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Про главные новости

18.10.2010 10:31 1 1 124 просмотра

Никогда не мог, а скорее не хотел понять,по какому принципу какая-то новость становится главной. Вот сегодня чуть ли не самая важное сообщение с точки зрения информагентств "В Москве угнали внедорожник, принадлежащий продюсеру Розенбаума". Я думаю, многие из вас сейчас тоже захотели подробностей. А зачем? Вот просто интересно, что в этом такого важного, что все обязаны знать? smile:)

Комментарии 1

Igor Novikovi  (Novikovi)
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Главная новость та, которая аппелирует к наиболее широкой аудитории. Это дает рейтинг, клики, посещаемость и как итог - хрустящий товар для производства следующих новостей.

В чем же уникальность названной новости? Охвачена максимальная аудитория:
- все, кто за пределами Москвы - "Так и надо этим москвичам - понакупили тут на наши денежки"
- москвичи, у которых нет внедорожника - "Не обнищает, все равно новую купит"
- москвичи, у которых есть внедорожник - "Ну слава богу, что не мой. Кстати, мой то стоит во дворе?"
- все, кто в понедельник с бодуна - "О, Розенбаум - Под зарей вечернею..."
Ну и т.д.

Заметьте, что если добавить еще и фотку, то посещаемость возрастет еще более. Даже если на заднем плане будут видны Елисейские поля. А кто знает? Главное, чтобы внедорожник не сильно смахивал на трактор. А остальное - неважно.

P.S.

А вот на RBC (не в качестве рекламы, а просто к слову) сейчас главная новость:
С.Собянин может стать мэром Москвы уже в четверг
А главная (текущая) - Закрыт журнал "Русский Newsweek".
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