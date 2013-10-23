Популярные сообщения

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Василий Пирогов 23.10.2013 10:17 vpirogov
Удобный банковский сайт: 12 вопросов к Евгению Фонталину
На сегодняшний день банки активно используют лидогенерацию, так называемые посадочные страницы, которые постепенно заменяют сам корпоративный сайт. Именно поэтому у многих накопились вопросы, связанные непосредственно с разработкой сайта. Не стоит забывать, что на главную страницу сайта приходит уже лояльный покупатель и на данном этапе главное сделать ее и весь сайт максимально удобным. О том, как именно заставить ваш сайт работать на вас, рассказывает генеральный директор «Бюро Пирогова» Евгений Фонталин. 1. Нужен ли калькулятор на главной странице? Безусловно, на главной странице необходимо разместить не один, а все основные калькуляторы, используемые банком. Ведущей задачей проектировщика является расположить калькуляторы так, чтобы они не нагромождали пространство и были при этом доступны. Подобный ход позволит увеличить вероятность совершения «целевого действия» со стороны пользователя сайта. 2. Необходимо ли размещать анонсы основных программ банка на главной странице? Читать далее
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Василий Пирогов 04.09.2013 09:47 vpirogov
Нужны ли банкам адаптивные сайты?
Материал генерального директора «Бюро Пирогова» Евгения Фонталина: 2013 год стал годом адаптивного веб-дизайна. Волна адаптивных сайтов затронула различные аспекты бизнеса. Интернет магазины, сайты мобильных и тур операторов. Постепенно возможность использовать сайт не только на стационарном компьютере стала необходимостью. Пользователи заходят в интернет в поисках той или иной информации с самых разных носителей, и от того, насколько удобно и быстро он может получить ее именно от вас, зависит успех вашего бизнеса. Не исключением является и банковская среда. На сегодняшний день 25% россиян, пользующихся Интернетом, производят оплату по средствам электронных систем. Таким образом, получается, что каждый 8-й житель нашей страны пользуется системами электронных денег и электронными банковскими переводами. Создание трех разных сайтов для различных устройств – компьютера, мобильных телефонов и, так называемых, таблеток – это серьезный удар по бюджету. Читать далее
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Василий Пирогов 26.11.2012 11:39 vpirogov
Будущее электронной коммерции за планшетами?
Материал генерального директора «Бюро Пирогова» Евгения Фонталина: Большинство управляющих и владельцев бизнеса наверняка за последнее время не раз слышали совет, призывающий не игнорировать «мобильную» аудиторию и адаптировать свои Интернет-ресурсы под обладателей гаджетов. И дело здесь не только в том, что количество «мобильных» пользователей неуклонно растет и в перспективе нескольких лет обгонит число тех, кто использует для доступа традиционный ПК. Вся современная индустрия электронной коммерции строится на симбиозе социальных сетей, геолокации и мобильности – так называемом формате SoLoMo (аббревиатура от Social, Local, Mobile). Эта модель предполагает, что пользователи активно коммуницируют в режиме реального времени, обмениваясь друг с другом личным опытом и получая таргетированные предложения о товарах и услугах в ореоле пешей доступности. Предпосылки коммерческой успешности этой модели достаточно просты – с одной стороны, потребители гораздо больше доверяет своему кругу общения, нежели рекламе, и значит социальные сервисы становятся ключевым фактором при принятии решения о покупке. Читать далее
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Василий Пирогов 22.11.2012 17:13 vpirogov
Адаптивный сайт для сети отелей Korston
Korston Сайт http://www.korston.ru/ Дата запуска проекта: 20.11.2012 Сайт международной сети гостиниц Korston. Сайт выполнен с использованием технологии адаптивной верстки, он адаптируется под размер экрана воспроизводящего устройства, сохраняя максимальное удобство восприятия информации. По данным клиента, среди входящего трафика высока доля пользователей, использующих в качестве устройства доступа смартфоны и планшеты. Для них были подготовлены специальные версии сайта с более «легкой» графикой, исключены второстепенные разделы, которые не являются ключевыми для «мобильного» пользователя. Главная страница сайта на мобильных устройствах Форма бронирования на планшете и смартфоне Сайт поддерживает мультиязычность, система автоматически генерирует тот язык представления информации, который соответствует точке, откуда пользователь осуществляет доступ. Форма онлайн-бронирования выполнена в корпоративной стилистике. Читать далее
