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Президентом Бразилии стала женщина
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Президентом Бразилии стала женщина
01.11.2010 11:48
55
1 897 просмотров
Знаю немало достойных женщин-руководителей. Сижу думаю, кто из них мог бы управлять Россией.
Комментарии
55
Vladimir Vladim0rovich
(auimos)
01.11.2010 13:52
#
Мне в голову приходит только Алла Пугачева.
0
К
(shlomo_chavez)
01.11.2010 14:28
#
В России разве есть подобные
"деятели"
?
0
Александр
(amarok)
01.11.2010 14:35
#
Батурина
0
Александр
(amarok)
01.11.2010 14:34
#
За них, страна может не проголосовать. Хотя возможно будут плюсы, если страной будет управлять женщина. Так как они в основном за "мир во всем мире" то большая часть внимания уделит на медицину, образование, и прочую гуманитарию, а потом все остальное
0
Vladimir Vladim0rovich
(auimos)
01.11.2010 15:23
#
Предвосхищаю заголовки желтой прессы:
"Гормональные шторм" Бразилии накрыл дружественные страны.
Кто заплатит за очередное эмбарго?
0
Ирина Кудрина
(rebecca)
17.02.2011 22:51
#
Зря Вы о женщинах так, порядок в деньгах наведут, в первую очередь.
0
Пользователь_удален
(Пользователь_удален)
01.11.2010 17:02
#
Незнаю, незнаю......наши женщины так заняты кастрюлями, детьми, мужьями, что управление (Банком, страной) конечно возможно, но зачем????...сама женщина при этом будет чувствовать себя ущербной. Могу сказать, что женщина реализуется в семье, а мужчина на работе. Поэтому лучше принимать на работу семейного мужчину, помощь сразу всем и женщина довольна и муж реализуется и не лежит на печи. А если вы возьмете женщину, она начнет больше зарабатывать,не появляться дома, как следствие муж начнет ее ненавидеть...раздор в семье.(яркий пример тому Кандолиза Райс)
А из мужчин, могу свою кандидатуру предложить)))))))
0
Ирина Кудрина
(rebecca)
17.02.2011 23:02
#
Это совсем не зависит от пола...просто многие мужчины на работе предвзято относяться к женщине...Например не выполнить ей поручение...Она может быть когда работает "с кастрюлями" её мозг решает гораздо больше проблем, чем мужчина сидящий в офисе целый день.
Надо поменять привычные стереотипы "работы", вообще слово "работа" заменить на другой концепт. Медведев пытается... например говорит о "дистанционной работе". Может быть "подача" или "пас". И чаще всего женщина даёт "пас" гораздо искустнее и мудрее чем мужчина.
0
Марина (mashen)
(mashen)
01.11.2010 17:50
#
+++А если вы возьмете женщину, она начнет больше зарабатывать,не появляться дома, как следствие муж начнет ее ненавидеть...раздор в семье.(яркий пример тому Кандолиза Райс) +++
Трагедия вселенского масштаба, я облилась горькими слезами. Пожелтевший от зависти муж - это, конечно, достойный повод отказать от президентства.
По посту - Батурина. Бог ее точно умом не обделил, и муж у нее адекватный.
0
Пользователь_удален
(Пользователь_удален)
01.11.2010 18:50
#
Хаааа))) Батурина - это наверное чтобы пробки были не только в Москве, но и во всех уголках нашей страны))))))))Сейчас Собянин будет лет 10 разгребать то, что наворотили за 20!
0
Vladimir Vladim0rovich
(auimos)
01.11.2010 19:22
#
Ты повторяешься!
0
Надия Черкасова
(cherkasova)
01.11.2010 19:20
#
Артур, посмотрите какой сексизм пошел...в комментариях
секси́зм от англ. sexism, от лат. sexus — пол — убеждение в том, что один пол является подчиненным, менее способным или менее ценным, чем другой (определение из Википедии).
