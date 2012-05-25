Вчера, 24 мая, завершилась 5-я конференция веб-разработчиков Russian Digital Week, в рамках которой был обнародован свежий рейтинг лучших веб-студий России.
С 22 по 24 мая в центре Digital October выступили со своими докладами топ-менеджеры и владельцы ведущих студий индустрии. Программа конференции была разделена на 3 части: первый день был посвящен дизайну, второй – управлению digital-агентством, третий – маркетингу в веб-индустрии.
В первый день конференции мы выступили с видеопрезентацией, в которой рассказали о смене позиционирования компании – от «красивых сайтов» к юзабилити-решениям. В заключительный день конференции публике был представлен доклад о типичных ошибках начинающих веб-студий и даны рекомендации о том, как этих ошибок избежать.
После завершения официальной части конференции Russian Digital Week, в Rolling Stone Bar состоялась Церемония награждения лучших веб-студий России.
Хотим объявить приятную новость: в обновленном рейтинге студий «Бюро Пирогова» поднялось сразу на 9 позиций и вернулось в ТОП-10.
Представляем вашему вниманию ТОП-20 компаний индустрии:
1. Студия Артемия Лебедева
2. Actis Wunderman
3. ADV/web-engineering
4. Red Keds
5. Айлав / DEFA Interactive
6. Grape
7. Articul Media
8. Promo Interactive
9. Creative People
10. Бюро Пирогова
11. Нотамедиа
12. iTech Group
13. QSoft
14. Nile Studio
15. Цетис
16. Nimax
17. Aero
18. Agima
19. Вебпрофи
20. Ingate Digital Agency
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