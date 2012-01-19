Комплексный продакшн для VIP-недвижимости

«Бюро Пирогова» разработало комплексный продакшн для проекта элитной недвижимости «Юсупов Двор».
В одном проекте мы реализовали три полноценные работы:
• Создание логотипа,
• 3D-рендеринг,
• Сайт.
Чтобы быть уверенными в конечном результате работы, весь проект мы реализовали самостоятельно, не прибегая к субподрядам.
1. Логотип
При предварительном обсуждении работы с клиентом, мы остановились на том, что логотип будет разрабатываться в 2-х вариантах:
• «Юсупов двор» (прописью),
• «ЮД» (как вариант на печати).
Цвет – однотонный (золото, черный, бордовый), без градиентного заполнения. Историческая привязка - 16-18 век, вензеля.
Очень важно, что короткий вариант логотипа («ЮД») должен был быть разработан в гербовой форме, чтобы его можно было использовать в элементах художественной ковки и при оформлении интерьеров.
Было предложено несколько вариантов обрамления букв:
После этого мы детально отрисовали логотип. Мы сделали прорисовку теней (оттенков), сделали буквы «ЮД» более яркими и четкими, чем вензеля, чтобы было читаемо.
А. Основное написание - черно-белый вариант.
В. Двухцветный вариант.
Этот вариант был разработан по отдельному пожеланию клиента специально для художественной ковки, все элементы сцеплены в единое целое.
С. Написание.
В качестве варианта полного написания был выбран курсив.
В конечном варианте на сайте логотип выглядит следующим образом:
2. 3D-рендеринг
Мы показали «Юсупов Двор» как настоящее произведение архитектурного искусства. Наши визуализаторы проделали действительно колоссальную работу, сделав качественные рендеры всего комплекса.
Работа осложнялась тем, что часть зданий комплекса находится в стадии планирования. Было необходимо тщательно выставлять камеру, чтобы выбрать наилучшие ракурсы.
Каждая фасадная группа уникальна. Но мы учли все, даже самые мелкие декоративные элементы: художественную ковку, лепнину и мозаику, нестандартную облицовку.
Клиент получил замечательные виды комплекса, в котором хочется жить и работать.
3. Сайт
Сайт органично сочетает в себе деловой подход и филигранное визуальное оформление.
Каждый особняк, офис и ритэйл-объект снабжен отдельной страницей, где покупатель может ознакомиться с поэтажным планом и характеристиками объекта.
Мы помогли клиенту с наполнением сайта, переведя технические чертежи из AutoCAD в стандартные PDF-файлы.
На общем плане комплекса можно в интерактивном режиме изучить расположение всех объектов.
Общая стилистика сайта призвана продемонстрировать сдержанную, не кричащую роскошь. Чтобы подчеркнуть это, сайт оформлен в чистом, «мраморном» цвете и декорирован орнаментами.
Итогом нашей работы стала комплексная реализация концепции роскоши в логотипе, 3D-рендерах и сайте «Юсупова двора». Клиент получил достойные визуальные инструменты для выхода на состоятельную публику.
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