Я думаю, что Вы задавали другой тон,верно?
Например, ваша супруга ЯРКАЯ,ТАЛАНТЛИВАЯ и УСПЕШНАЯ ЖЕНЩИНА!!!
0
Vladimir Vladim0rovich
(auimos)
01.11.2010 19:25
#
Например, ваша супруга ЯРКАЯ,ТАЛАНТЛИВАЯ и УСПЕШНАЯ ЖЕНЩИНА!!!
Надия, вы используете понятие "сексизм" с точки зрения английского языка, как дескриптора понятия.
Попробуйте использовать свой родной язык, как дескриптор.
Английский сейчас знают многие, но не многие знают родной.
0
Надия Черкасова
(cherkasova)
01.11.2010 20:25
#
Владимир,мой родной язык-татарский
0
Vladimir Vladim0rovich
(auimos)
01.11.2010 20:34
#
Надя, так озвучьте значение слова "сексизм" с него.
0
Артур Перепелкин
(artur_perep)
01.11.2010 20:37
#
А как будет по-татарски "депозит"?
0
Vladimir Vladim0rovich
(auimos)
01.11.2010 20:37
#
А как будет по-татарски "кредит"?
0
Пользователь_удален
(Пользователь_удален)
01.11.2010 20:46
#
я тоже татарин, "кредит" по-татарски будет "кредит ал-ырга"))))))
0
Vladimir Vladim0rovich
(auimos)
01.11.2010 20:47
#
Короче кредит, ага.
0
Vladimir Vladim0rovich
(auimos)
01.11.2010 20:48
#
А сексизм как будет?
"сексизм ал-ырга?"?
0
Пользователь_удален
(Пользователь_удален)
01.11.2010 20:50
#
Мин тебе пиштергенку будет делать))))
0
Vladimir Vladim0rovich
(auimos)
01.11.2010 20:51
#
Так и переводится?
0
Пользователь_удален
(Пользователь_удален)
01.11.2010 20:52
#
неа, это совсем другое означает)))
0
Vladimir Vladim0rovich
(auimos)
01.11.2010 21:05
#
«В течение своей жизни старайся имитировать время, не повышай голоса, не выходи из себя. Ежели, впрочем, тебе не удастся выполнить это предписание, не огорчайся, потому что, когда ты ляжешь в землю и замолчишь, ты будешь напоминать собой время»
0
Пользователь_удален
(Пользователь_удален)
01.11.2010 21:08
#
нет, Владимир это уже японская философия
0
Vladimir Vladim0rovich
(auimos)
01.11.2010 21:09
#
Вообще-то Марат, это восточный тип мышления.
А конкретнее - это Абу-ибн-аля-Аль Маарри.
Цикл "Лузумияйт"
0
Пользователь_удален
(Пользователь_удален)
01.11.2010 21:10
#
Абу-ибн-аля-Аль Марат))))))
0
Vladimir Vladim0rovich
(auimos)
01.11.2010 21:12
#
Маарри
Запоминайте, запоминайте - это на арабском.
0
Vladimir Vladim0rovich
(auimos)
10.11.2010 21:51
#
А что это означает?
Хочу пояснить почему я спрашиваю. Дело в том, что я сам по отцу татарин, но он при нас с братом всегда говорил по-русски. Поэтому, я не знаю татарского. Два года он умер, но с нами продолжал до последнего говорить на русском.
0
Vladimir Vladim0rovich
(auimos)
10.11.2010 22:33
#
Хочу пояснить почему я попросил Вас Надия, озвучить звучание этого понятия с родного языка.
Очень часто бывает так, что некоторые понятия, которые характерны для определенного языка не существуют или имеют в других языках совершенное иное звучание и значение. Понятие, как мем - некий комплекс культурных особенностей присущих носителю языка, отражающий совокупность традиций его собственной культуры. При использовании мемов другой культуры, (тот же сексизм, являющийся мемом американской культуры) возможно "заражение" (лучше, конечно звучит слово "перенос") разума пользователя изначально нехарактерным типом поведения.
