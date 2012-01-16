«В Contact'е с близкими»

"Бюро Пирогова" разработало концепцию масштабной рекламной кампании для международной системы денежных переводов и платежей Contact. Акция «В Contact'e с близкими» проводилась с 1 июня по 31 декабря 2011 года. Согласно условиям акции, любой желающий, совершив денежный перевод, мог принять участие в розыгрыше и получить денежные приз на свой мобильный.Комплексная программа по продвижению акции была направлена на широкий охват массовой аудитории, использующей денежные переводы:• людей, работающих за рубежом;• студентов, обучающихся за рубежом и их родственников;• туристов, не имеющих счетов в местных банках• обычных граждан, которым может срочно понадобиться перевести деньги.Чтобы донести рекламное сообщение до этих групп населения, в качестве мест размещения рекламы были использованы уличные носители, наземный общественный транспорт, метро. В дополнение к outdoor и indoor-рекламе были подготовлены печатные материалы для оформления мест продаж.В качестве единого визуального образа акции был разработан кошелек-мобильный. Он наглядно демонстрирует выгоду акции. Все рекламные носители выполнены в стилеобразующих сине-бело-оранжевых цветах.