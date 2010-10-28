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Банк Т: итоги творческого конкурса

28.10.2010 11:04 4 1 433 просмотра

Хочу поблагодарить за все варианты, было много хороших и нелегко было выбрать. За творческий и позитивный подход решили наградить билетами на Зорро Сергея Baldplan http://www.banki.ru/blog/perepelkin/619.php#12032

Сергей, оставьте пожалуйста координаты. Мой человек с вами свяжется и расскажет, как получить билеты.

Комментарии 4

Елена Пушникова  (Алёна))
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Все молчат, но скажу за себя, наверное победил достойный. Поздравляю!!! от всей души. С Сергея пересказ Зорро)) smile:D
Сергей  (Baldplan)
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Спасибо контакты вроде написал вот сижу и жду звонка 8-967-046-76-21 На самом деле коллега был на предпремьерном показе говорит просто СУПЕР. Расскажу как посмотрю. smile:ura: smile:ura: smile:ura:
For-Bank  (For-Bank)
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Как говориться, вне зачета…

У каждой рекламы есть две стороны, одна потребительская другая заказчика рекламы. К примеру, «Тойота - управляй мечтой» С одной стороны, люди мечтают о машине и потом управляют ей, с другой стороны, Тойота управляет мечтой потребителя... таких примеров много…

Лаконичность, многогранность и емкость, должны объединяться. Плюс обезличено но для каждого, т.е отсутствуют формы «мы, ты, твое, мое, наше и т.д.».. . Это может относиться и к получателю рекламы и к банку и к его владельцам бизнеса. Полностью позитивно и с хорошим настроением.

Банк Т – Территория успеха.
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