Для того, чтобы пояснить этот момент я обращусь к Вики:
Цитата
По существу, мемы — это чистая информация, но их функционирование имеет заметные физические и поведенческие последствия. Примеры мемов, аналогичных генам, – «мелодии, идеи, модные словечки и выражения, различное ремесло».
Эта идея рассматривается и в книге Дугласа Рашкоффа «Медиавирус»: мемы рассматриваются в связи с их способностью распространяться по каналам СМИ и Интернет, вызывая социально-значимые последствия (например, влиять на выборы политиков, изменять общественные убеждения, воздействовать на детскую аудиторию и проч.).
Подобно генам, мемы — это репликаторы (англ. replicators), то есть объекты, которые копируют сами себя. Для мемов выживание зависит от наличия, по крайней мере, одного носителя, а воспроизводство зависит от наличия того носителя, который пытается распространить сущность мема. Информационное содержание конкретного мема влияет на ту вероятность, с которой он будет скопирован, производя свой оптимон. Мемы могут видоизменяться (комбинироваться или разделяться), чтобы формировать новые мемы. Они участвуют в борьбе друг с другом за ресурсы (умы людей), и, в результате, подвергаются естественному отбору.
Иначе говоря, до тех пор пока мы не знали, что такое "сексизм" - взаимодействие женщин и мужчин было иным. Сложно говорить о том, было ли оно хорошим или плохим - важно, как мне кажется, что это было взаимодействие которому мы научились от своих предков. Появления понятия "сексизм" заставляет нас искать изъяны в этом взаимодействии, менять привычный и сложенный годами уклад жизни. Сделает ли это нас счастливыми?
Возможно.
Но возможно и иначе.
0
Марина (mashen)
(mashen)
01.11.2010 20:14
#
Ну, феминизм ничем не лучше сексизма.
Счастливая домохозяйка, ИМХО, может быть не менее успешной и яркой, а то, что ведение домашнего хозяйства требует определенного таланта - это факт.
Со сложившейся социальной иерархией вообще трудно спорить. Жена профессора, будучи медсестрой, имеет в обществе более высокий статус, чем жена медбрата, сама по себе являющаяся профессором.
Если бы мне предложили на выбор, стать президентом или женой президента (ха-ха-ха), я бы выбрала положение первой леди.
Мужчины в большинстве своем в лучшем случае могут предложить сомнительное равноправие (то бишь, пошли добывать мамонта вместе, я один не могу), в худшем - терпение и смирение (сиди дома и довольствуйся найденными мамонтовыми хвостиками, потому что я мамонта добывать не могу, а с женой на пару - гордость не позволяет).
Я обобщенно, ничего личного, мужем своим вполне довольна, другого не надо. Но я работаю, делаю карьеру, в конце каждого года переживаю из-за бонуса. И даже если бы муж получал в два или три раза больше, я бы все равно работала. И вовсе не потому, что мне срочно необходимо реализоваться или там самоутвердиться (я для себя давным давно самая яркая, талантливая и успешная, а на мнение других мне как-то плевать).
Я, наверное, жадная очень
0
Пользователь_удален
(Пользователь_удален)
01.11.2010 20:20
#
Истину глаголит, точно...если чувствуешь иди вперед, можно подумать женщинам не дают делать карьеру...да пожалуйста....думаю все равно женщине интереснее рулить своим мужчиной, чем страной!
0
Vladimir Vladim0rovich
(auimos)
01.11.2010 20:27
#
Много всяких -змов есть страшных на свете.
Жадная до чего ты, в конечном итоге? До мужчин, до денег, до власти?
0
Марина (mashen)
(mashen)
01.11.2010 20:39
#
Ну какую еще жадность может удовлетворить работа? До денег, конечно.
