Банк Т: итоги творческого конкурса

Хочу поблагодарить за все варианты, было много хороших и нелегко было выбрать. За творческий и позитивный подход решили наградить билетами на Зорро Сергея Baldplan http://www.banki.ru/blog/perepelkin/619.php#12032
Сергей, оставьте пожалуйста координаты. Мой человек с вами свяжется и расскажет, как получить билеты.
Комментарии 4
У каждой рекламы есть две стороны, одна потребительская другая заказчика рекламы. К примеру, «Тойота - управляй мечтой» С одной стороны, люди мечтают о машине и потом управляют ей, с другой стороны, Тойота управляет мечтой потребителя... таких примеров много…
Лаконичность, многогранность и емкость, должны объединяться. Плюс обезличено но для каждого, т.е отсутствуют формы «мы, ты, твое, мое, наше и т.д.».. . Это может относиться и к получателю рекламы и к банку и к его владельцам бизнеса. Полностью позитивно и с хорошим настроением.
Банк Т – Территория успеха.