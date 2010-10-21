Банк Т как повод для творчества. Спасибо!

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019.
Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt).
На картинке ниже показано, что меняется при
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка.
Ссылки на
сайт банка
ветка на форуме
ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
Комментарии 4
Например творчески переработать фразу из Википедии:
"Благодаря своим боевым качествам Т-34 был признан рядом специалистов лучшим средним танком Второй мировой войны и оказал громадное влияние на дальнейшее развитие мирового танкостроения. При его создании советским конструкторам удалось найти оптимальное соотношение между основными боевыми, эксплуатационными и технологическими характеристиками."
Скажем так:
"Благодаря своим выдающимся качествам Банк Т был признан рядом специалистов лучшим средним банком и оказал громадное влияние на дальнейшее развитие российского банкостроения. При его создании российским банкирам удалось найти оптимальное соотношение между основными боевыми, эксплуатационными и технологическими характеристиками."
Ну и соответствующий видеоряд - похожий на Т-34 танк с надписью Банк Т на башне юрко и бесстрашно передвигается под шквальным обстрелом Тигров, Леопардов, Фердинандов с эмблемами, напоминающими брэнды Сбера, ВТБ, Альфы и прочих монстров
Общественный туалет. Три буквы- Ж,М,Т. На двери "М" табличка:"Не работает". Жирная стрелка на дверь "Т".