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"Чтобы россияне стали пить меньше"

26.11.2010 13:16 15 1 629 просмотров
Это я везде читаю про причины грядущего подорожания алкоголя. Причем не один десяток лет у них вот такая причина универсальная. Результаты, правда, всякий раз оказывались печальными. Питие дешевого суррогата вряд ли улучшает здоровье нации.

Комментарии 15

Екатерина Суворова  (28_888)
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Я не понимаю запрета продажи алкоголя (притом только крепости свыше 15%, что в принципе, обнуляет всю идею) после 22-00. Абсурд.
Сергей Савельев  (kev)
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Причина одна - налоговые сборы, чем больше акциз, тем лучше, но это надо обосновать благими намерениями...
Вообще водка -ЯД. smile:idea:
Андрей Щербак  (prostoandrey)
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Цитата
У них вот такая причина универсальная.


Ну если уж председатели директоров не самых мелких банков говорят о принимающих решения в "этой" стране как "У них" (подразумевая, что сам он никоим образом, ни прямым, ни через выборы не может влиять на жизнь в государстве), то кто же может сказать - "у нас"? До последних дней было принято считать, что таинственные коррупционеры под предводительством ВВП.
Но недавние события в Кущевской показали, что всё гораздо прозаичнее - это всего лишь цапки...
Артур Перепелкин  (artur_perep)
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А цапкам кто позволил так себя вести много лет? Не коррупционеры?
Андрей Щербак  (prostoandrey)
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В отличие от спора, что появилось первым, курица или яйцо, тут можно смело утверждать, что именно цапки позволяют коррупционерам вести себя так или иначе,а не наоборот, так как именно они принимают решения. А если мы думаем, что ВВП, мэрсобянин, и т.д в бытность региональными чиновниками не управлялись и не пересекались с цапками, то это правильно, спокойней будем спать и окончательно не потеряем веру в человечество..
Шарухин Антон  (toshik80)
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Вот если честно: фиолетово мне подорожает водка или нет!
И по этой теме наши чиновники пусть чё хотят то и делают. да и результаты их бурной деятельности в этой сфере мне как-то параллельны.
Моя деятельность не дает мне возможности потреблять водки много, да еще и допустимые промилле в КоАП отменили.
И потом цена сильно взлетит на Путинку и Журавли и прочее из ширпотреба. А Хенесси Бакарди Дюарс и прочая элитка, тоже конечно подорожает, но не так сильно (очень небольшой спрос).
Поэтому раз в месяц пропустить рюмочку Хенесси можно и по взлетевшим ценам. Другое дело, что в питейных заведениях при подорожании выручка не упадет ну ни на сколько. Да и кризис их особо не коснулся (я занимаюсь автоматизацией в том числе и этих заведений и по анализу продаж все хорошо видно)
Артур, а почему Вас так эта тема задевает. Находясь на таком посту Вам это все, также как и мне, должно быть сугубо параллельно. Или за державу обидно?
Шарухин Антон  (toshik80)
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... и в продолжение...
Чтобы россияне стали меньше пить им нужно переключить мозги. А это занятие долгое и нудное. А вдолбить нужно одно: шевелитесь, что-то делайте, думайте, за вас никто думать не будет.
Например мне папа с детства внушал: "Тебе никто в этом мире ничего не должен. За тебя никто ничего не сделает. И ты сам сейчас никто. ты всего должен добиться сам" И постоянно показывал мне на более удачливых сверстников.
Очень я на него обижался, а сейчас понимаю, что он был абсолютно прав. Мне пришлось переломить себя заставить думать шевелиться и теперь я состоявшийся человек со своим собственным бизнесом с квартирой с машиной. Да и водку трескать просто некогда. Ведь столько всего надо сделать.
Своим двум дочкам буду внушать тоже самое. Супруге внушал. Теперь и у нее небольшой бизнес образовался. Будут шевелиться и пробовать зарабатывать сами, тогда и интересы в жизни будут другие и водку трескать будет некогда
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Цитата
Артур, а почему Вас так эта тема задевает

Видать, все посты под рюмочкой Журавлей размещаются. smile:D
Олег Трегубов  (TreOV)
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От чего люди пьют? От скуки, от безисходности, в праздники и т.д. Как людей заставить меньше пить - ограничить доступ к алкоголю. Как? Увеличить акцизы: чтобы 1 л этилого спирта стоил, ну например, 2000 руб. Тогда бутылка (0,5 л) водки будет стоить не менее 500 руб., банка пива (0,5 л) - около 100 руб. Суррогаты? Жестокая борьба, как с наркотиками. Это что, очень трудно сделать? Или у нас мозги повернуться в нужном направлении не в состоянии?
По поводу здоровья нации: что почти каждодневное употребление 0,5-1,5 л пива почти половиной трудоспособного населения страны - это очень полезное занятие? Плюс еще курение...
Христина  (Христина20)
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а что измениться,если водка будет стоить 500рублей. русский,который любит выпить, как покупал по 100 рублей,так и по 500 и по 1000 будет покупать. будет искать возможность что нибудь ещё продать,у кого нибудь взять ,украсть эти деньги.мне кажется,что не таким способом надо решать проблему с алкоголем в России.эта проблема намного глубже и таким способом ее не решить.
Евгений  (Адреналин1)
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Как хорошо что я не пью, а то разорился бы smile:D
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