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Волнуюсь за Штаты

15.10.2010 11:07 23 1 604 просмотра
В новостях по ТВ постоянно твердят, как в США всё плохо. Сколько людей разорились, у 150 тысяч отобрали дома за долги ну и т.д. Они так настойчиво и грозно об этом твердят, что прямо уже как-то хочется верить, но почему-то не получается. Там правда всё так ужасно? Вот прям правда-правда? smile:)

Комментарии 23

Лёка  (лёка(она же vbrf))
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ПравдА!Помогите,чем сможете!!! smile:D
Пенсионер  (Пенсионер)
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Пускай к нам приезжают. У нас брошенных деревень навалом и дома там бесплатно им будут. Глядишь сельское хозяйство нам поднимут.
Елена Пушникова  (Алёна))
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Смотря что вкладывать в понятие 'всё плохо'. Все относительно. Для нас это, наверное, было бы нормально, мы не так избалованы жизнью и государством. У меня много знакомых живут в Штатах, глядя на их дома, машины и довольные лица, могу сказать, что все в порядке в Америке.
Сергей Попов  (sonnert)
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лет 20 назад, когда был популярен первый бразильский сериал "Рабыня Изаура" и журнал "Крокодил", изумительный художник Крокодила Павел Огородников нарисовал сюжетик из жизни...Трудно передать юмористическую картину, но выглядело примерно так: "идут две колхозницы. У одной в каждой рке по фляге, у другой на вилах копна сена. Одна подруге и говорит:"А когда Леонсио отправил Изауру на плантации, у меня сердце кровью облилось...".
Один из любимых моих примеров, когда начинают жалеть Америку и Европу, как им тяжело! А как тяжело чилийским шахтерам! Бедные... Про Распад стали забывать
Vladimir Vladim0rovich  (auimos)
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Вот такую фотку прислал мне из Калифорнии писатель-агроном Хорхе Сервантес. По его словам, Америка сегодняшняя сильно отличается от той, в которую он попал впервые несколько лет назад.
В Калифорнии все плохо, короче... smile:D smile8)
Артур Перепелкин  (artur_perep)
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Отличное фото. Утащу в свой жж, если не возражаете. smile:D
Vladimir Vladim0rovich  (auimos)
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Конечно-конечно.
Если вас не смущает, что я сам ее утащил для вас с ЖЖ. smile:shuffle: smile;)
Vladimir Vladim0rovich  (auimos)
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Между тем, в России все хорошо и за нее никто последнее время не волнуется.

Лёка  (лёка(она же vbrf))
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агроном,видимо,замечательный-урожай отменный! smile:D
Vladimir Vladim0rovich  (auimos)
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В калифорнии удалось мягкое лето. smile:D smile;)
Не то, что в Мск...
Лёка  (лёка(она же vbrf))
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Да,c нашей экологией такую красоту не вырастить! smile:D Это точно!
Vladimir Vladim0rovich  (auimos)
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Да, экология в Мск в этом году подкачала.
Прям виделся слоган "Наш смог лучший", в лучших традициях маркетологов Освинцима... smile;)))
Igor Novikovi  (Novikovi)
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Забавно, но на днях попал на очередное пиво, и, а как же иначе, разговор пошел о перспективах российского рынка (да и самой ея тоже). Вспомнили Брина с его крылатой фразой "про снега" да высказывание скандинавского премьера про страну без собственной экономики. Заодно вспомнили, что не только Штаты, но и вся Европа "дрожит" от собственных проблем...

А потом оказывается... (не проверял как слух), но какая-то (известная) немецкая газета написала, что мол до сих пор думали, что "Рус капут". А, нет: пришел смог... Как полагается, верхушка залезла по щелям, выжидая, кого выберут для публичной "эшафотопорки". И все бы нормально, как у людей, т.е. как при Катрине... набегут марадеры, начнут таскать телевизоры, как при штурме Белого дома (или Мэрии, уже не помню)... Ну в общем все ждали, что события будут развиваться как полагается в нормальных цивилизованных странах.