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Василий Пирогов 14.11.2012 13:02 vpirogov
Насколько главная страница вашего сайта оптимизирована под лидогенерацию
До сих пор мы, подобно другим «классическим» веб-студиям, говоря об эффективности создаваемого продукта, использовали такой показатель, как конверсия целевой страницы. Что по сути означает эта величина? Это доля пользователей в общем числе посетителей страницы, которые осуществили некое целевое действие – переход на страницу контактов, регистрацию, оформление онлайн-заявки, подписку на новости компании, Интернет-покупку. Фактически, показатель конверсии означает степень заинтересованности пользователя предложением, которую генерирует страница в целом (используя такие составляющие, как завлекающий контент, грамотное юзабилити, эффективные call-to-action элементы и т.д.). Таким образом, «классическая» веб-студия фокусируется на том, насколько правильно страница исполняет свою функцию. Недостаток такого подхода заключается в том, что критерии эффективности полностью лежат в плоскости веб-аналитики, но никак не коммерчески обоснованных показателей (KPI). Читать далее
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Василий Пирогов 05.09.2012 18:59 vpirogov
Какие каналы онлайн-коммуникаций наиболее эффективны для различных товарных категорий
Представим ситуацию, что вы хотите приобрести некий продукт. Продукт достаточно сложный и вам не очень знакомый, а значит, возможная покупка обременена определенной степенью риска. Чтобы не ошибиться, вам нужно исследовать альтернативные предложения и выбрать оптимальный вариант. Какой канал информации подходит для этого лучше всего? Очевидно, Интернет. Информацию в Интернете вы можете получить самыми разными способами: через интернет-поиск, через тематические порталы и статьи на профильных ресурсах, через комментарии на форумах и в частных блогах, через традиционные баннеры и модные социальные сервисы. Будете ли вы использовать одни и те же каналы получения информации при поиске медицинских услуг , места для путешествия или, например, нового автомобиля? Скорее всего, нет. Для каждой товарной категории существует свой определенный набор самых востребованных онлайн-каналов, которые потребители наиболее часто используют при принятии решения о покупке. Читать далее
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Василий Пирогов 21.08.2012 17:24 vpirogov
Мобильное приложение или адаптивная верстка?
На днях довелось пообщаться с одним из руководителей региональной компании, занимающейся доставкой еды из ресторанов. В процессе разговора выяснилось, что компания хочет расширить свою аудиторию за счет «мобильных» пользователей и рассматривает на первом этапе два альтернативных варианта: • Создать собственное брендированное мобильное приложение • Адаптировать свой сайт под все возможные экраны и разрешения (responsive web design) Поскольку бюджет на развитие продукта позволяет выбрать только один вариант из двух возможных, весь разговор свелся к обсуждению особенностей этих продуктов и поиску оптимального решения. Если представить основные доводы «за» и «против» каждого решения, то получим следующее. Каковы преимущества мобильного приложения по сравнению с сайтом, адаптированным под мобильное устройство: • Уникальные опции Приложение позволяет реализовать уникальное взаимодействие с контентом, которое невозможно осуществить через обычный Интернет-браузер устройства. Читать далее
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Василий Пирогов 13.08.2012 11:52 vpirogov
Как не потратить деньги на Интернет-рекламу впустую
Компании все активнее используют Интернет-рекламу для продвижения своего бизнеса. Доля расходов на онлайн-каналы коммуникации с потребителем растет, и это увеличивает роль качества тех веб-продуктов, которые обеспечивают прямую прибыль, или конверсию. Посмотрите внимательно, каждый из используемых инструментов: и контекстная реклама, и медийное размещение, и SEO-продвижение, и SMM, и digital PR, - в конечном итоге должен привести пользователя на целевую Интернет-страницу, где и будет осуществлено целевое для рекламодателя действие – звонок, онлайн-заявка, подписка или сразу электронная покупка. Получается, эффективность всего того немаленького бюджета, который рекламодатель тратит на Интернет-активность, оказывается завязана на показателе конверсии конкретной целевой страницы, на которую ведут объявления, баннеры и прямые ссылки. Эту ситуацию хорошо иллюстрирует так называемая коммуникационная воронка. Каналы Интернет-рекламы сами по себе не являются инструментами продаж. Читать далее
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Василий Пирогов 31.07.2012 17:22 vpirogov
Адаптивный сайт: не теряйте "мобильных" клиентов!
