Про парковки и плату

У меня есть приятель, тоже родился в СССР. И хотя с тех пор прошло много времени, он так и не привык к мысли, что за парковки надо платить. У него давно есть, чем платить, но всякий раз, когда нужно кому-то отдать за парковку 50 или 100 рублей, у него наступает такой приступ гнева, что на парковщиков больно смотреть. Даже в тех случаях, когда парковка вполне официальная, цены божеские и т.д. А у вас как с оплатой парковок? Спокойно относитесь?