«Бюро Пирогова» обновляет сайт и позиционирование

Один из ведущих игроков российского веб-рынка выпускает новую версию сайта и меняет область своих приоритетов.
«Бюро» начинало свою деятельность с создания «красивых сайтов» с акцентом на графическом дизайне — всего нами было реализовано более 200 проектов. За прошедшие 6 лет мы стали лидерами в этой нише и стали безошибочно ассоциироваться с «красивыми сайтами», «флешом» и качественной веб-иллюстрацией. Тем самым мы привлекли значительное внимание клиентов к качественному визуальному представлению своих ресурсов.
Рынок стремительно изменяется — в фаворе мощный функционал, технологичность и продуманное usability интернет-решений. Кроме того, индустрия вышла за пределы веба и теперь объединяет в себе комплексные digital-проекты в разных средах.
Мы не стоим на месте и постепенно пришли к новой концепции — она основана на том опыте, который мы накопили к текущему моменту, и целях, которые мы ставим перед собой.
Основа нашего позиционирования — поиск и внедрение перспективных интернет-технологий и инструментов, которые пока не вышли в массовое производство. Сегодня мы активно используем в своих проектах то, что через несколько лет станет стандартом в разработке. Стратегия «быть на шаг впереди рынка» призвана привлечь компании, которые ориентируются на «продвинутую» и требовательную аудиторию и потому наиболее восприимчивы к новинкам.
Мы делаем ставку на технологичные решения в своих проектах, в частности, на новый стандарт HTML5 и его возможности. Наш новый сайт сделан именно на нем.
Многие студии пока с осторожностью относятся к новому стандарту, объясняя это тем, что не у всех пользователей есть новые браузеры, которые позволяют видеть его новые «фишки». Наши решения сами определяют версию браузера пользователя, и, если текущая версия не позволяет демонстрировать все возможности новой технологии, пользователь видит альтернативное представление сайта, поддерживаемое всеми клиентами. Таким образом, потери аудитории исключены.
На сайте показан эффект параллакса, добавляющий иллюзию трехмерного пространства, эффект «погружения» «вглубь» сайта, некоторые элементы можно совершенно свободно перемещать (drag-and-drop), они взаимодействуют по физическим законам.
На этом строится работа с нашими проектами в рамках нового подхода — реализовать такое решение, которое будет эффективно, легко и просто в использовании. И это — на базе самых современных технологий.
Мы первыми в России заявляем о переходе на новую спецификацию HTML5. Большинство текущих проектов агентства переведено на новый стандарт, который, в частности, включает в себя и адаптивную (responsive, подстраиваемую) верстку. В первую очередь, это вызвано бурным ростом аудитории пользователей мобильных устройств — смартфонов и планшетов. Известно, что технологию Flash нельзя или не рекомендуется использовать на мобильных устройствах.
Устраняет этот технологический пробел HTML5, который, с одной стороны, имеет широкие возможности визуализации и создания интерактивного контента, а, с другой, обладает кросс-платформенностью, позволяющей демонстрировать его потенциал на подавляющем большинстве устройств.
На новых сайтах «Бюро Пирогова» расширятся возможности работы без перезагрузки страниц, что увеличивает их быстродействие и снижает нагрузку на сервер.
Комментарии 2
Аккуратно и интересно.
10 минут кидала по окну "шарики", никому не говорите