А как бы вы поступили на месте мэра Химок?



Похоже, главная новость дня (если не года ) про то, что "мэр Химок выгнал журналиста НТВ Глеба Пьяных". Я думаю, любой нормальный человек поступил бы так же, для этого даже не надо быть мэром Химок. Вот вы бы пустили к себе в офис или домой Глеба Пьяных? Вообще стали бы о чем-нибудь разговаривать с этим человеком?



Если что, я не смотрел сюжет и вообще давно не смотрю НТВ. В том числе и благодаря Глебу Пьяных.