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Тема для исследования

19.11.2010 10:52 14 1 592 просмотра
Как сохранять спокойствие, душевное равновесие и даже хорошее настроение, когда всем от тебя постоянно чего-нибудь надо? Конечно, есть кое-какие собственные наработки, но учиться этому можно всю жизнь. smile:)

Комментарии 14

Сергей Савельев  (kev)
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Посмотреть в окно, вспомнить о детях (если они есть) или о собственном детстве, улыбнуться и сказать "достающему" - я подумаю... smile;)
Пользователь_удален  (Пользователь_удален)
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снять деньги со счета, пересчитать и положить назад smile:D это согревает и улучшает настроение
Goosh  (Goosh)
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Когда от тебя никому,ничего не надо-значит,что ты не нужен,лучше-наоборот...
joys  (joys)
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Я так понял автора отзыва работать заставляют, вот его и колбасит не по детски.
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
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Отключить все телефоны.И отвлечься от всего каким-нибудь интересным для себя делом.
AYO  (AYO)
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Меня отвлекает от всех проблем моя двухлетняя дочка smile:)
Умиляюсь глядя на нее smile:{}
Дарина Кузнецова  (kuznes)
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Мне не хватает новой работы!!))Вот что мне сейчас действительно нужно! smile8)
Шарухин Антон  (toshik80)
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Живу в таком режиме уже почти 2 года...
Способ избрал самый простой. "Все в очередь"...
"ААА у нас все плохо. ААА памагитееее!!!" Ответ "В очередь" или "Ваш вопрос принят к сведению, сроки решения обозначу позднее" "а когда????" "Сейчас я вам не отвечу на этот вопрос. Ждите звонка"
Жестко конечно, но в общем и целом люди на меня не в обиде. Естественно те у кого последствия "пожара" страшнее обслуживаются вне очереди, а кто может жить какое-то время с проблемами в порядке общей очереди. По крайней мере это справедливо и все это понимают
Шарухин Антон  (toshik80)
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Красиво!
Но это из серии "отодвинули, подрезали, перебежали дорогу" и т.п.
Те кто это делают им ничего от нас не надо, они просто пробиваются к цели прыжками через головы. В таких случаях лучше как можно быстрее забыть про это и "отпустить" наглеца.
А здесь поднята тема, что к тебе куча народу постоянно приходит и всем че-нить надо. Когда это происходит постоянно и долго, то начинает доставать. И очень трудно не выйти из себя и не рявкнуть "отъе..... ВСЕ!!!" очередному просящему.
Вопрос к Артуру, а Вы сами что "наработали" по этой теме?
Александр Марков  (Markov_A)
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Доброе время суток!!
Позволю себе не согласиться с г-ном Шарухиным А. Вы говорите:"Жите звонка". И это значит, что вы приняли на себя ответсвенность за решение вопроса, который кто-то должен был решить самостоятельно, т.к. следующий ход по решению вопроса за Вами. А времени, как всегда нет. И все больше и больше вопросов надо решить и т.п. и т.д.
Могу предложить/посоветовать другой способ, которым пользуюсь сам.
Я всегда говорю так:"Я готов помочь решить вопрос, но":
1. В назначенное мной время (это может быть и сразу при обращении, процентов 70 так и случается).
2. Я никогда не буду решать проблему, если у меня на столе лежит листок с ее описанием, а автор где ждет моего решения.
3. Когда мне излагается проблема, это не означает, что я принимаю ответственность за ее решение, ответсвтвенность также отстается на плечах обращающегося (это его стимулирует работать над проблемой дальше).
4. Когда Вы мне даете проблему, предложите пару-тройку вариантов ее решения (это стимулирует его думать, не просто обращаться за каждой мелочью). Как правило, сокращается время на обдумывание решения, а ткже можно скомбинировать предложенные варианты.
5. Изучаю проблему и варианты решения только вместе с обращающимся, и даю рекомендацию/совет/решение. Он должен изыскать время для общения, он должен участвовать в процессе прнятия решения.
6. Если решение невозможно принять сразу, то откладываю принятие решения. Как правило это случается, если недостаточно информации для принятия решения, тогда я запрашиваю ее с обращающегося. Либо очень сложный вопрос, либо я не комптентен в некоторых вещах по данному вопросу, тогда я собираю короткое совещание, получаю мнения и другие предложения.
Поверьте, это работает. Это не моя система. Она была изобретена в 70-е годы. Лучше до сих пор ничего не придумали.
Рад буду, если она кому-то поможет smile:).
Марина Дроздова  (MarDrozd)
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Своими силами ничего не сделаешь, если не горит внутри огонь, который не зависит от внешних проявлений, а он только в нас. Вдохновение, мечта,видение того, что ждет тебя впереди и ради чего ты можешь не спать ночами, сносить все негативное вокруг. Его нужно опять зажечь, пробудиться =)
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