Про главные новости

Никогда не мог, а скорее не хотел понять,по какому принципу какая-то новость становится главной. Вот сегодня чуть ли не самая важное сообщение с точки зрения информагентств "В Москве угнали внедорожник, принадлежащий продюсеру Розенбаума". Я думаю, многие из вас сейчас тоже захотели подробностей. А зачем? Вот просто интересно, что в этом такого важного, что все обязаны знать?