Я ж не президент, и не настолько зашоренный манагер, чтобы упиваться "властью" над подчиненными - молодыми лоботрясами. Жадность до мужчин - ну это вообще. Это что ж, порнобизнес, что ли?
0
Vladimir Vladim0rovich
(auimos)
01.11.2010 20:46
#
Кто вас знает, женщин.
Мужчины, знаете ли, как и женщины - всякие бывают. Некоторые стоят познания, как Ева, а некоторые - нет.
Вас, Маша, конечно же в порнобизнес понесло.
Это понятно, такое бывает, когда неправильно понимаешь написанное.
На html-заборах всякое пишут последнее время, а за ним, обычно понятно что.
0
Марина (mashen)
(mashen)
01.11.2010 20:59
#
Все-таки соглашусь, что сексизм присутствует.
"Некоторые стоят познания...".
Это как обсуждения голливудских звезд некоторыми посетителями "html-заборов": "Не зачот, прыщавая". Да ты сначала ее внимание зафиксируй, а потом на прыщи смотри.
Иными словами, некоторые мужчины не стоят того, чтобы стоить их познания. Беее
0
Vladimir Vladim0rovich
(auimos)
01.11.2010 21:06
#
Все стоит познания, поскольку красота в глазах смотрящего.
Главное - ваше согласие.
0
Филипп Ильин-Адаев
(Редактор)
01.11.2010 20:28
#
Действительно есть такие предрассудки. И только своим примером женщины смогут выправить ситуацию, доказать, что все это бред. Что вы, к слову, с моей супругой успешно делаете.
С супругой Артура, увы, не знаком.
0
Артур Перепелкин
(artur_perep)
01.11.2010 20:35
#
Какой же сексизм, если все дружно рекомендовали Батурину?
0
Филипп Ильин-Адаев
(Редактор)
01.11.2010 20:24
#
Конечно, есть! Только сегодня прочитал в
Ведомостях
, что телеканалом ОРТ владеет не Борис Абрамович Березовский, как некоторые до сих пор считают, а цитата: "однокурсница Путина и подруга Абрамовича". Уверен, что и на пост президента РФ в случае чего подберут достойную представительницу прекрасного пола.
0
gorodsport.livejournal.com
(gorodsport.livejournal.com)
01.11.2010 21:21
#
За Батурину все голосуем. "Достойный кандидат"
0
Кот Бeгeмoт
(Кот Бeгeмoт)
01.11.2010 22:34
#
Никто! Да простят мне женщины мой мужской шовинизм.
Наши женщины выносливые,но в большинстве своём эмоциональные.
Политика не терпит эмоциональности.
0
Марина (mashen)
(mashen)
02.11.2010 06:10
#
Ну так и бразильянки не отличаются нордическим характером.
Хотя вы правы, выбор не богат.
Если бы у нас были свободные выборы, я бы, пожалуй, воздержалась от голосования за женщину - на любой пост.
0
Кот Бeгeмoт
(Кот Бeгeмoт)
02.11.2010 10:26
#
Цитата
Если бы у нас были свободные выборы, я бы, пожалуй, воздержалась от голосования за женщину - на любой пост.
Министром можно,и то так казать с женским уклоном - Здравоохранения допустим.Но только не президентом.
0
Марина (mashen)
(mashen)
02.11.2010 11:24
#
У нас была министр по собесу. Без политического веса, без реальной бизнесовой поддержки, какой от них толк? Только ныли.
0
Кот Бeгeмoт
(Кот Бeгeмoт)
02.11.2010 11:45
#
Это уже нюансы.Я высказался какую роль должна занимать российская женщина,в российской политике.
0
Андрей Максимов
(Моисей Абрамович)
01.11.2010 23:58
#
28_888
0
For-Bank
(For-Bank)
02.11.2010 10:47
#
Да здравствует матриархат?