Решили сделать наглядную инфографику об адаптивном дизайне. Так называемый responsive web design - это уже не просто мода для любителей "быть в тренде" - в 2014-м, всего-то через 2 года, мобильная аудитория обгонит аудиторию настольных ПК. Самое время готовиться к переменам. http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/562940_440789025965159_426642361_n.jpg Ссылка на полноразмерную картинку: http://siteplus.ru/foto/58e3bfbc5ae980ecf25a446308d914f2.jpg
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Василий Пирогов 19.07.2012 13:06 vpirogov
Как плохой продакшн портит рекламу
Рынок digital-коммуникаций стремительно растет. Бизнес переориентирует маркетинговые бюджеты с традиционных медиа на интерактивную среду, обеспечивающую прямой контакт с аудиторией. Пропорционально увеличению емкости данного рынка растет и количество работающих на нем агентств, так называемых digital-агентств. Спектр их услуг впечатляет: SMM, медиаразмещение на онлайн-ресурсах, SEO, контекстная реклама, вирусная реклама, мобильные приложения, лидогенерация, интеграция в сторонние онлайн-проекты – и еще много разных других продуктов, которые призваны увеличить прибыль клиента через онлайн-среду. Только как измерить эффективность всех этих инструментов – на этот вопрос предприимчивые агентства находят (с разной степенью убедительности и аргументированности) каждое свой ответ. У клиента, работающего с digital-агентством, возникает проблема: как за всем этим многообразием формул, сводных таблиц и отчетов, увидеть реальное увеличение своих продаж? Читать далее
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Василий Пирогов 25.05.2012 13:47 vpirogov
Опубликован рейтинг лучших веб-студий России - 2012
Вчера, 24 мая, завершилась 5-я конференция веб-разработчиков Russian Digital Week, в рамках которой был обнародован свежий рейтинг лучших веб-студий России. С 22 по 24 мая в центре Digital October выступили со своими докладами топ-менеджеры и владельцы ведущих студий индустрии. Программа конференции была разделена на 3 части: первый день был посвящен дизайну, второй – управлению digital-агентством, третий – маркетингу в веб-индустрии. В первый день конференции мы выступили с видеопрезентацией, в которой рассказали о смене позиционирования компании – от «красивых сайтов» к юзабилити-решениям. В заключительный день конференции публике был представлен доклад о типичных ошибках начинающих веб-студий и даны рекомендации о том, как этих ошибок избежать. После завершения официальной части конференции Russian Digital Week, в Rolling Stone Bar состоялась Церемония награждения лучших веб-студий России. Хотим объявить приятную новость: в обновленном рейтинге студий «Бюро Пирогова» поднялось сразу на 9 позиций и вернулось в ТОП-10. Читать далее
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Василий Пирогов 04.05.2012 15:11 vpirogov
Использование вебвизора в оценке юзабилити сайта
Недавно мы запустили наш новый сайт. Естественно, мы анализируем статистику посещений, источники трафика и тому подобное. Однако не менее важную, а подчас и более полезную информацию при оценке сильных и слабых сторон юзабилити сайта предоставляет анализ поведения пользователей, маршрутов передвижения от начала сессии до ее завершения. В этой статье мы проанализируем поведение пользователей на новом сайте «Бюро Пирогова» с помощью вебвизора сервиса Яндекс.Метрика. Для примера возьмем сессии 3-х пользователей. Пользователь №1 Маршрут передвижения: примерно 20 секунд изучает «первый экран», переходит в раздел «Работы» по ссылке в основном меню, просматривает подразделы, выбирает одну работу, просматривает, переходит в следующую, не возвращаясь в основной каталог. Что сработало: • Если в портфолио/каталоге много работ, лучше сделать много вкладок каталога, но умещать все работы одной вкладки на одном экране. В идеале страница должна оставаться без скроллинга. Читать далее
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Василий Пирогов 24.04.2012 14:32 vpirogov
Как продать что-то никому не нужное
