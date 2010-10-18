Про главные новости

Никогда не мог, а скорее не хотел понять,по какому принципу какая-то новость становится главной. Вот сегодня чуть ли не самая важное сообщение с точки зрения информагентств "В Москве угнали внедорожник, принадлежащий продюсеру Розенбаума". Я думаю, многие из вас сейчас тоже захотели подробностей. А зачем? Вот просто интересно, что в этом такого важного, что все обязаны знать?
Комментарии 1
В чем же уникальность названной новости? Охвачена максимальная аудитория:
- все, кто за пределами Москвы - "Так и надо этим москвичам - понакупили тут на наши денежки"
- москвичи, у которых нет внедорожника - "Не обнищает, все равно новую купит"
- москвичи, у которых есть внедорожник - "Ну слава богу, что не мой. Кстати, мой то стоит во дворе?"
- все, кто в понедельник с бодуна - "О, Розенбаум - Под зарей вечернею..."
Ну и т.д.
Заметьте, что если добавить еще и фотку, то посещаемость возрастет еще более. Даже если на заднем плане будут видны Елисейские поля. А кто знает? Главное, чтобы внедорожник не сильно смахивал на трактор. А остальное - неважно.
P.S.
А вот на RBC (не в качестве рекламы, а просто к слову) сейчас главная новость:
С.Собянин может стать мэром Москвы уже в четверг
А главная (текущая) - Закрыт журнал "Русский Newsweek".