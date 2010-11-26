"Чтобы россияне стали пить меньше"
26.11.2010 13:16
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Это я везде читаю про причины грядущего подорожания алкоголя. Причем не один десяток лет у них вот такая причина универсальная. Результаты, правда, всякий раз оказывались печальными. Питие дешевого суррогата вряд ли улучшает здоровье нации.
Комментарии 15
Депутаты предлагают запретить продажу алкоголя перед праздниками
Вообще водка -ЯД.
Ну если уж председатели директоров не самых мелких банков говорят о принимающих решения в "этой" стране как "У них" (подразумевая, что сам он никоим образом, ни прямым, ни через выборы не может влиять на жизнь в государстве), то кто же может сказать - "у нас"? До последних дней было принято считать, что таинственные коррупционеры под предводительством ВВП.
Но недавние события в Кущевской показали, что всё гораздо прозаичнее - это всего лишь цапки...
И по этой теме наши чиновники пусть чё хотят то и делают. да и результаты их бурной деятельности в этой сфере мне как-то параллельны.
Моя деятельность не дает мне возможности потреблять водки много, да еще и допустимые промилле в КоАП отменили.
И потом цена сильно взлетит на Путинку и Журавли и прочее из ширпотреба. А Хенесси Бакарди Дюарс и прочая элитка, тоже конечно подорожает, но не так сильно (очень небольшой спрос).
Поэтому раз в месяц пропустить рюмочку Хенесси можно и по взлетевшим ценам. Другое дело, что в питейных заведениях при подорожании выручка не упадет ну ни на сколько. Да и кризис их особо не коснулся (я занимаюсь автоматизацией в том числе и этих заведений и по анализу продаж все хорошо видно)
Артур, а почему Вас так эта тема задевает. Находясь на таком посту Вам это все, также как и мне, должно быть сугубо параллельно. Или за державу обидно?
Чтобы россияне стали меньше пить им нужно переключить мозги. А это занятие долгое и нудное. А вдолбить нужно одно: шевелитесь, что-то делайте, думайте, за вас никто думать не будет.
Например мне папа с детства внушал: "Тебе никто в этом мире ничего не должен. За тебя никто ничего не сделает. И ты сам сейчас никто. ты всего должен добиться сам" И постоянно показывал мне на более удачливых сверстников.
Очень я на него обижался, а сейчас понимаю, что он был абсолютно прав. Мне пришлось переломить себя заставить думать шевелиться и теперь я состоявшийся человек со своим собственным бизнесом с квартирой с машиной. Да и водку трескать просто некогда. Ведь столько всего надо сделать.
Своим двум дочкам буду внушать тоже самое. Супруге внушал. Теперь и у нее небольшой бизнес образовался. Будут шевелиться и пробовать зарабатывать сами, тогда и интересы в жизни будут другие и водку трескать будет некогда
Видать, все посты под рюмочкой Журавлей размещаются.
По поводу здоровья нации: что почти каждодневное употребление 0,5-1,5 л пива почти половиной трудоспособного населения страны - это очень полезное занятие? Плюс еще курение...