Мы подвели итоги нашего креативного конкурса веб-дизайна «Level up!», проведенного под эгидой Международной студенческой Олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета» при нашей спонсорской поддержке, а также спонсорской поддержке компании Adobe Systems. http://www.sostav.ru/blogs/images/feeds/8/14519.jpg Конкурс проводился на протяжении более чем 5 месяцев, за это время в нем приняли участие около 2 тысяч человек, было подано более 500 работ. http://www.sostav.ru/blogs/images/feeds/8/14520.jpg В ходе конкурса участникам предстояло разработать дизайн сайта для одного из «непродаваемых» продуктов, которые имеют дефекты или конструктивные недостатки. http://www.sostav.ru/blogs/images/feeds/8/14521.jpg Для этого было необходимо придумать идею, которая бы обыграла «минусы» продукта и сделала их модными особенностями, «фишками». В качестве призов были разыграны компьютер iMac, графический планшет и лицензия графического редактора Photoshop. Читать далее
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Василий Пирогов 05.04.2012 12:24 vpirogov
7 причин уже сейчас перейти на HTML5
Технология HTML5 с каждым днем становится все более популярной в Интернете. Если несколько лет назад о ней знали только в узких профессиональных кругах веб-разработчиков, то теперь наслышаны об HTML5 и люди, связанные с отраслью лишь опосредованно. В большей степени известность эта распространилась в связи с противостоянием технологий HTML5 и Flash. HTML5 претендует на право стать универсальным стандартом разработки мульмидейного контента в будущем, защитники Flash'a яростно обороняют свои позиции. Попробуем, не углубляясь в технические тонкости, рассказать, чем же хорош HTML5 и почему этого стандарта не стоит бояться. 1. HTML5 – новый этап стандартизации веба. Распространено заблуждение, что HTML5 – это новый язык разметки, который не будет понятен старым версиям браузеров, которые сейчас в основном установлены у пользователей. Многие думают, что все те возможности, которые активно афишируют сторонники HTML5, будут доступны только тем, кто имеет самые последние версии браузеров. Читать далее
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Василий Пирогов 21.03.2012 13:26 vpirogov
Адаптивный сайт от «Бюро Пирогова»: нет потерям "мобильных" клиентов!
Мы делаем сайт с использованием технологии адаптивного веб-дизайна для компании «Пластика Окон». Суть технологии в том, что верстка сайта и содержание страниц меняется в зависимости от размера экрана воспроизводящего устройства. Например, на большом экране демонстрируется максимум информации со всеми иллюстрациями и текстами; на экране планшета элементы страницы уплотняются, некоторые разделы и иллюстрации остаются скрыты, а тексты сокращаются; на экране телефона вместо иллюстраций представлены миниатюрные пиктограммы, даны краткие выжимки из текстов, а количество разделов сведено до необходимого логического минимума. Таким образом, сайт одинаково хорошо и корректно смотрится и на широкоформатном мониторе, и на планшете, и экране смартфона, и на обычном телефоне с поддержкой интернета. Вот как это выглядит на примере различных устройств: Стандартная ширина экрана ноутбука (1440 px) Здесь мы видим, что сайт занимает все пространство экрана и не выходит за его границы. Читать далее
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Василий Пирогов 15.03.2012 03:37 vpirogov
«Бюро Пирогова» обновляет сайт и позиционирование
Один из ведущих игроков российского веб-рынка выпускает новую версию сайта и меняет область своих приоритетов. «Бюро» начинало свою деятельность с создания «красивых сайтов» с акцентом на графическом дизайне — всего нами было реализовано более 200 проектов. За прошедшие 6 лет мы стали лидерами в этой нише и стали безошибочно ассоциироваться с «красивыми сайтами», «флешом» и качественной веб-иллюстрацией. Тем самым мы привлекли значительное внимание клиентов к качественному визуальному представлению своих ресурсов. Рынок стремительно изменяется — в фаворе мощный функционал, технологичность и продуманное usability интернет-решений. Кроме того, индустрия вышла за пределы веба и теперь объединяет в себе комплексные digital-проекты в разных средах. Мы не стоим на месте и постепенно пришли к новой концепции — она основана на том опыте, который мы накопили к текущему моменту, и целях, которые мы ставим перед собой. Основа нашего позиционирования — поиск и внедрение перспективных интернет-технологий и инструментов, которые пока не вышли в массовое производство. Читать далее
