Банк Т как повод для творчества )

Помните, мы с вами развлекались в начале июня, сочиняя разные вариации с буквой Т? Я эту ссылку бережно сохранил: http://www.banki.ru/blog/perepelkin/125.php Сейчас над имиджем банка "Т" работают специалисты, но и мы все можем попробовать себя в творчестве. Только тема теперь не «Т», а «Банк Т». Типа «Банк Т всегда на высоТе!» Лучшим вручим подарки (билеты на мюзикл «Зорро», например) Если есть желание, подключайтесь, импровизируйте. Ковчег создали любители, профессионалы построили Титаник.
Комментарии 47
"Доверь деньги Банку Т и пойдёшь на варьете!"
Хотя, например, в каждом продуктовом предложении делать акцент на "Т" - Тепло, уюТ, радосТь, ипоТека - Банк Т или парТнеры, сам себе дирекТор - Банк Т кредит МСБ... Как то так
Сейчас понятно, что решение не готовилось... Придется сочинять что-то на Т.
А если бы Банк Ы!!!??? Чтоб никто не догадался
"всегТа и везТе"
Ни ленивцев, ни врагов.
Там вам мило улыбнутся
с Банком Т - всегда здоров!
Сейчас у вас логотип выглядит в стиле детской неожиданности (буква Т та же), поэтому у меня уже не раз возникал вопрос: это задумка такая или все-таки ожидается проведение каких-то действий по брендингу, т.е., как минимум, создание более совершенного логотипа. Так что интересно, что у вас в итоге получится.
Слоганов можно придумать много. Типа "Банк Т - Банк для Тебя", "Т-банк - Твой банк", Т-банк - Топ банк" (в последнем случае хорошо, что и на русском, и на английском "топ"/"top" пишется с буквы "т"; как и традиции, технологии, как Ксения написала выше; другие слова по такому же принципу можно еще подобрать).