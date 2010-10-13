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Погодное

13.10.2010 10:20 18 1 333 просмотра
За окном падают напоминания "лето кончилось". Ну и что? Зима - это же так прекрасно, и не каждая страна может похвастаться, что у них тоже есть снег. А мы можем. Он у нас даже в кризис был. smile:)

Комментарии 18

Ольга Ковригина  (Olga1976)
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А я не люблю зиму. Я вообще существо крайне теплолюбивое smile:)
А зимой как капуста - куча одежки, все неповоротливые.
Пенсионер  (Пенсионер)
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Лучше лето. Ведь были же два теплых месяца.
Алинаа  (Алинаа)
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Не хочу зиму! smile:evil: А если захочу, слетаю куда-нибудь! Но почему-то летаю только в теплые страны.
А зимой все простужаются, болеют, мало бывают на улице, сидят по своим "дУплам"! Б-еее!
Была бы у нас Италия!
Верните лето! smile:cry:
Артур Перепелкин  (artur_perep)
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Хорошая фантазия про Италию. представил, как бы она смотрелась в масштабах и географии России. smile:)
Лёка  (лёка(она же vbrf))
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ага,я тоже представила:такой странный гигантский гриб-поганка на тонкой ножке!вот такая география! smile:)
Алинаа  (Алинаа)
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А что, Артур, красота! Смотрелось бы великолепно!И к тому же наша нефть, да их оливковое масло, да и моря, моря, моря... Врагов палками бы отгоняли от границ smile:D
А пока, на улице такая холодища, ветер и сплошные пробки, все испугались Зимы! Но давайте не будем о грустном smile:( , ведь впереди Новый Год, как я поняла, единственная радость для всех!
Igor Novikovi  (Novikovi)
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Тем более, что он белый. Обнадеживает, пока падает!
Лёка  (лёка(она же vbrf))
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Да,и в кризис был тоже БЕЛЫМ. smile:D И я зиму не люблю,ну поосто ненавижу(с)!Если б не Новый Год,совсем бы от нее отказалась,хотя у меня и Д,Р, зимой.
Igor Novikovi  (Novikovi)
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Так, Новый год - это же самый сильный температурный "кризис". Зато как приятно из него выбираться потом, когда впереди маячит лето!

Впрочем, сейчас такие "температурные перепады" стало модно устраивать и наперекор природе.

Главное, чтоб не зацикливаться на повороте и брать по спирали. Хорошо, когда дорога повела наверх. Хотя бывает... А, может, это даже лучше? За разгон всегда приходится чем-то платить!
Ксения Курашова  (Ksiu_Sallivan)
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Я хоть и теплолюбивое существо, но ценю зиму хотя бы за НГ. Ни с чем несравнимое ощущение праздника у всех и каждого... Весь год вспоминала, какая 31.12.09 стояла чудесная погода, было достаточно тепло и снег хлопьями валил. Красота неописуемая. Так что, думается мне, и в зиме есть своя прелесть.
Сергей Попов  (sonnert)
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Артур, как-то пропусти ряд Ваших записей в блоге.. И не уследил, когда Максвел стал Банком-Т? Это как-то с приходом зимы связано?
Артур Перепелкин  (artur_perep)
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Ну разумеется. Я всегда переименовываю банки с приходом зимы.
Сергей Попов  (sonnert)
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Ну, положим, не всегда, а всего раз в двадцать лет... В октябре. Вспомнилось не столько погодное, сколько детское - "зайчик поменял шубку" smile:)
Iriema  (Iriema)
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Хорошо бы еще на сайте банка подправить название, а то там по-прежнему значится:
<title>ОАО 'МАКСВЕЛЛ БАНК'</title> smile:)
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