Насколько главная страница вашего сайта оптимизирована под лидогенерацию

До сих пор мы, подобно другим «классическим» веб-студиям, говоря об эффективности создаваемого продукта, использовали такой показатель, как конверсия целевой страницы. Что по сути означает эта величина? Это доля пользователей в общем числе посетителей страницы, которые осуществили некое целевое действие – переход на страницу контактов, регистрацию, оформление онлайн-заявки, подписку на новости компании, Интернет-покупку.



Фактически, показатель конверсии означает степень заинтересованности пользователя предложением, которую генерирует страница в целом (используя такие составляющие, как завлекающий контент, грамотное юзабилити, эффективные call-to-action элементы и т.д.). Таким образом, «классическая» веб-студия фокусируется на том, насколько правильно страница исполняет свою функцию. Недостаток такого подхода заключается в том, что критерии эффективности полностью лежат в плоскости веб-аналитики, но никак не коммерчески обоснованных показателей (KPI).



Чтобы отвечать за реальный результат, студиям необходимо оперировать стандартными показателями бизнес-эффективности в конкретных цифрах: рост продаж, увеличение числа новых клиентов, увеличение осведомленности, увеличение частоты использования продукта и так далее. Именно по этим критериям эффективности работают все современные рекламные агентства, включая их симбиоз с веб-студиями – так называемые digital-агентства.



Куда обратится компания, которой необходимо увеличение собственных продаж – в веб-студию, которая может предложить только абстрактную конверсию, неизвестно как связанную с реальными продажами, или в digital-агентство, у которого все показатели эффективности четко прописаны? Наверное, ответ очевиден.



Веб-аналитику все еще можно использовать для внутреннего аудита параметров «юзабельности» Интернет-продукта, однако сама его эффективность должна выражаться в конкретном числе привлеченных «горячих» контактов, так называемых «лидов».



Итак, что представляют из себя «лиды»? Это прямые контакты тех посетителей, которые заинтересованы в вашем продукте/услуге. Стандартные лиды могут включать в себя фамилию, имя, адрес электронной почты, телефон и другие средства связи, - то есть всё то, что может идентифицировать отдельного пользователя и помочь с ним связаться для генерации конечной продажи.



Если компания хочет оценить экономическую эффективность Интернет-ресурса, ей необходимо оценить, насколько оптимизирована целевая страница именно под лидогенерацию. По каким критериям можно об этом судить? Ниже приведем перечень советов, которые помогут владельцам бизнеса проверить, насколько их страница «заточена» - даже не под высокую конверсию, а под реальное привлечение клиентов. В качестве показательного примера возьмем сайт из индустрии недвижимости, конверсия в которой абсолютно не является показателем роста реальных продаж.



1. Когда пользователи посещают ваш сайт, важно предложить им некую ценность бесплатно, но в обмен на свои контактные данные. Например, вы можете предоставить им доступ в закрытую для не зарегистрировавшихся пользователей часть сайта, где могут быть реализованы следующие возможности:

• просмотр поэтажной планировки помещений,

• доступ для скачивания свежего обзора рынка недвижимости с комментариями экспертов индустрии,

• доступ для скачивания полного прайс-листа (в дополнение к информации о ценах, размещенной непосредственно на сайте),

• просмотр свежих предложений в приоритетном порядке (с некоторой задержкой перед публикацией в «открытой» части сайта),

• участие в лотерее, главным призом в которой будет получение существенной скидки при покупке,

• онлайн-бронирование удобного для пользователя времени предпродажного просмотра (в отличие от фиксированных часов для всех остальных посетителей сайта),

• участие в голосовании, по результатам которого всем проголосовавшим будет отправлено аналитическое исследование по рынку недвижимости, недоступное в продаже - и так далее.



2. Сделайте сайт «точкой доступа» к полезной, актуальной, свежей информации. Страница должна содержать элементы, рассчитанные на долговременные отношения, на регулярную связь с пользователем. К таким элементам можно отнести:

• подписка на электронный дайджест, где будет агрегироваться самая свежая информация с онлайн-ресурса,

• форма для бесплатной онлайн-консультации или для консультации по электронной почте,

• виджеты социальных сетей, позволяющие в один клик стать подписчиком корпоративного аккаунта и получать уведомления о новостях,

• возможность сохранить параметры поискового запроса по внутреннему каталогу объекту недвижимости, чтобы в дальнейшем получать на почту предложения, соответствующие введенным параметрам.