В России женщин большинство, при условии демократии, равенства полов и свободы выбора (ха ха), женщины пришли бы к власти на посты президентов и министров. Однако (хорошее слово) этого не произошло, а почему? Женщины сами себе не доверяют, и друг другу, ибо знают себя.
Вспомнилось «… и кухарка может управлять страной…».
Очевидно, женщины отличаются от мужчин. И некоторые женщины сами придают значение ущербности этим отличиям. Хотя в системе координат М Ж нет начальной точки и все сравнения абсолютно относительны
, и хорошо-плохо тут не подходит.
Я против равенства, но я за равноправие.
0
Vladimir Vladim0rovich
(auimos)
02.11.2010 11:16
#
Вспомнилось «… и кухарка может управлять страной…».
Это значит не важно, кто находится во главе и играет роль менеджера. Управляют странами в действительности другие.
0
Марина (mashen)
(mashen)
02.11.2010 11:19
#
Да почему "ущербность"? Разве тот факт, что большинство женщин хуже справляются с управлением судном, поднятием штанги или политикой (допустим) - это свидетельство ущербности? А то, что мужчины зуже ухаживают за больными - это тоже признак их ущербности?
Равноправие - это декларация, и декларативно и М, и Ж имеют равные правы избирать и быть избранными, как и управлять судном или поднимать штангу. Но будь вы тренером по тяжелой атлетике, вы бы набирали в команду девочек?
Я уж молчу о том, что желающих девочек надо будет еще поискать. Разве что феминистки надавят: "А какой процент девочек у нас в тяжелой атлетике? Всего два, а в Штатах десять? Позор российской демократии! Что, сами девочки не хотят становиться атлетками? - вот дуры отсталые! Их мамы тоже против? Дикий народ".
0
For-Bank
(For-Bank)
02.11.2010 14:57
#
в целом Вы меня поняли.
А «ущербность», в контексте, введена лишь в виде термина определяющего возможное самоощущение некоторой, теоретически существующей, женщины относительно какого-то качества в отношении которого эта женщина сравнительно себя и оценивает в худшем свете.
Девушка, занимающаяся тяжелой атлетикой это хорошо или плохо? Это ни как… Точней, это ее личное дело. При условии, что она сама выбрала и понимает последствия своего выбора. Таким образом, в Вашем примере, мы сохраняем ее право на свободу выбора и самоопределения, но ни как не вмешиваемся в ее мироощущения.
0
Кот Бeгeмoт
(Кот Бeгeмoт)
02.11.2010 22:55
#
Цитата
Разве тот факт, что большинство женщин хуже справляются с управлением судном, поднятием штанги или политикой (допустим) - это свидетельство ущербности? А то, что мужчины зуже ухаживают за больными - это тоже признак их ущербности?
Поддержу.Ущербности в принципе быть не может никакой.Во время ВОВ мужик мог реку форсировать в плавь с полным вооружением (допустим 50 кг),а раненого его из под огня девчушка лет 18 вытаскивала,а сама весит в два раза меньше мужика.
0
Сергей Савельев
(kev)
02.11.2010 11:38
#
Ирина Хакамада потянула бы, да кто ж ей даст. Прикольно звучит президент России Хакамада Ирина... Возможно японцы перестали бы надоедать с Курилами... Вообще я бы поддержал идею о женских кандидатурах на посты: министр обороны, генеральный прокурор, министр внутренних дел, директор ФСБ и всё, остальных министров оставить для мужского пола и было бы половое равенство...
0
ксения ходанова
(Ксения Викторовна)
10.11.2010 11:13
#
жесть... ну, если большинство здесь за Батурину и Хакамаду, то срочно пора в политику - страну спасать... а Бразилию я давно обожаю кстати... молодцы бразильцы... без наших тупых предрассудков и стереотипов: "щастье женщины на кухне..." тьфу...
0
Ирина Кудрина
(rebecca)
17.02.2011 22:50
#
Вообще-то я могу....
учредитель целевого капитала...