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Василий Пирогов 20.02.2012 14:27 vpirogov
Удобно и серьезно для ТНК-BP
«Бюро Пирогова» разработало проект внутреннего сайта для ТНК-BP, одной из крупнейших нефтяных компаний. Сайт предназначен для взаимодействия компании с подрядчиками и поставщиками. Несмотря на то, что тематика сайта предельно деловая, Бюро сделало его привлекательным и простым, без ущерба общей информативности. Главная страница сайта При разработке дизайна учитывались визуальные стандарты ТНК-ВР. Дизайн не отвлекает внимание от информации, сайт очень быстрый и легкий, вся необходимая информация доступна максимум в два клика. Навигация проста и интуитивно понятна, доступ к основным разделам сохраняется на каждой странице. Сайт рассчитан на интенсивный обмен информацией между подрядчиками и компанией. Для этого на портале внедрены интерактивные модули: форум, вопрос-ответ, новости, подписка, обратная связь, морфологический поиск. Для всех ключевых страниц сайта были разработаны прототипы. Бюро провело серьезную работу над usability сайта, чтобы все разделы и модули (а их достаточно много на ресурсе компании такого уровня) были расположены логично и информацию было легко найти. Читать далее
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Василий Пирогов 19.01.2012 16:04 vpirogov
Комплексный продакшн для VIP-недвижимости
«Бюро Пирогова» разработало комплексный продакшн для проекта элитной недвижимости «Юсупов Двор». В одном проекте мы реализовали три полноценные работы: • Создание логотипа, • 3D-рендеринг, • Сайт. Чтобы быть уверенными в конечном результате работы, весь проект мы реализовали самостоятельно, не прибегая к субподрядам. 1. Логотип При предварительном обсуждении работы с клиентом, мы остановились на том, что логотип будет разрабатываться в 2-х вариантах: • «Юсупов двор» (прописью), • «ЮД» (как вариант на печати). Цвет – однотонный (золото, черный, бордовый), без градиентного заполнения. Историческая привязка - 16-18 век, вензеля. Очень важно, что короткий вариант логотипа («ЮД») должен был быть разработан в гербовой форме, чтобы его можно было использовать в элементах художественной ковки и при оформлении интерьеров. Было предложено несколько вариантов обрамления букв: После этого мы детально отрисовали логотип. Читать далее
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Василий Пирогов 16.01.2012 18:40 vpirogov
«В Contact'е с близкими»
"Бюро Пирогова" разработало концепцию масштабной рекламной кампании для международной системы денежных переводов и платежей Contact. Акция «В Contact'e с близкими» проводилась с 1 июня по 31 декабря 2011 года. Согласно условиям акции, любой желающий, совершив денежный перевод, мог принять участие в розыгрыше и получить денежные приз на свой мобильный. Комплексная программа по продвижению акции была направлена на широкий охват массовой аудитории, использующей денежные переводы: • людей, работающих за рубежом; • студентов, обучающихся за рубежом и их родственников; • туристов, не имеющих счетов в местных банках • обычных граждан, которым может срочно понадобиться перевести деньги. Чтобы донести рекламное сообщение до этих групп населения, в качестве мест размещения рекламы были использованы уличные носители, наземный общественный транспорт, метро. В дополнение к outdoor и indoor-рекламе были подготовлены печатные материалы для оформления мест продаж. Читать далее
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Василий Пирогов 14.12.2011 11:23 vpirogov
А ваш сайт готов к мобильной эре?
