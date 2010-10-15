Волнуюсь за Штаты

В новостях по ТВ постоянно твердят, как в США всё плохо. Сколько людей разорились, у 150 тысяч отобрали дома за долги ну и т.д. Они так настойчиво и грозно об этом твердят, что прямо уже как-то хочется верить, но почему-то не получается. Там правда всё так ужасно? Вот прям правда-правда?