Все эти опции, по сути, также должны обладать определенного рода ценностью – в данном случае информационной, чтобы стимулировать посетителей сайта поделиться своей контактной информацией. В дальнейшем эти лиды можно использовать как для установления более тесных взаимоотношений (через регулярную рассылку, специальные предложения, систему стимулирования) и обеспечения продажи, так и для коммерческой перепродажи другим участникам этого рынка.



3. Не забывайте про основное «оружие» лидогенерации – пресловутые «призывы к действию», которые должны выражаться короткой, емкой, однозначной фразой. Кнопки «действия» не должны выглядеть угрожающе – по этой причине их чаще всего стараются делать сглаженной формы и нейтрального, мягкого цвета.



4. Учитывайте психологию онлайн-потребителя: большинство из них – визуалы, а значит нужно максимально полно использовать визуальные образы и иллюстрации. Рекламные тексты уже не продают, необходимо переходить к простой, наглядной форме преподнесения информации. Вы можете продемонстрировать свой объект недвижимости в наиболее выгодном ракурсе и свете, используя трехмерную анимацию. Будет здорово, если это будет не просто иллюстрация, а интерактивная модель, позволяющая выбирать отдельные элементы (этажи, отдельно стоящие постройки и т.д.). Важно, чтобы весь этот функционал был реализован на целевой странице и для просмотра отдельного элемента не требовалось погружение вглубь структуры сайта. Для просмотра более подробной информации можно сделать ссылку для перехода на отдельную страницу, там же должна быть легкая, интуитивно понятная возможность вновь вернуться на целевую страницу.



5. Если под лидом понимать входящие звонки или другие способы оффлайн-коммуникаций с компанией, необходимо обеспечить эффективную «прослойку» между онлайн- и оффлайн-активностью потребителя. Так, если потенциальный клиент хочет распечатать карту проезда в офис компании или к ее объектам, планировку объектов недвижимости, выборку из каталога и так далее, - компания должна обеспечить максимально презентабельный внешний вид корпоративных материалов. Никаких обрезанных краев, не поместившихся на листе телефонов компании, не пропечатавшихся из-за низкой контрастности изображения схем быть не должно. Все материалы должны быть максимально адаптированы под печать А4 на любом «домашнем» принтере. Разумеется, на каждом листе должны быть четко видны логотип компании и ее контактные телефоны – от этого напрямую зависит, выльется ли заинтересованность в «живой» лид.



6. Чтобы пользователь вступил в интерактивное взаимодействие со страницей, он должен видеть, что страница «живет», что информация на ней постоянно актуализируется и обновляется. Если раньше эту функцию выполняли блок новостей и баннеры, приуроченные к специальным акциям, то теперь интерактивные возможности значительно расширились: можно сделать кликабельные «бэки», ведущие на страницы спецпредложений, сделать изменяющийся в зависимости от времени суток фон (например, вид на объект недвижимости днем и ночью), использовать ретаргетинг. Эти опции напрямую не влияют на генерацию лидов, однако создают мощный стимул для того, чтобы пользователь воспринимал веб-ресурс как дружелюбный и нацеленный на взаимодействие.



7. Универсальный совет, который сейчас уже должен восприниматься как само собой разумеющееся – дублируйте контакты вверху и внизу страницы, делайте их сквозными на всех страницах сайта.



Это только некоторые советы, использование которых может реально увеличить поток входящих обращений в компанию, занимающуюся продажей недвижимости, однако их легко можно переложить и использовать для любой другой сферы деятельности.



Напоследок заметим, что лиды не являются конечной целью рекламной кампании. Они нуждаются в дальнейшей качественной проработке отделом продаж, если «горячий» контакт не будет обеспечен грамотным процессом его обработки, он скорее всего будет потерян. Помните, что сайт выступает как центральная «точка входа» для современной аудитории и от того, насколько хорошо вы умеете ее заинтересовывать и вовлекать в диалог, будет в конечном итоге зависеть ваша прибыль.