0
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Комментарии 55
"Гормональные шторм" Бразилии накрыл дружественные страны.
Кто заплатит за очередное эмбарго?
А из мужчин, могу свою кандидатуру предложить)))))))
Трагедия вселенского масштаба, я облилась горькими слезами. Пожелтевший от зависти муж - это, конечно, достойный повод отказать от президентства.
По посту - Батурина. Бог ее точно умом не обделил, и муж у нее адекватный.
секси́зм от англ. sexism, от лат. sexus — пол — убеждение в том, что один пол является подчиненным, менее способным или менее ценным, чем другой (определение из Википедии).
Я думаю, что Вы задавали другой тон,верно?
Например, ваша супруга ЯРКАЯ,ТАЛАНТЛИВАЯ и УСПЕШНАЯ ЖЕНЩИНА!!!
Надия, вы используете понятие "сексизм" с точки зрения английского языка, как дескриптора понятия.
Попробуйте использовать свой родной язык, как дескриптор.
Английский сейчас знают многие, но не многие знают родной.
"сексизм ал-ырга?"?
А конкретнее - это Абу-ибн-аля-Аль Маарри.
Цикл "Лузумияйт"
Запоминайте, запоминайте - это на арабском.
Хочу пояснить почему я спрашиваю. Дело в том, что я сам по отцу татарин, но он при нас с братом всегда говорил по-русски. Поэтому, я не знаю татарского. Два года он умер, но с нами продолжал до последнего говорить на русском.
Очень часто бывает так, что некоторые понятия, которые характерны для определенного языка не существуют или имеют в других языках совершенное иное звучание и значение. Понятие, как мем - некий комплекс культурных особенностей присущих носителю языка, отражающий совокупность традиций его собственной культуры. При использовании мемов другой культуры, (тот же сексизм, являющийся мемом американской культуры) возможно "заражение" (лучше, конечно звучит слово "перенос") разума пользователя изначально нехарактерным типом поведения.
Для того, чтобы пояснить этот момент я обращусь к Вики:
Эта идея рассматривается и в книге Дугласа Рашкоффа «Медиавирус»: мемы рассматриваются в связи с их способностью распространяться по каналам СМИ и Интернет, вызывая социально-значимые последствия (например, влиять на выборы политиков, изменять общественные убеждения, воздействовать на детскую аудиторию и проч.).
Подобно генам, мемы — это репликаторы (англ. replicators), то есть объекты, которые копируют сами себя. Для мемов выживание зависит от наличия, по крайней мере, одного носителя, а воспроизводство зависит от наличия того носителя, который пытается распространить сущность мема. Информационное содержание конкретного мема влияет на ту вероятность, с которой он будет скопирован, производя свой оптимон. Мемы могут видоизменяться (комбинироваться или разделяться), чтобы формировать новые мемы. Они участвуют в борьбе друг с другом за ресурсы (умы людей), и, в результате, подвергаются естественному отбору.
Иначе говоря, до тех пор пока мы не знали, что такое "сексизм" - взаимодействие женщин и мужчин было иным. Сложно говорить о том, было ли оно хорошим или плохим - важно, как мне кажется, что это было взаимодействие которому мы научились от своих предков. Появления понятия "сексизм" заставляет нас искать изъяны в этом взаимодействии, менять привычный и сложенный годами уклад жизни. Сделает ли это нас счастливыми?
Возможно.
Но возможно и иначе.
Счастливая домохозяйка, ИМХО, может быть не менее успешной и яркой, а то, что ведение домашнего хозяйства требует определенного таланта - это факт.
Со сложившейся социальной иерархией вообще трудно спорить. Жена профессора, будучи медсестрой, имеет в обществе более высокий статус, чем жена медбрата, сама по себе являющаяся профессором.
Если бы мне предложили на выбор, стать президентом или женой президента (ха-ха-ха), я бы выбрала положение первой леди.