А нет, эти русские вообще какие-то странные. Областная власть оказывается с чем-то может еще бороться, как говорится, по собственной инициативе. Бедные районы собирают вещи богатым областям и шлют безвозмездно... Непонятно у них все опять!

В общем, немецкая газета делает выводы, что время для блицкрига еще не пришло.

Так что все нормально, господа. Можем продолжать спокойно спать и дальше. Пока все в полной безопасности... Если опасность и есть, то только с Востока, как раз им сейчас железную дорогу выстроим. Что б было удобно, как у людей.
Ender  (Ender)
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Вы не могли-бы вспомнить что за газета? Уж очень интересно было-бы почитать.
Гектор  (Гектор)
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Газеты любят эту тему. Действительно несколько отличается от газетной интерпритации. Я часто бываю в США и могу поделиться ощущениями. Что изменилось действительно в США за время кризиса? Для рядового гражданина изменений не так много, но они носят довольно существенный характер. В 2008 году процесс разорения малых бизнесов был очень заметен. Когда едешь по окрестностям большого города, то становилось даже слегуа не по себе: всюду таблички о сдаче в наем и отсутствие людей. Многие в тот момент потеряли работу. Вкладчики разорившихся банков не пострадали, многие даже не заметили как стали клиентами других банков.
Сейчас внешние признаки кризиса исчезли. Все, кто хотел работать, работу нашли (или - почти все). Пустующие офисы заняли новые клиенты. За все это время цены на промышленные товары и продукты менялись очень незначительно.
Одно время было даже падение, а сейчас - скорее очень небольшой рост.
Так, что же изменилось? Упали цены на недвижимость и местами очень значительно. Для людей, которые хотят купить дом или квартиру вроде бы хорошо, но не совсем. Банки в связи с этой рыночной тенденцией очень трудно выдают новые ипотечные кредиты и значит для многих покупка недвижимости становится нереальной. Но дело даже не в этом. Одним из мощнейших факторов развития американской экономики всегда была высокая мобильность рабочей силы.
Люди легко и без большого эмоционального напряжения переезжали с одного места жительства на другое в поисках лучшей работы. Сейчас это все стало проблематично: на рынок выброшено слишком большое количество конфискованных банками квартир и он практически парализован: ни покупок, ни продаж.
Все ждут, что будет дальше. Если этот период сильно затянется, то он может оказать существенное влияние на образ жизни и мыслей простых американцев.
А так - хороший климат, хорошая еда, вежливый народ, эффективная полиция: все без изменений.
Igor Novikovi  (Novikovi)
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Не знаю, как газетчики, но такой орган как The American Bankruptcy Institute сообщал, что только в третьем квартале 2009 г. число банкротств по Штатам значительно возросло и достигло максимума, который ранее наблюдался только в 2005 г. По данным подотчетных агентств подсчитали, что за тот же третий квартал было подано более 388 тыс. заявлений по защите от кредиторов, а число зарегистрированных заявлений о банкротстве, поступивших от частных лиц, исчислялось уровнем 373 тыс.

CNN также приводило по США данные по другой базе отсчета - за 9 месяцев с начала года. У них получилось около 1 млн банкротств частных лиц, что впрочем неплохо коррелировано с предыдущими данными. И это при населении 310,497,000, если верить Wiki.

Я думаю, что законодательные ограничения, принятые например в отношении выдачи кредитных карт студентам, косвенно подтверждают, что не все так гладко.

