«Бюро Пирогова» разработало проект внутреннего сайта для ТНК-BP, одной из крупнейших нефтяных компаний.
Сайт предназначен для взаимодействия компании с подрядчиками и поставщиками. Несмотря на то, что тематика сайта предельно деловая, Бюро сделало его привлекательным и простым, без ущерба общей информативности.
Главная страница сайта
При разработке дизайна учитывались визуальные стандарты ТНК-ВР. Дизайн не отвлекает внимание от информации, сайт очень быстрый и легкий, вся необходимая информация доступна максимум в два клика.
Навигация проста и интуитивно понятна, доступ к основным разделам сохраняется на каждой странице.
Сайт рассчитан на интенсивный обмен информацией между подрядчиками и компанией. Для этого на портале внедрены интерактивные модули: форум, вопрос-ответ, новости, подписка, обратная связь, морфологический поиск.
Для всех ключевых страниц сайта были разработаны прототипы.
Бюро провело серьезную работу над usability сайта, чтобы все разделы и модули (а их достаточно много на ресурсе компании такого уровня) были расположены логично и информацию было легко найти. Страницы выглядят профессионально и в то же время легко.
Система безопасности сайта построена на основе ролей. Каждый пользователь ассоциируется с некоторой ролью и имеет определенный набор прав.
Система управления сайтом позволяет производить двухфазное обновление информации: сначала на тестовый сайт для проверки, затем на продуктивный сайт.
В результате Бюро разработало для ТНК-BP мощную площадку с перспективой выхода на отраслевой масштаб. Система предусматривает возможность развития сторонними разработчиками, подключения блоков, внедрения графических элементов дизайна и анимации.
http://contractors-forum.tnk-bp.ru/ (http://http://contractors-forum.tnk-bp.ru/)
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