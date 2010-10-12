Про примеры для подражания
12.10.2010 11:21
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Нас в школе учили, что пионер всем ребятам пример. А еще что этот пионер сам должен брать пример с каких-нибудь выдающихся людей и "делать жизнь с них", поэтому мы все хотели быть похожими на Гагарина, на Маресьева, на Карацупу, на Матросова и так далее. Прошли годы, мы выросли. Два вопроса к уважаемой публике:
1. С кого вы берете пример сейчас? (если берете)
2. Кого вы ставите в пример своим детям? (если ставите)
Комментарии 8
А для ребенка самый адекватный пример - пример родителей.
А детям сказал, делайте себе имя сами.
2. Родителей
Если родители - адекватны...
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