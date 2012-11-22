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Адаптивный сайт для сети отелей Korston

22.11.2012 17:13 1 1 787 просмотров
Korston
Сайт http://www.korston.ru/
Дата запуска проекта: 20.11.2012

Сайт международной сети гостиниц Korston. Сайт выполнен с использованием технологии адаптивной верстки, он адаптируется под размер экрана воспроизводящего устройства, сохраняя максимальное удобство восприятия информации.



По данным клиента, среди входящего трафика высока доля пользователей, использующих в качестве устройства доступа смартфоны и планшеты. Для них были подготовлены специальные версии сайта с более «легкой» графикой, исключены второстепенные разделы, которые не являются ключевыми для «мобильного» пользователя.



Главная страница сайта на мобильных устройствах



Форма бронирования на планшете и смартфоне



Сайт поддерживает мультиязычность, система автоматически генерирует тот язык представления информации, который соответствует точке, откуда пользователь осуществляет доступ.

Форма онлайн-бронирования выполнена в корпоративной стилистике. Она полностью интегрирована в сайт и не требует перехода на сторонние ресурсы. Это увеличивает скорость обработки запроса и сохраняет лояльность посетителя, обеспечивая его психологический комфорт при транзакциях.



Система позволяет пользователю отправлять заявку на бронирование непосредственно с сайта без использования почтового клиента. Заявка автоматически отправляется на электронный адрес(а) ответственного менеджера и дублируется в административную часть сайта.



Для разделения потоков аудитории используются три фильтра:

• Географический – при первоначальной загрузке страницы пользователю предлагается выбрать город, в котором представлены гостиницы сети Korston. Для удобства иностранных пользователей каждый из них снабжен характерной иллюстрацией, по которой можно легко определить город, не зная русского языка.







• По потребности пользователя – в зависимости от того, какие услуги нужны посетителю сайта: проживание, аренда залов под мероприятия, ресторан, проведение тематических мероприятий или информация о закупках.



• Специальные предложения – для самых распространенных категорий клиентов созданы баннеры и отдельные целевые страницы с отличительным дизайном, куда можно привлекать трафик через инструменты Интернет-рекламы.

Комментарии 1

Alex  (BankCoda)
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Фигня полная.
Работает медленно, язык только русский и английский, из международности только Монтенегро.
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