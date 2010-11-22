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Про подготовку к зиме

22.11.2010 11:30 8 1 301 просмотр

Очень любят у нас ругать коммунальщиков, для которых зима нагрянула неожиданно, или тружеников сельского хозяйства, которые тоже не подготовились ну и всех остальных. Я так понимаю, что все, кто ругают, сами к зиме готовятся вовремя и пробки из-за аварий по всему городу сейчас вовсе не из-за них. Это всё коммунальщики, дорожники и разные прочие злыдни, правда же? Они же нам резину вовремя не поменяли smile:shuffle:

Комментарии 8

Vladimir Vladim0rovich  (auimos)
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Короче, зима наступила внезапно.
smile:-)

Зато поругать и подпилить, теперь опять можно. Геномодифицированные таджики, в нанокостюмах, оснащенные суперсовременными лопатами с лазерными насадками - это наше все.
joys  (joys)
#
Проблема в том, что паркуются где водилам удобно и плевать на правила. Артур вот у офисов вашего банка парковочных мест достаточно для того, что бы могли запорковаться и сотрудники банка и ваши клиенты? Если нет, то вы занимаетесь вопрсом переноса офисов в места где можно обеспечить необходимое количество парковочных мест или считаете, что город должен решать эту проблему?
Артур Перепелкин  (artur_perep)
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Да, парковочных мест хватает, особенно платных. Но можно найти и бесплатные чуть подальше. Это немного сложнее, но явно не повод переносить офис в тундру.
joys  (joys)
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Платная парковка для клиентов банка?! Да чудны дела твои господи.
Артур Перепелкин  (artur_perep)
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Некоторым людям почему-то бывает удобно, когда за совсем небольшие деньги гарантированно можно найти место прямо у входа и не под запрещающим знаком. Все остальные паркуются бесплатно, но чуть дальше.
Сергей Савельев  (kev)
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Я бы, например, в качестве физического лица не поехал бы в банк, зная что там платная парковка. И в гипермаркет с платной парковкой не поехал бы, в аэропорты иногда приходится ездить, но они монополисты и нет выбора...
Сергей Савельев  (kev)
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Судя по личным наблюдениям, почти все (или 90%) у кого в принципе есть зимняя резина, переобулись ещё в октябре и гордо цокали копытами своего железного коня по сухому асфальту при температуре +10 или +15 градусов. Те кто в авариях участвуют в день жестянщика, наверное благодаря менталитету совсем переобуваться не планируют. А пробки в городе и летом бывают, независимо от типа покрышек.
Андрей C  (AndyC)
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О коммунальных службах. В субботу днём я увидел картину: по ТТК тащился картеж в 10-15 машин уборочной техники, все они тщательно гребли мели и очищали проезжую часть от ВОДЫ т.к. утренний снег уже давно растаял, но ни одна из этих машин не посыпала ТТК реагентом. А вот за ними сформировался приличный поток, который позже наверняка превратился в явное затруднение. Если есть эксперты, будет интересно выслушать их мнение относительно целесообразности данного мероприятия =)

p.s. резину переобул месяц назад smile:shuffle:
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