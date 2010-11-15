А как бы вы поступили на месте мэра Химок?
15.11.2010 14:40
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Похоже, главная новость дня (если не года ) про то, что "мэр Химок выгнал журналиста НТВ Глеба Пьяных". Я думаю, любой нормальный человек поступил бы так же, для этого даже не надо быть мэром Химок. Вот вы бы пустили к себе в офис или домой Глеба Пьяных? Вообще стали бы о чем-нибудь разговаривать с этим человеком?
Если что, я не смотрел сюжет и вообще давно не смотрю НТВ. В том числе и благодаря Глебу Пьяных.
Комментарии 9
Именно поэтому я бы тоже его не пустил, если бы был Мэром Химок.
В данном случае мне вспомнился один образ из фильма Альмадовара: сумасшедшая девушка журналист весь день гоняется за жертвами скандальных репортажей, а когда ее убивают в конце фильма, последними ее словами оказываются: «Ты дашь мне интервью?!..»
Пьяных работает ради яркого репортажа, а не ради правдивых подробностей.
Глеб Пьяных побитый связанным с криминалом мэром Химок.
Не надо было так делать, лучше было пустить и очень аккуратно побеседовать. Понятно что журналюги вывернут все наизнанку, но теперь то уж точно мэр Химок будет сенсацией №1.
Выгнать самого Пьяных...
Пьяных: "Вы могли-бы и подготовиться к интервью, биографию мою поискать!"
Познер: "Мда... А Вы когда нибудь набирали в гугле свою фамилию?"
И я тоже. Но исключительно благодаря Владимиру Путину.