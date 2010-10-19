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Банк Т как повод для творчества )

19.10.2010 09:55 47 4 671 просмотр
Помните, мы с вами развлекались в начале июня, сочиняя разные вариации с буквой Т? Я эту ссылку бережно сохранил: http://www.banki.ru/blog/perepelkin/125.php Сейчас над имиджем банка "Т" работают специалисты, но и мы все можем попробовать себя в творчестве. Только тема теперь не «Т», а «Банк Т». Типа «Банк Т всегда на высоТе!» Лучшим вручим подарки (билеты на мюзикл «Зорро», например) Если есть желание, подключайтесь, импровизируйте. Ковчег создали любители, профессионалы построили Титаник.
smile:)

Комментарии 47

Андрей Щербак  (prostoandrey)
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Цитата
Лучшим вручим подарки (билеты на мюзикл «Зорро», например)


"Доверь деньги Банку Т и пойдёшь на варьете!"
Костя  (Kosty)
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Решил подумать, ну уж очень много всего на "Т" уже было и есть, например компания ТРИТЭ - Творчество, товарищество, труд. Да и Тинькофф и пиво "Т". Сам я придумать не могу, но очень интересно как вы выкрутись smile:) Удачи!
Хотя, например, в каждом продуктовом предложении делать акцент на "Т" - Тепло, уюТ, радосТь, ипоТека - Банк Т или парТнеры, сам себе дирекТор - Банк Т кредит МСБ... smile:D Как то так smile8)
Сергей Попов  (sonnert)
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ещё когда в блоге Артура обсуждали погоду http://www.banki.ru/blog/perepelkin/601.php , захотелось уточнить, почему Максвелл стал Банком - Т?
Сейчас понятно, что решение не готовилось... Придется сочинять что-то на Т.
А если бы Банк Ы!!!??? Чтоб никто не догадался
Аринка  (Arino4ka)
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Банк Т с клиентом всегда и везде smile;)
Николай  (ChigivarA)
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В "Банк Т"? Да без П!
Елена Пушникова  (Алёна))
#
В повседневной суете не остаться в нищете, вам поможет банк Т. Доверьте нам свои деньги! Как то так.)) можно и добавить про всегда на высоте.
Николай  (ChigivarA)
#
В "Банке Т" не держут пьяниц,
Ни ленивцев, ни врагов.
Там вам мило улыбнутся
с Банком Т - всегда здоров!
Аринка  (Arino4ka)
#
Банк Т. Твои условия, твои мечты. Твой банк smile;)
Ксения Петрищева  (XeniaP)
#
Банк Т - верный союз Традиций и Технологий. Твой верный путь. smile:)
Николай  (ChigivarA)
#
Банк Т. Твердость во всем.
Дмитрий  (Dimon)
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Упоминание о Титанике, учитывая то, что он тоже на Т, наверное, не совсем удачное в данном случае. Мне по поводу использования Т в качестве бренда в первую очередь приходит на ум Deutsche Telekom и их мобильный оператор T-Mobile. У них большая буква "Т" выделена отдельным цветом на логотипе, при этом Deutsche Telekom входит в Top100 компаний мира по капитализации.

Сейчас у вас логотип выглядит в стиле детской неожиданности (буква Т та же), поэтому у меня уже не раз возникал вопрос: это задумка такая или все-таки ожидается проведение каких-то действий по брендингу, т.е., как минимум, создание более совершенного логотипа. Так что интересно, что у вас в итоге получится.

Слоганов можно придумать много. Типа "Банк Т - Банк для Тебя", "Т-банк - Твой банк", Т-банк - Топ банк" (в последнем случае хорошо, что и на русском, и на английском "топ"/"top" пишется с буквы "т"; как и традиции, технологии, как Ксения написала выше; другие слова по такому же принципу можно еще подобрать).
Алексей Семин  (t1gger)
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Хочешь стать клиентом Банка-Т, открой счет для любимого коТэ.
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