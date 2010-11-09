А какое комнатное растение быстрее всего разрастается?

Пользователь_удален (Пользователь_удален) 09.11.2010 15:08 # в вашем случае только денежное дерево авось и нам что перепадет от ваших джунглей 0
Комментарии 14
по моим наблюдениям, быстро растут фикусы, разные лианы (филодендроны, монстеры, сциндапсусы).
Хотите монстеру подарю? При хорошем уходе может превратиться в красавицу
да, ещё - не забудьте, что практически всем растеним свет нужен... в темном углу расти только некоторые могут...
Клуб любителей ботаники открываете?
p.s. Не всё люминисцентное освещение "заточено" под рост растений(помидоры не исключение). Нужно использовать ЛДЦ (лампа дневного цвета).
Только оно не любит свет, и гибнет от него.
А так - реальная пальма может вырасти.
Араукария будет в самый раз.