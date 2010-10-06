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Про находчивость президента

06.10.2010 09:55 10 1 355 просмотров

Молодец Обама. Не растерялся, сказал отличную фразу, когда с его трибуны вдруг упал герб с надписью "президент США". "Ничего. Вы и так знаете, кто я такой". Скромно, достойно.

Комментарии 10

Максим Белугин  (Белугин)
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Спасибо, остроумно.

В предвыборных дебатах Обамы и Маккейна был один момент, когда сидя за общим столом Обама обратился к Маккейну с вопросом, глядя в телекамеру. Ведущий предложил обратится к Маккейну напрямую, учитывая что он напротив, а не в объектив телекамеры. Обама не задумываясь повторил вопрос слово в слово, но уже глядя на Маккейна.
Реакция последнего, было мгновенной: "Ты думаешь я тупой, что мне нужно повторять вопрос два раза?". И это все в прямом эфире.

p.s. дословно фразу Маккейна мог передать неточно, но смысл был такой.
Олег Трегубов  (TreOV)
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В США к власти приходят люди действительно достойные (за исключением Дж. Буша мл., пожалуй): умеющие говорить, нестандартно мыслить, хорошо выглядеть и т.д., ну может быть не всегда компетентные в различных областях, но главное - всегда очень харизматичные. Особенно это касалась случая с Рейганом, который мог так прочитать текст, написанный его спичрайтером, что все "рот разивали". Именно такие люди там становятся президентами! Там главное - понравиться людям, чтобы они почувствовали в претенденте сильного, уверенного в себе презитента, а если у него и с чувством юмора все в порядке - то это вообще высший класс. К сожалению, у нас в стране не совсем так, а может оно и к лучшему.
Алексей Малов  (AlekceyM)
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Почему у нас не так? ВВП очень харизматичный и уверенный в себе лидер. Особо ярко это проявлялось в годы его раннего правления.
Марина (mashen)  (mashen)
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ВВП уверенный в себе, это да. Харизматичность у него очень специфическая - добрый следователь из КГБ. Он может пошуть, но юмор мрачноват - паханский юмор: в основном, как кого замочить, достать, отомстить. Плюс туалетно-канализационная направленность - теперь и у Медведева.
Обама обаятельный, конечно. Остроумный. И у него есть то, чего откровенно не хватает нашим лидерам - человечности. Я не о доброте или миротворчестве, Обама м.б. любым - плохим, хорошим, но он из плоти и крови. Наши - они как гуманоиды. Я понимаю, что Вова и Дима тоже ходили в школу, ездили в метро - давно, но годы, проведенные у чиновничьей кормушки, когда ты ешь отдельно, пьешь отдельно, отдыхаешь отдельно, общаешься только с соседями по кормушке, когда только для тебя отсутствуют пробки, не писаны законы, а необходимость в деньгах удовлетворяется через "хочу" и "беру , все это накладывает нечеловеческий отпечаток.
Алексей Малов  (AlekceyM)
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Последнее время вообще много чего казусного случается с власть имеющими. То венок на Януковича упадет, то у Путина Лада-калина сломается (по неподтвержденным данным), теперь вот Обама smile:)
Артур Перепелкин  (artur_perep)
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Если главная задача автомобиля - ломаться, то личность водителя ему не критична, на мой взгляд. smile:)
Алексей Малов  (AlekceyM)
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5+)) Более тонкого и изощренного камня в сторону автоваза я еще не видел))
Андрей Щербак  (prostoandrey)
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Цитата
Особенно это касалась случая с Рейганом, который мог так прочитать текст, написанный его спичрайтером, что все "рот разивали".


Ну не знаю, наш дорогой Леонид Ильич был совсем не плох со своими легендарными "сиськамимасиськами" smile:D А хрущёвская "кузькина мать", ельцинская "загогулина" и "не так сели", черномырдинское "хотели как лучше, а получилось как всегда"?
Именно такие люди тут становятся президентами! smile:(


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