Классический настольный компьютер отслужил свой недолгий век и скоро займет место среди музейных экспонатов. Появление iPad ознаменовало начало эры пост-ПК, и сейчас мир неуклонно движется в «мобильное» будущее. Бурный рост количества смартфонов и планшетов постепенно смещает фокус с традиционного веб-дизайна к веб-дизайну «мобильному». В России этот тренд четко обозначится уже в следующем году, и, чтобы не упустить крайне перспективную, «продвинутую» аудиторию обладателей гаджетов, владельцам сайтов уже сейчас необходимо задуматься над созданием мобильной версии своих ресурсов. Здесь следует иметь в виду, что запросы традиционных пользователей ПК и тех, кто использует для выхода во всемирную сеть мобильные устройства, существенно отличаются. Ниже приведу несколько простых советов, которые помогут сделать «мобильный» сайт более дружественным для пользователя. 1. Упрощайте функционал. Структура «мобильной» версии сайта должна быть предельно простой. Читать далее
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Василий Пирогов 17.10.2011 13:45 vpirogov
Русский стандарт банковского сайтостроения
В очередной раз задавшись целью взять кредит и сделать вклад (читай – оценить удобство Интернет-представительства банка для посетителей), я отправился на сайт банка «Русский стандарт». Читать далее
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Василий Пирогов 13.04.2011 10:58 vpirogov
Бин Банк
Ни для кого не секрет, что при первом знакомстве с сайтом у пользователей формируется первоначальное впечатление о компании. Чтобы это впечатление было цельным, а ваш образ в клиентских головах был не размытым, а узнаваемым и выразительным, необходимо, чтобы сайт стал лучшим применением фирменного стиля! В этой связи можно не колеблясь назвать сайт Бин-банка классическим примером слабого невыразительного интерфейса. Читать далее
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Василий Пирогов 24.03.2011 12:01 vpirogov
Оцениваем сайт СвязьБанка
Сайт выполнен в соответствии с фирменным стилем, это сразу бросается в глаза и это большой плюс. Дальше глаза начинают разбегаться – на сайте огромное количество пунктов меню, в том числе дублирующих. Центральный блок сайта – большой коллаж, он также красиво выполнен в фирменном стиле, но тем не менее блок пустой и нефункциональный. А ведь это самое видное место сайта, которое можно было бы использовать с большей эффективностью, если, скажем, поместить туда оперативно заменяемый баннер, слоган, побуждающий к покупке или другой графический коллаж, иллюстрирующий преимущества партнерства с Банком. Читать далее
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Василий Пирогов 10.02.2011 15:55 vpirogov
Оценка сайта Абсолют-банка
Сегодня рассматриваем сайт Абсолют-банка. При посещении главной страницы сразу бросается в глаза интересный хорошо выполненный логотип. А потом уже глаза начинают разбегаться… Здесь находится огромное количество активных ссылок, бесчисленное количество пунктов меню, которые, наверняка, в своей совокупности вызывают ощутимое раздражение у пользователя. В завершении этой путаницы внизу еще и бегущая строка – пережиток 90-х. Читать далее
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Василий Пирогов 18.11.2010 14:27 vpirogov
Промо-сайт для банка «Открытие»
Очередной совместный проект банка «Открытие» и Бюро Пирогова – яркий промо-сайт для сотрудников Банка, который приурочен к празднованию нового 2011 года. Читать далее
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Василий Пирогов 30.09.2010 10:30 vpirogov
ЮниКредит Банк - анализ сайта
Сегодня анализируем сайт unicreditbank.ru . Напомню, что анализом в данном случае является оценка выполнения простых пользовательских сценариев - я попытаюсь как частное и юридическое лицо взять кредит и открыть вклад. Итак, дизайн сайта не отражает фирменного стиля Банка, и у меня даже нет предположений, как и почему такое могло произойти. Читать далее
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Василий Пирогов 26.08.2010 15:57 vpirogov
Сбербанк - анализ сайта
Итак, беремся за сайт самого главного банка Родины - sbrf.ru. Напомню, что для тестирования любого интерфейса нужны пользовательские сценарии. На этот раз я срежиссировал тот же сценарий, что и в предыдущем посте - я попытаюсь взять потребительский кредит, кредит на бизнес, а также сделать вклад. Читать далее
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Василий Пирогов 09.08.2010 12:49 vpirogov
Анализируем сайт МДМ-Банка
Сегодня на повестке дня сайт МДМ-банка - http://mdm.ru/. Я как простой потребитель попытался оставить заявку на получение кредита и вклада, чтобы проанализировать сайт банка на предмет удобства. Ну, обо всем по порядку. Читать далее
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Василий Пирогов 04.08.2010 15:35 vpirogov
Всех приветствую!
В своем блоге, помимо личных заметок, я еще постараюсь проанализировать все отечественные банковские сайты и рассказать об их ключевых недостатках и преимуществах, а также о способах увеличения продаж через интернет. Дело в том, что недавно в Бюро по заказу клиента делали аудит банковских сайтов. В процессе работы меня поразило количество неудобных интернет-представительств в банковском секторе. Удивительно, что столь денежная банковская отрасль, за небольшим исключением, использует ничтожно малое количество возможностей всемирной сети. Будучи дилетантом в банковской сфере, я, как простой потребитель, попытаюсь оставить заявку на кредит и вклад. Читать далее
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