Мужчины в большинстве своем в лучшем случае могут предложить сомнительное равноправие (то бишь, пошли добывать мамонта вместе, я один не могу), в худшем - терпение и смирение (сиди дома и довольствуйся найденными мамонтовыми хвостиками, потому что я мамонта добывать не могу, а с женой на пару - гордость не позволяет).
Я обобщенно, ничего личного, мужем своим вполне довольна, другого не надо. Но я работаю, делаю карьеру, в конце каждого года переживаю из-за бонуса. И даже если бы муж получал в два или три раза больше, я бы все равно работала. И вовсе не потому, что мне срочно необходимо реализоваться или там самоутвердиться (я для себя давным давно самая яркая, талантливая и успешная, а на мнение других мне как-то плевать).
Я, наверное, жадная очень
Жадная до чего ты, в конечном итоге? До мужчин, до денег, до власти?
Я ж не президент, и не настолько зашоренный манагер, чтобы упиваться "властью" над подчиненными - молодыми лоботрясами. Жадность до мужчин - ну это вообще. Это что ж, порнобизнес, что ли?
Мужчины, знаете ли, как и женщины - всякие бывают. Некоторые стоят познания, как Ева, а некоторые - нет.
Вас, Маша, конечно же в порнобизнес понесло.
Это понятно, такое бывает, когда неправильно понимаешь написанное.
На html-заборах всякое пишут последнее время, а за ним, обычно понятно что.
"Некоторые стоят познания...".
Это как обсуждения голливудских звезд некоторыми посетителями "html-заборов": "Не зачот, прыщавая". Да ты сначала ее внимание зафиксируй, а потом на прыщи смотри.
Иными словами, некоторые мужчины не стоят того, чтобы стоить их познания. Беее
Главное - ваше согласие.
С супругой Артура, увы, не знаком.
Наши женщины выносливые,но в большинстве своём эмоциональные.
Политика не терпит эмоциональности.
Хотя вы правы, выбор не богат.
Если бы у нас были свободные выборы, я бы, пожалуй, воздержалась от голосования за женщину - на любой пост.
В России женщин большинство, при условии демократии, равенства полов и свободы выбора (ха ха), женщины пришли бы к власти на посты президентов и министров. Однако (хорошее слово) этого не произошло, а почему? Женщины сами себе не доверяют, и друг другу, ибо знают себя.
Вспомнилось «… и кухарка может управлять страной…».
Очевидно, женщины отличаются от мужчин. И некоторые женщины сами придают значение ущербности этим отличиям. Хотя в системе координат М Ж нет начальной точки и все сравнения абсолютно относительны , и хорошо-плохо тут не подходит.
Я против равенства, но я за равноправие.
Это значит не важно, кто находится во главе и играет роль менеджера. Управляют странами в действительности другие.
Равноправие - это декларация, и декларативно и М, и Ж имеют равные правы избирать и быть избранными, как и управлять судном или поднимать штангу. Но будь вы тренером по тяжелой атлетике, вы бы набирали в команду девочек?
Я уж молчу о том, что желающих девочек надо будет еще поискать. Разве что феминистки надавят: "А какой процент девочек у нас в тяжелой атлетике? Всего два, а в Штатах десять? Позор российской демократии! Что, сами девочки не хотят становиться атлетками? - вот дуры отсталые! Их мамы тоже против? Дикий народ".
А «ущербность», в контексте, введена лишь в виде термина определяющего возможное самоощущение некоторой, теоретически существующей, женщины относительно какого-то качества в отношении которого эта женщина сравнительно себя и оценивает в худшем свете.
Девушка, занимающаяся тяжелой атлетикой это хорошо или плохо? Это ни как… Точней, это ее личное дело. При условии, что она сама выбрала и понимает последствия своего выбора. Таким образом, в Вашем примере, мы сохраняем ее право на свободу выбора и самоопределения, но ни как не вмешиваемся в ее мироощущения.