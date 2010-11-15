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А как бы вы поступили на месте мэра Химок?

15.11.2010 14:40 9 1 532 просмотра

Похоже, главная новость дня (если не года ) про то, что "мэр Химок выгнал журналиста НТВ Глеба Пьяных". Я думаю, любой нормальный человек поступил бы так же, для этого даже не надо быть мэром Химок. Вот вы бы пустили к себе в офис или домой Глеба Пьяных? Вообще стали бы о чем-нибудь разговаривать с этим человеком?

Если что, я не смотрел сюжет и вообще давно не смотрю НТВ. В том числе и благодаря Глебу Пьяных.

Комментарии 9

Пользователь_удален  (Пользователь_удален)
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а мне нравится этот журналист...своеобразный, уж незнаю насколько правду говорит, но передачу хорошо ведет...выгонять дело каждого личное
Олег Фадеев  (fadeevbiz)
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Он харизматичен и одень хорошо делает большого пышного фееричного слона из тощей серой мухи. Я не про конкретно эту ситуацию, а про его способности.
Именно поэтому я бы тоже его не пустил, если бы был Мэром Химок.

В данном случае мне вспомнился один образ из фильма Альмадовара: сумасшедшая девушка журналист весь день гоняется за жертвами скандальных репортажей, а когда ее убивают в конце фильма, последними ее словами оказываются: «Ты дашь мне интервью?!..» smile:D

Пьяных работает ради яркого репортажа, а не ради правдивых подробностей. smile:idea:
Сергей Савельев  (kev)
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Я бы лучше Г.П. пустил бы, чем упомянутого Вами мэра. Поскольку Г.П. не калечит людей и не убивает их (в том числе и через посредников)... А журналист, в принципе, таким и должен быть, если хочет донести свои репортажи до максимального кол-ва людей.
slingy  (slingy)
#
Насколько я понимаю, против Стрельченко чего-то серьезного нет, то есть его пытаются искусственно привязать к этим криминальным историям. Делая это, НТВ нарушает журналистскую этику, это чистая заказуха, аналогичная антилужковскому фильму "дело в кепке".
Шарухин Антон  (toshik80)
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В субботу ждем сенсации.
Глеб Пьяных побитый связанным с криминалом мэром Химок.
Не надо было так делать, лучше было пустить и очень аккуратно побеседовать. Понятно что журналюги вывернут все наизнанку, но теперь то уж точно мэр Химок будет сенсацией №1.
Выгнать самого Пьяных...
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Вспомнил пародию в Мульте личности.
Пьяных: "Вы могли-бы и подготовиться к интервью, биографию мою поискать!"
Познер: "Мда... А Вы когда нибудь набирали в гугле свою фамилию?" smile:D
Андрей Щербак  (prostoandrey)
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А для меня это имяфамилия вообще ничего не говорит, ибо НТВ ни разу не смотрел со времён изгнания Гусинского. А что, особенно омерзительный тип - этот Глеб, или как его там?

Цитата
вообще давно не смотрю НТВ. В том числе и благодаря Глебу Пьяных.


И я тоже. Но исключительно благодаря Владимиру Путину.



Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
Наверное мэр Химок и не герой нашего времени,но Пьяных-мерзкая натура со странной манерой изьяснений.Думаю,что многие из нас,на месте мэра,поступили бы так же.Кому охота мараться?
Iriema  (Iriema)
#
Я бы не пустила его в дом. Никогда. Я переключаю на другой канал, когда вижу Пьяных на экране. Другое дело, что мэр Химок - фигура публичная, и Пьяных не домой к нему пришел. Надо было как-то дипломатично эту ситуацию разрулить. (Хотя я, конечно, понимаю, что мне со стороны легко судить - может, увидев Пьяных в реальной жизни, я бы с дикими воплями выскочила бы в окно smile:D ).
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