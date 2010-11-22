Про подготовку к зиме

Очень любят у нас ругать коммунальщиков, для которых зима нагрянула неожиданно, или тружеников сельского хозяйства, которые тоже не подготовились ну и всех остальных. Я так понимаю, что все, кто ругают, сами к зиме готовятся вовремя и пробки из-за аварий по всему городу сейчас вовсе не из-за них. Это всё коммунальщики, дорожники и разные прочие злыдни, правда же? Они же нам резину вовремя не поменяли