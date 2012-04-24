Как продать что-то никому не нужное

Мы подвели итоги нашего креативного конкурса веб-дизайна «Level up!», проведенного под эгидой Международной студенческой Олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета» при нашей спонсорской поддержке, а также спонсорской поддержке компании Adobe Systems.
Конкурс проводился на протяжении более чем 5 месяцев, за это время в нем приняли участие около 2 тысяч человек, было подано более 500 работ.
В ходе конкурса участникам предстояло разработать дизайн сайта для одного из «непродаваемых» продуктов, которые имеют дефекты или конструктивные недостатки.
Для этого было необходимо придумать идею, которая бы обыграла «минусы» продукта и сделала их модными особенностями, «фишками». В качестве призов были разыграны компьютер iMac, графический планшет и лицензия графического редактора Photoshop.
Конкурс стал полноценной площадкой для молодых талантливых дизайнеров заявить о себе и своих амбициях.
Удивителен факт, что у многих участников, чьи работы были высоко оценены компетентным жюри, нет специального образования и подготовки. Фактически конкурс открыл дорогу к профессиональной карьере ребятам, для которых дизайн был всего лишь любимым занятием, хобби. Для них конкурс действительно стал «левел-апом», переходом на следующий, более высокий уровень.
Присылали на конкурс и такие «работы»
Но, перейдем к победителям!
Лучшими были признаны работы участников Андрея Столешникова и Петра Пархоменко. Они стали обладателями главных призов конкурса.
Андрей Столешников - главный приз
Петр Пархоменко - второй главный приз
Специальный приз от портала Free-lance.ru получил участник под псевдонимом Steep Man
«Level up!» стал первым конкурсом такого масштаба и уровня, проведенным в открытом формате. Свои работы участники публиковали в открытом доступе в специально созданной группе в социальной сети «ВКонтакте».
Любой желающий мог высказать свое мнение по поводу каждой из работ, предложить идеи для обсуждения, поделиться трудностями, проголосовать за понравившиеся работы.
Таким образом, в группе был реализован эффективный механизм социальной активности и обратной связи между организаторами, участниками и «болельщиками». Несмотря на высокий уровень конкуренции работ, общая атмосфера в группе была достаточно доброжелательна и позитивна, модерация в группе не проводилась.
За 2 с половиной месяца существования группы совокупное число посетителей составило более 10 тысяч человек, которые совершили более 2 тысяч активных действий, количество просмотров группы превысило 35 тысяч.
Особенностью конкурса стало и то, что он проводился заочно: для того, чтобы принять в нем участие, не было необходимости приезжать на финал и защищать свою работу публично перед жюри и зрителями. Это решение было принято для того, чтобы не ограничивать географию участников и предоставить всем равные возможности продемонстрировать свой талант, независимо от города и страны. В результате на конкурс поступили работы из самых дальних регионов России, а также из Украины, Беларуси, Казахстана и других стран.
Уже в ходе конкурса некоторые участники получили реальные предложения по трудоустройству.
Петр Пархоменко, обладатель второго приза от «Бюро Пирогова»: «Спасибо организаторам за возможность испытать свои способности в новой для себя ипостаси. Участие в конкурсе вызвало такой интерес ко мне со стороны заказчиков, что если бы не диплом, мог бы заработать себе на главные призы самостоятельно. Надеюсь, в будущем подобный конкурс станет ежегодной традицией».
Судя по многочисленным положительным откликам участников, конкурс оказался действительно востребованным дизайнерским сообществом. Мы планируем и в дальнейшем стимулировать рост общего уровня дизайна в России, поддерживая молодые таланты. Конкурс Level up! станет регулярным событием. По итогам же первого проведенного конкурса мы готовы предложить некоторым ребятам пройти стажировку в нашей компании.
Комментарии 2
В очередной раз мы можем убедится что в России лучше все продается реклама Любой товар услугу или что либо еше что плохо продается хорошо При правильном маркетинговом подходе купят практически любой человек а иной раз некачественный продукт можно продать даже как средство для проявления своего статуса в обществе.
Я считаю что восприятие продукта пользователем более чем на 60 % зависит от того как ему этот продукт преподнести!!!
Не хотел бы, чтобы это творческое задание рассматривалась как практика "впаривания" некачественного продукта. Скорее, мы изучаем умение формировать потребность в "особенном" продукте, интерес к которому изначально "нулевой".
Фактически это аналог вывода на рынок нового продукта. Многие участники успешно нивелировали "недостаток" продукта, грамотно трансформировав традиционно понимаемое "качество" в иное русло. Является ли отсутствие руля у машины или червивость яблока "недостатком"? Может быть, их "качество" в другом? Машина с сенсорным управлением или квест по выращиванию бабочки - чем не удачные маркетинговые решения?