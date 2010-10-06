Про находчивость президента

Максим Белугин (Белугин) 06.10.2010 12:49 # Спасибо, остроумно. В предвыборных дебатах Обамы и Маккейна был один момент, когда сидя за общим столом Обама обратился к Маккейну с вопросом, глядя в телекамеру. Ведущий предложил обратится к Маккейну напрямую, учитывая что он напротив, а не в объектив телекамеры. Обама не задумываясь повторил вопрос слово в слово, но уже глядя на Маккейна. Реакция последнего, было мгновенной: "Ты думаешь я тупой, что мне нужно повторять вопрос два раза?". И это все в прямом эфире. p.s. дословно фразу Маккейна мог передать неточно, но смысл был такой. 0
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В предвыборных дебатах Обамы и Маккейна был один момент, когда сидя за общим столом Обама обратился к Маккейну с вопросом, глядя в телекамеру. Ведущий предложил обратится к Маккейну напрямую, учитывая что он напротив, а не в объектив телекамеры. Обама не задумываясь повторил вопрос слово в слово, но уже глядя на Маккейна.
Реакция последнего, было мгновенной: "Ты думаешь я тупой, что мне нужно повторять вопрос два раза?". И это все в прямом эфире.
p.s. дословно фразу Маккейна мог передать неточно, но смысл был такой.
Обама обаятельный, конечно. Остроумный. И у него есть то, чего откровенно не хватает нашим лидерам - человечности. Я не о доброте или миротворчестве, Обама м.б. любым - плохим, хорошим, но он из плоти и крови. Наши - они как гуманоиды. Я понимаю, что Вова и Дима тоже ходили в школу, ездили в метро - давно, но годы, проведенные у чиновничьей кормушки, когда ты ешь отдельно, пьешь отдельно, отдыхаешь отдельно, общаешься только с соседями по кормушке, когда только для тебя отсутствуют пробки, не писаны законы, а необходимость в деньгах удовлетворяется через "хочу" и "беру , все это накладывает нечеловеческий отпечаток.
Ну не знаю, наш дорогой Леонид Ильич был совсем не плох со своими легендарными "сиськамимасиськами" А хрущёвская "кузькина мать", ельцинская "загогулина" и "не так сели", черномырдинское "хотели как лучше, а получилось как всегда"?
Именно такие люди тут становятся президентами!