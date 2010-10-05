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Про парковки и плату

05.10.2010 11:36 20 1 112 просмотров

У меня есть приятель, тоже родился в СССР. И хотя с тех пор прошло много времени, он так и не привык к мысли, что за парковки надо платить. У него давно есть, чем платить, но всякий раз, когда нужно кому-то отдать за парковку 50 или 100 рублей, у него наступает такой приступ гнева, что на парковщиков больно смотреть. Даже в тех случаях, когда парковка вполне официальная, цены божеские и т.д. А у вас как с оплатой парковок? Спокойно относитесь? smile:)

Комментарии 20

Сергей Егрищин  (Bosss)
#
не платил, не плачу и не собираюсь, а так скоро за воздух вдыхаемый заставят платить...
тем более больше половины из них незаконны
сначала пускай организует необходимое количество бесплатных парковок в городе а там посмотрим smile8)
Иван Смирнов  (kiwikiwi)
#
вот вот в Москве скора и воздуха не останеться как вы там еще дышите...
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
а кто сказал,что мы воздухом дышим? smile:D А про парковки,грустно все.Плачу там,где без этого никак,хотелось бы в СССР! smile:)
joys  (joys)
#
Соскучились по 412 москвичу? smile;)
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
smile:D Нет,по детству!В детстве все кажется честнее! smile:)
К  (shlomo_chavez)
#
Ага, точно! И шоколад шоколадистее! smile:)
Иван Смирнов  (kiwikiwi)
#
а у нас в Казани много бесплатных мест для парковки и надеемся что хоть пробки и приближаються к Московским но парковки остануться бесплатными;)
Михаил Казаков  (сотник)
#
Артур, Здравствуйте!


Вопрос философический,но я также как и ваш приятель родился в СССР, да и как Вы, догадываюсь так же. Честно и откровенно, платить не хочу и не буду, если это не построенный кем то, нормальный паркинг. Тогда понятно, люди вложились, создали дело,вопросов нет, уважаемо. Буду.

Да извините, встречный вопрос, пользуясь и-нетом. Вы занимаетесь инвестициями в объекты (проекты)недвижимости. Если да то ,что предпочтительнее.

С уважением,
Михаил.

Михаил Казаков  (сотник)
#
Только как филозоф ,филозофу ,предпочтительнее стоянка бесплатно, или всобственность естесствено персональную. smile:idea:

Если насчёт инвестирования то можно объединить усилия,и построить несколько хороших ТРЦ (торгово-развлекательных центров).
Или хороший посёлок элитного жилья.В СЗАО НЕ РЕЧНИК ОН в ЗАО.
Максим  (Sebastian)
#
Все думают только о себе, как обычно...

Платные парковки должны быть обязательно, т.к. людям, которым нужно остановиться лишь на час, другой зачастую этого не сделать из-за брошенных на многие дни машин.

Надо мыслить позитивно и... больше зарабатывать! Откройте свою парковку, например.
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
А вы предлагаете думать о ближнем? smile:) Сколько ни заработаешь,а все же очень неохотно расстаешься с кровными.Особенно неохота сомнительному дяденьке в жилеточке за мнимую сохранность и безопасность платить.
Артур Перепелкин  (artur_perep)
#
Открытие своей парковки быстро отучит мыслить позитивно. smile:D
Максим  (Sebastian)
#
У настоящего предпринимателя позитивное мышление в крови smile:)
Александр Фоменков  (Auris)
#
Артур, добрый день!
Я прошу прощения, если это уже обсуждалось, не нашел.
Вы вложили существенные суммы денег в популяризацию бренда Maxwell и переименовали Банк.
Зачем?smile:)
Александр Фоменков  (Auris)
#
Катя, Артур, спасибо!
Ничего правда все равно не понял, но буду считать, что так надо:)
Pola Alikina  (Plushich)
#
а это только у меня Максвелл ассоциируется исключительно с кофе?
joys  (joys)
#
Нет у меня ещё с качественной продукцией концерна Хитачи. smile:)
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