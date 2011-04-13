Ни для кого не секрет, что при первом знакомстве с сайтом у пользователей формируется первоначальное впечатление о компании. Чтобы это впечатление было цельным, а ваш образ в клиентских головах был не размытым, а узнаваемым и выразительным, необходимо, чтобы сайт стал лучшим применением фирменного стиля! В этой связи можно не колеблясь назвать сайт Бин-банка классическим примером слабого невыразительного интерфейса. Многие крупные компании, в том числе такие солидные представители финансового сектора как Банки, традиционно обзаводятся брендбуком, однако мало кто его потом эффективно использует в коммуникациях с потребителем. Почему-то в соответствии с фирменным стилем оформляют в первую очередь полиграфию, офисы, одежду менеджеров по работе с клиентами и прочие атрибуты, тогда как самый важный инструмент продаж, который находится на виду у всего цивилизованного мира 24 часа в сутки и 7 дней в неделю оставляют без должного внимания.
Меню сайта плохо структурировано. Интерфейс спроектирован с ошибками – справа зияющая белая простыня, какие цели преследовал проектировщик, вывесивший ее, я не знаю. Из-за этого белого пространства потеряна 1/3 часть «первого экрана» - самой значимой части главной страницы. Это означает, что без учета остальных недостатков, сайт Бинбанка едва ли работает на 2/3 от своих реальных возможностей.
Вообще возникает ощущение, что сайт еще в процессе проектировки, если это так, то нужно обязательно извещать об этом пользователей на самом видном месте, тогда они будут гораздо лояльнее.
Два баннера из трех самых крупных значительно перегружены лишним текстом. Более мелкие баннеры, которые находятся под ними, скорее всего, вообще не эффективны. В первую очередь потому, что ошибочно выбран шрифт заголовка с зеркальным эффектом, благодаря которому он идеально сливается с основным текстом, которого почему-то очень много в пределах одного баннера. Плюс туда еще поместили мелкие иконки, которые невозможно рассмотреть, даже если вы страстно этого захотите.
К плюсам сайта можно отнести размещение раздела «о банке» на втором экране (в «подвале»), ведь традиционно этот раздел мало интересует рядовых потребителей. Кстати, текст этого раздела лучше смотрелся бы, если выровнять его по левому краю.
Страница «частным клиентам» гораздо лучше спроектирована, чем главная. Единственный ее недостаток – очень мелкий шрифт. Заметьте, если бы не белая простыня справа, то там можно было бы разместить баннеры, которые сейчас полностью занимают большую часть «первого экрана», а меню раздела можно было бы значительно укрупнить и подвинуть выше, заняв тем самым первый экран полностью. Также было бы неплохо вынести калькуляторы на видное место, можно было бы сделать интересную иконку, которая была бы eye-stopper’ом для пользователей.
При клике на конкретный вклад мы попадаем на страницу, где описаны основные преимущества, однако калькулятор там находится в середине текста на серой невыразительной плашке. Сам «калькулятор» очень удобен! Один из лучших, что я видел. Но думаю, что из-за неправильного расположения на сайте им мало кто пользуется.
Похожая ситуация в разделе «кредитные продукты»- мелкие шрифты и невидимый калькулятор, который нужно именно искать. Разработчики сайта потрудились отдельно вынести заявку на получение кредита, но сделать ее более заметной так и не удалось.
Комментарии 4
Василий, а с какой целью вы комментируете какие-то убожеские сайты? Сайту Бин-банка, боюсь ошибиться, уже 5 лет))) Поэтому все отмеченные плюсы-минусы вообще не имеют никакого отношения к настоящему времени.
полный кошмар и целая тема для статьи.