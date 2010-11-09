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А какое комнатное растение быстрее всего разрастается?

09.11.2010 14:58 14 1 807 просмотров

В наших офисах в общем хватает растений, но я их люблю и хочется добавить еще. А какое из них самое быстрорастущее? Так бы поставил по кабинетам несколько кадок с ним, и через пару месяцев все бы работали с комфортом в джунглях. smile:)

Комментарии 14

Пользователь_удален  (Пользователь_удален)
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в вашем случае только денежное дерево smile:D авось и нам что перепадет от ваших джунглей
Екатерина Володина  (VEI)
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быстрый рост от многих факторов зависит - у кого-то самая обычная растюшка прёт как на дрожжах, а у кого-то быстрорастущий хлорофитум не хочет расти...
по моим наблюдениям, быстро растут фикусы, разные лианы (филодендроны, монстеры, сциндапсусы).
Хотите монстеру подарю? При хорошем уходе может превратиться в красавицу smile:)
да, ещё - не забудьте, что практически всем растеним свет нужен... в темном углу расти только некоторые могут...
Артур Перепелкин  (artur_perep)
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Света у нас как раз много, спасибо. А бывают сразу красавицы, уже хорошо ухоженные? smile:)
Лёка  (лёка(она же vbrf))
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Если хорошая наследственность,то конечно красавицей можно сразу родиться! smile:D Стрелеция ,например,но, она очень капризная,как все мы красавицы! smile:D smile:oops:
Сергей Савельев  (kev)
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Быстрее всего растёт Диффенбахия и пыль. Если поливать (первое), то за пару месяцев вырастет высотой 1 метр (максимально до 2-х метров вырастает)...
Клуб любителей ботаники открываете?
К  (shlomo_chavez)
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Тоже поумничаю. smile8) Артур, предлагаю разбить озеленение на несколько этапов. Изначально определить места предполагаемого размещения растений с обязательными замерами и записью освещенности и температуры. Произвести "вылазку" к конкурентам в банки, офисы(с аналогичными приборами для замеров), где визуально отделить понравившиеся экземпляры с последующим выяснением названий. Сравнить свои и чужие записи замеров. Ну и последнее-это покупка зелени. Или усе телодвижения доверить шпециалистам-профессионалам своего дела. smile:D
p.s. Не всё люминисцентное освещение "заточено" под рост растений(помидоры не исключение). smile:| Нужно использовать ЛДЦ (лампа дневного цвета).
Vladimir Vladim0rovich  (auimos)
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Драцена - прикольное растение.
Только оно не любит свет, и гибнет от него. smile:-)
А так - реальная пальма может вырасти.
qaq  (qaq)
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Новый год не за горами.
Араукария будет в самый раз. smile:D
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