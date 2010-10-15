Волнуюсь за Штаты

В новостях по ТВ постоянно твердят, как в США всё плохо. Сколько людей разорились, у 150 тысяч отобрали дома за долги ну и т.д. Они так настойчиво и грозно об этом твердят, что прямо уже как-то хочется верить, но почему-то не получается. Там правда всё так ужасно? Вот прям правда-правда?
Комментарии 23
Один из любимых моих примеров, когда начинают жалеть Америку и Европу, как им тяжело! А как тяжело чилийским шахтерам! Бедные... Про Распад стали забывать
Вот такую фотку прислал мне из Калифорнии писатель-агроном Хорхе Сервантес. По его словам, Америка сегодняшняя сильно отличается от той, в которую он попал впервые несколько лет назад.
В Калифорнии все плохо, короче...
Если вас не смущает, что я сам ее утащил для вас с ЖЖ.
Не то, что в Мск...
Прям виделся слоган "Наш смог лучший", в лучших традициях маркетологов Освинцима... ))
А потом оказывается... (не проверял как слух), но какая-то (известная) немецкая газета написала, что мол до сих пор думали, что "Рус капут". А, нет: пришел смог... Как полагается, верхушка залезла по щелям, выжидая, кого выберут для публичной "эшафотопорки". И все бы нормально, как у людей, т.е. как при Катрине... набегут марадеры, начнут таскать телевизоры, как при штурме Белого дома (или Мэрии, уже не помню)... Ну в общем все ждали, что события будут развиваться как полагается в нормальных цивилизованных странах.
А нет, эти русские вообще какие-то странные. Областная власть оказывается с чем-то может еще бороться, как говорится, по собственной инициативе. Бедные районы собирают вещи богатым областям и шлют безвозмездно... Непонятно у них все опять!
В общем, немецкая газета делает выводы, что время для блицкрига еще не пришло.
Так что все нормально, господа. Можем продолжать спокойно спать и дальше. Пока все в полной безопасности... Если опасность и есть, то только с Востока, как раз им сейчас железную дорогу выстроим. Что б было удобно, как у людей.
Сейчас внешние признаки кризиса исчезли. Все, кто хотел работать, работу нашли (или - почти все). Пустующие офисы заняли новые клиенты. За все это время цены на промышленные товары и продукты менялись очень незначительно.
Одно время было даже падение, а сейчас - скорее очень небольшой рост.
Так, что же изменилось? Упали цены на недвижимость и местами очень значительно. Для людей, которые хотят купить дом или квартиру вроде бы хорошо, но не совсем. Банки в связи с этой рыночной тенденцией очень трудно выдают новые ипотечные кредиты и значит для многих покупка недвижимости становится нереальной. Но дело даже не в этом. Одним из мощнейших факторов развития американской экономики всегда была высокая мобильность рабочей силы.
Люди легко и без большого эмоционального напряжения переезжали с одного места жительства на другое в поисках лучшей работы. Сейчас это все стало проблематично: на рынок выброшено слишком большое количество конфискованных банками квартир и он практически парализован: ни покупок, ни продаж.
Все ждут, что будет дальше. Если этот период сильно затянется, то он может оказать существенное влияние на образ жизни и мыслей простых американцев.
А так - хороший климат, хорошая еда, вежливый народ, эффективная полиция: все без изменений.
CNN также приводило по США данные по другой базе отсчета - за 9 месяцев с начала года. У них получилось около 1 млн банкротств частных лиц, что впрочем неплохо коррелировано с предыдущими данными. И это при населении 310,497,000, если верить Wiki.
Я думаю, что законодательные ограничения, принятые например в отношении выдачи кредитных карт студентам, косвенно подтверждают, что не все так гладко.
Хотя, с другой стороны, нам бы их проблемы. Наши представления о том, что такое работающая экономика, по-моему уже окончательно "утонули". Тем более что у нас научились "плавать" совсем по другим законам, и закон Архимеда вроде как нам и не интересен.
Американский закон о банкротстве очень либерален и через 5 лет вы начинаете жизнь с чмстого листа. Не хочу утверждать, что все эти банкротства притворные, но таких - много. Уже довольно давно большая часть населения не пытается выплачивать ипотечные кредиты, а все время перефинансирует их увеличивая срок кредита и понижая ежемесячные выплаты. В этой ситуации при банкротстве теряется только первоначальный взнос. Денег в американских банках средний американец давно не хранит: слишком незначительные проценты. Так, что для многих банкротство - вещь не слишком обреминительная.
А если не получилось?
Вот как раз и пригодится банкротство вместо того, чтобы продолжать пахать до полного краха. Цивилизованное банкротство создает условия для мобильности, хотя бесспорно и на этой процедуре можно играть ва-банк.
Так, к слову, а то забуду, а может кому и пригодиться. Сегодня встретил следующую цифру:
Студенты - это конечно не средние американцы, но вполне наглядно демонстрирует их динамичность в отношении денежного обращения. По сути в этой категории только 18% испытывают определенное напряжение, 82% вполне грамотно сводят дебет с кредитом. И это в условиях кризиса. Хотя молодым всегда легче.
На мой взгляд, главная причина различий - неуверенность относительно дальней перспективы. Поэтому многие здесь стараются взять на гораздо меньший срок, из-за чего главным критерием становится общая сумма выплат. Если человек избавляется от этой болезни, то он начинает думать о том, как жить, а не о том, как выжить. В результате правила игры меняются.