Хотя, с другой стороны, нам бы их проблемы. Наши представления о том, что такое работающая экономика, по-моему уже окончательно "утонули". Тем более что у нас научились "плавать" совсем по другим законам, и закон Архимеда вроде как нам и не интересен.
Гектор  (Гектор)
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Так никто и не утверждает, что кризиса не было или он закончился. Я лишь информирую об одном аспекте: страна вступила в фазу восстановления и видимые аспекты кризиса исчезли. Что касается банкротств, то здесь много всяких хитростей: многие американцы активно осваивают жизнь в других странах и континентах. Самая мобильная в этом смысле категория населения -пенсионеры, уезжающие жить в страны Латинской Америки:там жизнь дешевле.
Американский закон о банкротстве очень либерален и через 5 лет вы начинаете жизнь с чмстого листа. Не хочу утверждать, что все эти банкротства притворные, но таких - много. Уже довольно давно большая часть населения не пытается выплачивать ипотечные кредиты, а все время перефинансирует их увеличивая срок кредита и понижая ежемесячные выплаты. В этой ситуации при банкротстве теряется только первоначальный взнос. Денег в американских банках средний американец давно не хранит: слишком незначительные проценты. Так, что для многих банкротство - вещь не слишком обреминительная.
Igor Novikovi  (Novikovi)
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Такой подход к банкротству логичен. Не бывает только успешных дел. Более того, спросите любого руководителя старт-апов: "Как развивать проекты? Сколько успешных? Как вкладывать средства?" Довольно традиционен ответ: Дай бог, из десятка старт-апов выстрелит один-два. Это говорят и российские предприниматели, и западные, например тот же Google, известный стартапер в мире, все говорят одинаково.

А если не получилось?

Вот как раз и пригодится банкротство вместо того, чтобы продолжать пахать до полного краха. Цивилизованное банкротство создает условия для мобильности, хотя бесспорно и на этой процедуре можно играть ва-банк.
Igor Novikovi  (Novikovi)
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Цитата
Денег в американских банках средний американец давно не хранит


Так, к слову, а то забуду, а может кому и пригодиться. Сегодня встретил следующую цифру:

Цитата
According to a recent Sallie Mae study, college students carried an average balance of $3,173 on their credit cards last year, a record high since the first analysis in 1998. A whopping 82 percent revolved a balance each month.


Студенты - это конечно не средние американцы, но вполне наглядно демонстрирует их динамичность в отношении денежного обращения. По сути в этой категории только 18% испытывают определенное напряжение, 82% вполне грамотно сводят дебет с кредитом. И это в условиях кризиса. Хотя молодым всегда легче.
Гектор  (Гектор)
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Этот кризис выявил в явной форме в чем опасно понижение цен на недвижимость. В этой ситуации даже если у вас есть деньги, чтобы платить по кредиту, становится гораздо выгодней бросить эту недвижимость, забыв про первоначальный взнос. В консервативные времена он составлял 20%, а потом все время понижался и в какой-то момент начали давать ипотеку без первоначального взноса. Сейчас недвижимости в среднем по рынку порядка 30-35%. Конечно в случае foreclosure (процедура иъятия дома банком) вы не имеете возможности получить новый кредит. Но есть и другая процедура, которая не наносит ущерба вашей кредитоспособности short sale. По существу здесь меняется мало что, но банки на нее активно идут, чтобы не заниматься обслуживанием домов до момента продажи, а то, что цена продажи будет ниже раза в два и более их не так волнует. Все эти хитрости не дают возможности точно определить реальные масштабы бедствия.
Гектор  (Гектор)
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Есть еще один забавный аспект, отличающий россиян от американцев. 90% американцев не очень заботятся общей суммой выплат по кредиту и восколько это сумма будет превосходить первоначальную. Главное, что их интересует - ежемесячные выплаты. Россияне в первую очередь смотрят на то, сколько они переплачивают.
Igor Novikovi  (Novikovi)
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Это хорошо лечится политикой перекредитования. Банки получают при этом значительно более высокий процент, сохраняя клиенту психологическое ощущение, что его издержки остаются на вполне приемлимом уровне.

На мой взгляд, главная причина различий - неуверенность относительно дальней перспективы. Поэтому многие здесь стараются взять на гораздо меньший срок, из-за чего главным критерием становится общая сумма выплат. Если человек избавляется от этой болезни, то он начинает думать о том, как жить, а не о том, как выжить. В результате правила игры меняются.
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