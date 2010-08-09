Анализируем сайт МДМ-Банка

Сегодня на повестке дня сайт МДМ-банка - http://mdm.ru/. Я как простой потребитель попытался оставить заявку на получение кредита и вклада, чтобы проанализировать сайт банка на предмет удобства.
Ну, обо всем по порядку.
При входе на этот ресурс, прежде всего, бросается в глаза большое количество непонятных неразграниченных пунктов меню и иллюстрация, которая лично мне не говорит ни о чем.
* На главную страницу выведены сопутствующие услуги, такие как «сервис-пакеты» или «продажа залогового имущества». Этого делать не следует. На главной странице должны быть размещены только ключевые услуги и вербальными или невербальными методами сформулировано УТП (уникальное торговое предложение).
* На сайте отсутствует таргетинг – пользователю предлагается выбрать регион – лишний клик – лишнее время.
* Новости банка расположены ниже зоны сгиба страницы, скорее всего, этот блок неработающий.
* Из преимуществ – номер телефона службы поддержки находится на нужном месте, однако, шрифт мелковат.
* Открыть вклад, получить кредит и купить бизнес-пакет пользователям предложено еще на главной странице, однако при клике на эти вкладки сразу же появляются формы заявки. Согласитесь, пользователь не кинется относить деньги в Банк, брать кредит и покупать бизнес-пакеты, не узнав предварительно какую выгоду он с этого поимеет. Информацию о преимуществах этих услуг МДМ-банка я долго искал - пришлось изучить много лишней информации и пройти несколько подпунктов меню.
* При запросе кредита для физических лиц появляется, на мой взгляд, необоснованная фотография улыбающейся парочки и повторное (!) предложение получить кредит (впрочем, повторные предложения на этом сайте встречаются неоднократно). После чего сразу же пользователь попадает на форму заявки на получение кредита, вместо, скажем, калькулятора.
* Уверен клиенты этого банка долго ищут личный кабинет и вход в МДМ-клиент – вот эти сервисы в первую очередь и нужно выносить на главную страницу
В целом, сайт нуждается в редизайне, а также в основательной проработке юзабилити и маршрутов пользователя.
Комментарии 23
Мне в силу работы приходиться осуществлять мониторинг банков и сравнивать условия, и я иду всегда другим путем:
Частным клиентам - Кредиты - (В МДМ регион нужно выбрать, этого ни где нет) - Потребительский кредит - Попадаем на Условия и уже от туда попадаем на Получить кредит. У меня ушло меньше минуты.
Думаю если знать путь то можно быстро разобраться, намой взгляд не самый запутанный сайт видал и позапутнаей.
- один регион необходимо выбрать (один лишний клик)
кстати и у меня регион не определяется
Ну направление тренда изменений можно попытаться проанализировать
1. Банк выставил фотографии и опыт работы членов Правления и Совета. а также раскрыл структуру акционеров достаточно подробно.
2. Банк хоть какой-то баланс представил, хоть неподробный, но с расчетом капитала, что важно, так как на сайте ЦБ мы капитал банка не увидим, а подробный баланс без проблем.
Минусы
1. Не нашел ежеквартальных отчетов по ценным бумагам, где подробно деятельность банка расписывается, это вызывает сомнение в прозрачности
2. Отчетность по МСФО открываешь главу на русском, а там сюрприз, она уже почему-то на английском, как буд-то больше некому её оценивать, кроме иностранцев
3. Раздел - Принципы информационной прозрачности банку не стоит делать на сайте, пока нет доступа к ключевой финансовой информации
Если кто найдет ежеквартальную отчетность по ценным бумагам и Отчетность по МСФО на русском, то минусы готов снять
Мне вот никогда не было понятно зачем выставлять фотографии генеральных директоров, членов Правления и Советов. Объясните пожалуйста