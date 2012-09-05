Какие каналы онлайн-коммуникаций наиболее эффективны для различных товарных категорий

Представим ситуацию, что вы хотите приобрести некий продукт. Продукт достаточно сложный и вам не очень знакомый, а значит, возможная покупка обременена определенной степенью риска. Чтобы не ошибиться, вам нужно исследовать альтернативные предложения и выбрать оптимальный вариант. Какой канал информации подходит для этого лучше всего?
Очевидно, Интернет.
Информацию в Интернете вы можете получить самыми разными способами: через интернет-поиск, через тематические порталы и статьи на профильных ресурсах, через комментарии на форумах и в частных блогах, через традиционные баннеры и модные социальные сервисы.
Будете ли вы использовать одни и те же каналы получения информации при поиске медицинских услуг , места для путешествия или, например, нового автомобиля? Скорее всего, нет. Для каждой товарной категории существует свой определенный набор самых востребованных онлайн-каналов, которые потребители наиболее часто используют при принятии решения о покупке. Знание этой системы может сильно помочь рекламодателю расставить правильные акценты при формировании своей активности в Интернете.
Агентства M Booth и Beyond агрегировали информацию о поведении потребителей в виде наглядной таблицы, которую мы представляем вашему вниманию.
Насколько эти данные репрезентативны для России, каждый может решить для себя сам. Очевидно, что социальные сервисы пока не оказывают столь сильного влияния на принятие потребителем решения о покупке, как за рубежом, и, с другой стороны, в силу отечественного менталитета, сильна вера к «сарафанному радио» (отзывам, комментариям и рекомендациям других пользователей). Пока еще сохраняется высокое недоверие к рекламным публикациям и прямой рекламе (медиа-размещениям), поэтому сообщение обязательно должно быть подкреплено сильной аргументацией и безупречным клиентским сервисом, которые нейтрализуют сомнения.
А вы согласны с выводами наших зарубежных коллег?
Комментарии 4
Например когда я покупал автомобиль, то толкнула меня на это банальная телереклама. Дизайн мне понравился. А уже потом полез в интернет изучать его характеристики и цены.
А на финансы больше всего влияют статьи? Хотите сказать что интернет-поисковики в частности этот портал "не при делах"? Когда открывал расчетный счет помню полдня просидел на сайтах банков составляя сравнительную таблицу из тарифов
Детские товары обсуждают только в блогах и в фейсбуке? Сильно...
А я смотрю на свою супругу дак она как-то больше все по форумам да по форумам, ну или по тематическим сайтам
Согласен на все 100 только с отдыхом. Его действительно лучше поисковиками искать
Но на вкус и цвет товарищей нет, поэтому завершаю запись всем известным словом:
ИМХО
to be continued