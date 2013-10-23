Популярные сообщения

До сих пор мы, подобно другим «классическим» веб-студиям, говоря об эффективности создаваемого продукта, использовали такой показатель, как конверсия целевой страницы. Что по сути означает эта величина? Это доля пользователей в общем числе посетителей страницы, которые осуществили некое целевое действие – переход на страницу контактов, регистрацию, оформление онлайн-заявки, подписку на новости компании, Интернет-покупку.
Фактически, показатель конверсии означает степень заинтересованности пользователя предложением, которую генерирует страница в целом (используя такие составляющие, как завлекающий контент, грамотное юзабилити, эффективные call-to-action элементы и т.д.). Таким образом, «классическая» веб-студия фокусируется на том, насколько правильно страница исполняет свою функцию. Недостаток такого подхода заключается в том, что критерии эффективности полностью лежат в плоскости веб-аналитики, но никак не коммерчески обоснованных показателей (KPI).
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