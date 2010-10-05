Про парковки и плату

У меня есть приятель, тоже родился в СССР. И хотя с тех пор прошло много времени, он так и не привык к мысли, что за парковки надо платить. У него давно есть, чем платить, но всякий раз, когда нужно кому-то отдать за парковку 50 или 100 рублей, у него наступает такой приступ гнева, что на парковщиков больно смотреть. Даже в тех случаях, когда парковка вполне официальная, цены божеские и т.д. А у вас как с оплатой парковок? Спокойно относитесь?
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тем более больше половины из них незаконны
сначала пускай организует необходимое количество бесплатных парковок в городе а там посмотрим
Вопрос философический,но я также как и ваш приятель родился в СССР, да и как Вы, догадываюсь так же. Честно и откровенно, платить не хочу и не буду, если это не построенный кем то, нормальный паркинг. Тогда понятно, люди вложились, создали дело,вопросов нет, уважаемо. Буду.
Да извините, встречный вопрос, пользуясь и-нетом. Вы занимаетесь инвестициями в объекты (проекты)недвижимости. Если да то ,что предпочтительнее.
С уважением,
Михаил.
Если насчёт инвестирования то можно объединить усилия,и построить несколько хороших ТРЦ (торгово-развлекательных центров).
Или хороший посёлок элитного жилья.В СЗАО НЕ РЕЧНИК ОН в ЗАО.
Платные парковки должны быть обязательно, т.к. людям, которым нужно остановиться лишь на час, другой зачастую этого не сделать из-за брошенных на многие дни машин.
Надо мыслить позитивно и... больше зарабатывать! Откройте свою парковку, например.
Я прошу прощения, если это уже обсуждалось, не нашел.
Вы вложили существенные суммы денег в популяризацию бренда Maxwell и переименовали Банк.
Зачем?
Ничего правда все равно не понял, но буду считать, что так надо:)