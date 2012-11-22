Адаптивный сайт для сети отелей Korston

Korston
Сайт http://www.korston.ru/
Дата запуска проекта: 20.11.2012
Сайт международной сети гостиниц Korston. Сайт выполнен с использованием технологии адаптивной верстки, он адаптируется под размер экрана воспроизводящего устройства, сохраняя максимальное удобство восприятия информации.
По данным клиента, среди входящего трафика высока доля пользователей, использующих в качестве устройства доступа смартфоны и планшеты. Для них были подготовлены специальные версии сайта с более «легкой» графикой, исключены второстепенные разделы, которые не являются ключевыми для «мобильного» пользователя.
Главная страница сайта на мобильных устройствах
Форма бронирования на планшете и смартфоне
Сайт поддерживает мультиязычность, система автоматически генерирует тот язык представления информации, который соответствует точке, откуда пользователь осуществляет доступ.
Форма онлайн-бронирования выполнена в корпоративной стилистике. Она полностью интегрирована в сайт и не требует перехода на сторонние ресурсы. Это увеличивает скорость обработки запроса и сохраняет лояльность посетителя, обеспечивая его психологический комфорт при транзакциях.
Система позволяет пользователю отправлять заявку на бронирование непосредственно с сайта без использования почтового клиента. Заявка автоматически отправляется на электронный адрес(а) ответственного менеджера и дублируется в административную часть сайта.
Для разделения потоков аудитории используются три фильтра:
• Географический – при первоначальной загрузке страницы пользователю предлагается выбрать город, в котором представлены гостиницы сети Korston. Для удобства иностранных пользователей каждый из них снабжен характерной иллюстрацией, по которой можно легко определить город, не зная русского языка.
• По потребности пользователя – в зависимости от того, какие услуги нужны посетителю сайта: проживание, аренда залов под мероприятия, ресторан, проведение тематических мероприятий или информация о закупках.
• Специальные предложения – для самых распространенных категорий клиентов созданы баннеры и отдельные целевые страницы с отличительным дизайном, куда можно привлекать трафик через инструменты Интернет-рекламы.
Комментарии 1
Работает медленно, язык только русский и английский, из международности только Монтенегро.