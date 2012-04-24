Как продать что-то никому не нужное

Мы подвели итоги нашего креативного конкурса веб-дизайна «Level up!», проведенного под эгидой Международной студенческой Олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета» при нашей спонсорской поддержке, а также спонсорской поддержке компании Adobe Systems.Конкурс проводился на протяжении более чем 5 месяцев, за это время в нем приняли участие около 2 тысяч человек, было подано более 500 работ.В ходе конкурса участникам предстояло разработать дизайн сайта для одного из «непродаваемых» продуктов, которые имеют дефекты или конструктивные недостатки.Для этого было необходимо придумать идею, которая бы обыграла «минусы» продукта и сделала их модными особенностями, «фишками». В качестве призов были разыграны компьютер iMac, графический планшет и лицензия графического редактора Photoshop.Конкурс стал полноценной площадкой для молодых талантливых дизайнеров заявить о себе и своих амбициях.Удивителен факт, что у многих участников, чьи работы были высоко оценены компетентным жюри, нет специального образования и подготовки. Фактически конкурс открыл дорогу к профессиональной карьере ребятам, для которых дизайн был всего лишь любимым занятием, хобби. Для них конкурс действительно стал «левел-апом», переходом на следующий, более высокий уровень.Присылали на конкурс и такие «работы»Но, перейдем к победителям!Лучшими были признаны работы участников Андрея Столешникова и Петра Пархоменко. Они стали обладателями главных призов конкурса.Андрей Столешников - главный призПетр Пархоменко - второй главный призСпециальный приз от портала Free-lance.ru получил участник под псевдонимом Steep Man«Level up!» стал первым конкурсом такого масштаба и уровня, проведенным в открытом формате. Свои работы участники публиковали в открытом доступе в специально созданной группе в социальной сети «ВКонтакте».Любой желающий мог высказать свое мнение по поводу каждой из работ, предложить идеи для обсуждения, поделиться трудностями, проголосовать за понравившиеся работы.Таким образом, в группе был реализован эффективный механизм социальной активности и обратной связи между организаторами, участниками и «болельщиками». Несмотря на высокий уровень конкуренции работ, общая атмосфера в группе была достаточно доброжелательна и позитивна, модерация в группе не проводилась.За 2 с половиной месяца существования группы совокупное число посетителей составило более 10 тысяч человек, которые совершили более 2 тысяч активных действий, количество просмотров группы превысило 35 тысяч.Особенностью конкурса стало и то, что он проводился заочно: для того, чтобы принять в нем участие, не было необходимости приезжать на финал и защищать свою работу публично перед жюри и зрителями. Это решение было принято для того, чтобы не ограничивать географию участников и предоставить всем равные возможности продемонстрировать свой талант, независимо от города и страны. В результате на конкурс поступили работы из самых дальних регионов России, а также из Украины, Беларуси, Казахстана и других стран.Уже в ходе конкурса некоторые участники получили реальные предложения по трудоустройству.Петр Пархоменко, обладатель второго приза от «Бюро Пирогова»:Судя по многочисленным положительным откликам участников, конкурс оказался действительно востребованным дизайнерским сообществом. Мы планируем и в дальнейшем стимулировать рост общего уровня дизайна в России, поддерживая молодые таланты. Конкурс Level up! станет регулярным событием. По итогам же первого проведенного конкурса мы готовы предложить некоторым ребятам пройти стажировку в нашей компании.