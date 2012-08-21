Мобильное приложение или адаптивная верстка?

• Создать собственное брендированное мобильное приложение



• Адаптировать свой сайт под все возможные экраны и разрешения (responsive web design)



На днях довелось пообщаться с одним из руководителей региональной компании, занимающейся доставкой еды из ресторанов. В процессе разговора выяснилось, что компания хочет расширить свою аудиторию за счет «мобильных» пользователей и рассматривает на первом этапе два альтернативных варианта:Поскольку бюджет на развитие продукта позволяет выбрать только один вариант из двух возможных, весь разговор свелся к обсуждению особенностей этих продуктов и поиску оптимального решения.Если представить основные доводы «за» и «против» каждого решения, то получим следующее.Приложение позволяет реализовать уникальное взаимодействие с контентом, которое невозможно осуществить через обычный Интернет-браузер устройства.Это объясняется тем, что приложение имеет почти полный доступ к функциям телефона: к адресной книге, фотокамере, GPS-навигатору, акселерометру и др. Даже несмотря на то, многие из этих функций уже доступны в библиотеках нового языка разметки HTML5 и могут быть реализованы на современных телефонах, мобильные приложения предоставляют более удобные возможности их использования.Приложение создается под конкретные задачи и имеет именно тот функционал, который необходим для их реализации, нет лишнего.В отличие от адаптированного сайта, который является усеченной версией «полноформатного», мобильное приложение является цельным продуктом. Адаптация – это в любом случае «приспособление к заданным условиям», в данном случае к размерам экрана, некоторые опции сайта будут отключены, некоторые блоки скрыты. «Мобильный» сайт больше нацелен на то, как грамотно представить пользователю весь массив информации, который заложен на сайте, в то время как мобильное приложение изначально построено с расчетом на индивидуального пользователя.Из этого преимущества вытекают более общие:Мобильное приложение предоставляет быстрый доступ именно к тем опциям, которые могут потребоваться пользователю «здесь и сейчас». Если потребитель намерен часто пользоваться услугами сервисной компании, то мобильное приложение – это то, что ему нужно. Используя опцию геолокации, приложение может подсказать, где находится ближайшая точка обслуживания или брендовый магазин, с помощью push-уведомления проинформировать о действии рекламной акции, в один клик рассказать вашим друзьям в социальных сетях о вашем местонахождении в заведении сети, выложить фотографию, непосредственно связанную с брендом.Таким образом, приложение предлагает целый набор коммуникативных функций, которые направлены на то, чтобы приложение становилось не просто инструментом выбора продукта, средством информации, но и площадкой для общения. Очень редкий «мобильный» сайт может похвастаться такой многозадачностью и интерактивностью. Кроме этого, многие приложения имеют заложенные внутри себя опции по стимулированию их более частого использования (бонусы, скидки, специальные условия), на сайтах возможность «самопродвижения» пока слабореализуема.Установка мобильного приложения сопряжена с целым набор действий со стороны пользователя. Даже если эти действия сами по себе совсем не сложны, далеко не каждый пользователь готов пройти всю необходимую процедуру. Если пользователь принимает решение установить брендированное приложение, он, скорее всего, намерен активно использовать его, и это большой шаг на пути достижения его лояльности.Поскольку мобильное приложение является, по сути, локальной программой, устанавливаемой на мобильное устройство и использующей для работы доступ в Интернет, оно обладает весомым преимуществом – поддержкой «тяжелой» графики и анимации, которые не зависят от пропускной способности каналов связи. Интернет выступает лишь источником для обновления информации, а весь программный «фундамент» устанавливается на устройство при первоначальной загрузке приложения. Эта же особенность позволяет пользоваться некоторыми опциями приложения без доступа в Интернет, «оффлайн», что в случае с мобильными сайтами поддерживается далеко не всеми мобильными устройствами.Ну и, помимо прочего, «иконка» приложения на рабочем столе мобильного устройства выступает как своего рода реклама, которая постоянно мелькает перед глазами пользователя, и «точкой быстрого входа». Мобильный сайт может быть зафиксирован у пользователя только в закладках браузера, и сила контакта, разумеется, будет существенно ниже.Если сайт с адаптивной версткой будет одинаково хорошо смотреться на экране смартфона и под управлением iOS, и Android, то для разработки мобильного приложения вам придется делать отдельные продуты для каждой из этих платформ, что сопряжено с существенным ростом затрат на разработку решения.Адаптивный сайт не имеет проблем с тем, с какого типа устройства осуществляется просмотр: он будет работать и на широкоформатном мониторе, и на простом телефоне с доступом в Интернет. Аудитория мобильных приложений существенно ограничена обладателями смартфонов и планшетных компьютеров.Чтобы запустить «мобильный» сайт, не требуется никаких дополнительных трат. Для запуска и продвижения мобильного приложения необходимы лицензии на размещение в AppStore, Google Play, Windows Store.Отчасти об этом мы уже говорили – чтобы получить доступ к приложению, нужно пройти «трудоемкую» (в относительном понимании) процедуру его загрузки, сопряженную с согласием на условия использования. Для доступа к сайту ничего этого не требуется (разве что случаи подтверждения 18-летнего возраста для веб-ресурсов, посвященных алкогольной и табачной продукции).Обновить адаптированный сайт в значительной степени проще, чем мобильное приложение. В первом случае нужно учесть только особенности мобильного формата, во втором – делать релиз следующей версии, которую пользователю опять-таки предстоит скачивать. Контролировать приложение, когда оно уже скачано, уже не возможно. Учитывайте эту важную особенность, если вам предстоит изменение функциональной части ресурса и контента.Актуальность адаптированного сайта зависит только от актуальности представленной на нем информации, задач бизнеса и потребностей клиента. На жизнь мобильного приложения существенное влияние оказывают такие иррациональные факторы, как «мода» и «виральный эффект». Замечательно спроектированное приложение может просто «не пойти», потому что было запущено в неудачный момент или чем-то не понравилось лидерам мнений. Сайт менее претенциозен по своим коммуникационным целям, он не претендует на серьезное внимание со стороны пользователя, а потому менее подвержен волатильности общественного мнения.И мобильные сайты, и приложения нужно продвигать. В первом случае используются традиционные инструменты SEO (поскольку адаптированный сайт для поисковых систем это де-факто тот же «большой» сайт), во втором – вывод приложения в ТОП в специализированных магазинах приложений (AppStore, Android Market и др.). Оба варианта имеют недостатки. Конкуренция сайтов в поисковиках известна всем – по высококонкурентным запросам пробиться в ТОП крайне тяжело, результат не всегда прогнозируем, проявляется только через несколько месяцев и не постоянен. Популярность приложения во многом зависит от вирусного эффекта и тоже не может быть гарантирована.Если подводить итоги, то создание, как правило, целесообразно для компаний, работающих в секторе b2c для аудитории с доходом средним и выше среднего, имеющим развитую сеть точек обслуживания, с продуктом, предполагающим регулярное использование. Если ваш ресурс имеет справочно-информационный характер, и основной приоритет - доступность для максимально широкой аудитории и моментальный доступ (например, к контактам компании), то тогда, скорее всего, для расширения аудитории вашего бизнеса больше всего подойдет