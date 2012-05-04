Использование вебвизора в оценке юзабилити сайта

• Если в портфолио/каталоге много работ, лучше сделать много вкладок каталога, но умещать все работы одной вкладки на одном экране. В идеале страница должна оставаться без скроллинга. В нашем каталоге 11 вкладок, но в каждой вкладке всего 8 работ, которые компактно и удобно располагаются на экране. Размер превью-картинок специально подобран под размер стандартного разрешения экрана.







Это упрощает пользователю ориентирование и улучшает запоминаемость работ. Все помним, что мозг может одновременно воспринимать до 7 элементов.



• Скользящее вместе со скроллингом меню в случае с длинной главной страницей дает посетителю возможность в любой момент времени перейти в один из ]главных разделов.



• На странице с описанием работы мы расположили ссылки на другие работы этой тематики. Причем расположили их трижды: в самом верху и внизу страницы, как элементы интерфейса, и в середине, как анимированные объекты. Эти элементы не мешают восприятию основной информации на странице, но ненавязчиво предлагают узнать о других проектах компании.









Клиенту проще выбирать из нескольких самых простых сценариев-вариантов, нежели держать в голове логические связи между разделами. Имея альтернативу закрыть работу и продолжить изучение каталога или посмотреть похожие работы, которые ему предлагаются, посетитель предпочитает более легкое действие, а именно однокликовый переход в другую работу.



• Элементы «Предыдущая» и «Следующая» работы оформлены как многогранники, которые скроллятся с эффектом параллакса. Нестандартный прием, который привлекает дополнительное внимание к объектам. Об этом можно судить по движению «вверх-вниз» на странице. Визуальный эффект «глубины», многослойности страницы стимулировал кликабельность этих объектов – и, соответственно, увеличилось количество просмотренных работ.



• Многие пользователи по результату просмотра работы не уходили со страницы, а тут же… оформляли онлайн-заказ. Да, даже для такого нестандартного продукта, как веб-разработка, это работает! Обычно внизу каждой страницы клиентоориентированных сайтов компании указывают свои контакты. Как оказалось, контакты носят для посетителя только информационный характер, не побуждая к действию. Чтобы стимулировать пользовательский фидбэк, мы отказались от формулировки «Контакты». Вместо этого сделали форму «Онлайн-заказа» и разместили этот блок внизу описания каждой страницы работ.







Если клиенту понравилась какая-то из работ, ему не нужно уходить с этой страницы для поиска контактов компании, здесь же, внизу он может оставить свой отзыв или заявку. Важный факт: в 60% случаев форма обратной связи использовалась не при переходе на ее отдельную страницу в основном меню, а при просмотре конкретной работы. Посетитель чаще дает фидбэк «здесь и сейчас», когда он хочет это сделать, а не когда ему приходится искать соответствующую форму в каком-то разделе сайта.

• Вариативность получения конечной информации. Посетитель может искать тип необходимых ему работ (создание сайта, графического дизайна, usability-проектирование) или искать реализованные проекты для релевантной ему сферы деятельности. В обоих случаях он может легко получить информацию, - правда, во втором случае ему придется пользоваться методом простого перебора. Для решения этой проблемы возможно ввести дополнительно рубрикатор по сферам деятельности клиентов: fmcg, horeca и др.



Таким образом, можно вывести следующий совет: старайтесь сделать получение ключевой информации на сайте вариативным, доступным разными маршрутами.

• Основное внимание привлекли, как и ожидалось, нестандартные блоки-вставки.

Они также реализованы с эффектом параллакса, то есть при скроллинге «скользят» быстрее основного содержания страницы. В них мы расположили ту информацию, на которую хотели обратить особое внимание посетителя. Это не общая информация из разряда must-be, которую можно встретить на сайтах большинства агентств и студий. Это своего рода «экстракт», наша уникальность, наше позиционирование. Представив ее в нестандартной форме, добавив инфографику, мы обеспечили наибольший процент контакта с ней. Практически у 80% посетителей сайта отмечена остановка/пролонгированное время просмотра, по сравнению с другими разделами сайта.



Если вы хотите, чтобы самый важный текст прочитали, выделяйте его так, чтобы он был заметен. Даже вдумчивые, исследующие посетители тратят минимум времени на общую информацию. Делайте ее визуально интересной, используйте инфографику и интерактив.

Недавно мы запустили наш новый сайт. Естественно, мы анализируем статистику посещений, источники трафика и тому подобное. Однако не менее важную, а подчас и более полезную информацию при оценке сильных и слабых сторон юзабилити сайта предоставляет анализ поведения пользователей, маршрутов передвижения от начала сессии до ее завершения.В этой статье мы проанализируем поведение пользователей на новом сайте «Бюро Пирогова» с помощью вебвизора сервиса Яндекс.Метрика.Для примера возьмем сессии 3-х пользователей.Маршрут передвижения: примерно 20 секунд изучает «первый экран», переходит в раздел «Работы» по ссылке в основном меню, просматривает подразделы, выбирает одну работу, просматривает, переходит в следующую, не возвращаясь в основной каталог.Тщательно изучает все тексты и разделы, пользуется интерактивными элементами. В отличие от предыдущего пользователя, совсем не пользуется разделом «Работы», предпочитая смотреть раздел «Клиенты», там выбирает известные бренды: Первый канал, Radisson, ТНК-BP. Таким образом, налицо две абсолютно разные модели поведения при получении информации о проектах компании: по рубрикатору/типу работ и по клиентам/сфере их деятельности.Данного посетителя сайта тоже можно отнести к разряду «исследователей»: он тщательно рассматривает содержание страниц. При этом выявился важный факт: несмотря на достаточно длительное время просмотра главной страницы, общее время просмотра текстовых блоков было минимальным.Отслеживание маршрутов пользователей на сайте, выявление закономерностей и построение моделей поведения может дать очень ценный материал для исследования и выстраивания эффективных коммуникаций.