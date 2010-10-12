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Про примеры для подражания

12.10.2010 11:21 8 1 435 просмотров

Нас в школе учили, что пионер всем ребятам пример. А еще что этот пионер сам должен брать пример с каких-нибудь выдающихся людей и "делать жизнь с них", поэтому мы все хотели быть похожими на Гагарина, на Маресьева, на Карацупу, на Матросова и так далее. Прошли годы, мы выросли. Два вопроса к уважаемой публике:

1. С кого вы берете пример сейчас? (если берете)
2. Кого вы ставите в пример своим детям? (если ставите)

Комментарии 8

Иван  (ivanp)
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Как это ни трудно признавать, но публичных фигур для подражания не нахожу. и уж если стою перед выбором, то задаю себе вопрос "а как бы поступил в такой ситуации мой отец", который до сих пор для меня образец порядочности и человечности. Если про детей, то за неимением лучшего реальный пример - пресловутый Лунтик, по крайней мере он "говрит вежливые слова" и "старается всем помогать", не нахожу ничего зазорного, чтоб дети стремились к тому же!
AYO  (AYO)
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Не создай себе кумира (с)
А для ребенка самый адекватный пример - пример родителей.
Пенсионер  (Пенсионер)
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Ни с кого, да и не с кого.
А детям сказал, делайте себе имя сами.
Александр  (amarok)
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1. С родителей
2. Родителей
Если родители - адекватны...
Елена Спартак  (Elena_Spartak)
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Интересны исторические личности, т.к они уже отжили, наломали дров и чего-то достигли )) Например, я точно знаю, что не смогу стать такой, как Махатма Ганди, но его человечность поражает и заряжает энергией; едешь в метро, дедушка какой-нибудь поставил сумку почти на голову, начинаешь тихонько раздражаться и тут же мысль: "Да все в одном поезде, все люди, чего нервничать". Это идеалы )) А из реальной жизни - родные, близкие, друзья. И вообще все больше работает правило: "Не сотвори себе кумира".
Jul_Tet  (Jul_Tet)
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Привожу в пример свою бабушку, у нее была очень интересная судьба.Хотя,когда я училась в школе, то нас воспитывали именно на примере героических людей(Чапаев, Матросов, не говоря уже о Ленине).И теперь даже не знаю хорошо это или плохо. smile:)
justbulat  (justbulat)
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"в правде сила". слышали такой лозунг? это название ЖЖ Ройзмана, который 10 лет возглавляет екатеринбургское движение "город без наркотиков"

Христос, Ганди, МБХ, французский банкир который прятал в свое
justbulat  (justbulat)
#
"в правде сила". слышали такой лозунг? это название ЖЖ Ройзмана, который 10 лет возглавляет екатеринбургское движение "город без наркотиков"

Христос, Ганди, МБХ, французский банкир который при Гитлере прятал в своей семье двух еврейских мальчиков - рискуя жизнью своих детей
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