Ольга Ковригина (Olga1976) 13.10.2010 10:40 # А я не люблю зиму. Я вообще существо крайне теплолюбивое А зимой как капуста - куча одежки, все неповоротливые. 0
Комментарии 18
А зимой как капуста - куча одежки, все неповоротливые.
А зимой все простужаются, болеют, мало бывают на улице, сидят по своим "дУплам"! Б-еее!
Была бы у нас Италия!
Верните лето!
А пока, на улице такая холодища, ветер и сплошные пробки, все испугались Зимы! Но давайте не будем о грустном , ведь впереди Новый Год, как я поняла, единственная радость для всех!
Впрочем, сейчас такие "температурные перепады" стало модно устраивать и наперекор природе.
Главное, чтоб не зацикливаться на повороте и брать по спирали. Хорошо, когда дорога повела наверх. Хотя бывает... А, может, это даже лучше? За разгон всегда приходится чем-то платить!
<title>ОАО 'МАКСВЕЛЛ БАНК'</title>