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«В Contact'е с близкими»

16.01.2012 18:40 4 1 396 просмотров
"Бюро Пирогова" разработало концепцию масштабной рекламной кампании для международной системы денежных переводов и платежей Contact. Акция «В Contact'e с близкими» проводилась с 1 июня по 31 декабря 2011 года. Согласно условиям акции, любой желающий, совершив денежный перевод, мог принять участие в розыгрыше и получить денежные приз на свой мобильный.
Комплексная программа по продвижению акции была направлена на широкий охват массовой аудитории, использующей денежные переводы:
• людей, работающих за рубежом;
• студентов, обучающихся за рубежом и их родственников;
• туристов, не имеющих счетов в местных банках
• обычных граждан, которым может срочно понадобиться перевести деньги.
Чтобы донести рекламное сообщение до этих групп населения, в качестве мест размещения рекламы были использованы уличные носители, наземный общественный транспорт, метро. В дополнение к outdoor и indoor-рекламе были подготовлены печатные материалы для оформления мест продаж.
В качестве единого визуального образа акции был разработан кошелек-мобильный. Он наглядно демонстрирует выгоду акции. Все рекламные носители выполнены в стилеобразующих сине-бело-оранжевых цветах.











Комментарии 4

Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Вы им не предложили логотип поменять? Имхо, он морально устарел лет пять назад.
Сеск Сексембаев  (Proffet)
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Неужели? А что 5 лет назад мораль изменилась?))) Хотя наверняка Василий "предложили логотип поменять", но есть ли в этом смысл?
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Ребрендинг периодически нужно проводить. Тем более проектам, рассчитанным на массовую аудиторию.
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