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Анализируем сайт МДМ-Банка

09.08.2010 12:49 23 2 388 просмотров
Сегодня на повестке дня сайт МДМ-банка - http://mdm.ru/. Я как простой потребитель попытался оставить заявку на получение кредита и вклада, чтобы проанализировать сайт банка на предмет удобства.

Ну, обо всем по порядку.

При входе на этот ресурс, прежде всего, бросается в глаза большое количество непонятных неразграниченных пунктов меню и иллюстрация, которая лично мне не говорит ни о чем.


* На главную страницу выведены сопутствующие услуги, такие как «сервис-пакеты» или «продажа залогового имущества». Этого делать не следует. На главной странице должны быть размещены только ключевые услуги и вербальными или невербальными методами сформулировано УТП (уникальное торговое предложение).
* На сайте отсутствует таргетинг – пользователю предлагается выбрать регион – лишний клик – лишнее время.
* Новости банка расположены ниже зоны сгиба страницы, скорее всего, этот блок неработающий.
* Из преимуществ – номер телефона службы поддержки находится на нужном месте, однако, шрифт мелковат.
* Открыть вклад, получить кредит и купить бизнес-пакет пользователям предложено еще на главной странице, однако при клике на эти вкладки сразу же появляются формы заявки. Согласитесь, пользователь не кинется относить деньги в Банк, брать кредит и покупать бизнес-пакеты, не узнав предварительно какую выгоду он с этого поимеет. Информацию о преимуществах этих услуг МДМ-банка я долго искал - пришлось изучить много лишней информации и пройти несколько подпунктов меню.



* При запросе кредита для физических лиц появляется, на мой взгляд, необоснованная фотография улыбающейся парочки и повторное (!) предложение получить кредит (впрочем, повторные предложения на этом сайте встречаются неоднократно). После чего сразу же пользователь попадает на форму заявки на получение кредита, вместо, скажем, калькулятора.
* Уверен клиенты этого банка долго ищут личный кабинет и вход в МДМ-клиент – вот эти сервисы в первую очередь и нужно выносить на главную страницу


В целом, сайт нуждается в редизайне, а также в основательной проработке юзабилити и маршрутов пользователя.

Комментарии 23

Костя  (Kosty)
#
Да получить кредит и потом опять кликаешь получить кредит и попадаешь на заявку минуя условия это не удобно и довольно смешно.

Мне в силу работы приходиться осуществлять мониторинг банков и сравнивать условия, и я иду всегда другим путем:

Частным клиентам - Кредиты - (В МДМ регион нужно выбрать, этого ни где нет) - Потребительский кредит - Попадаем на Условия и уже от туда попадаем на Получить кредит. У меня ушло меньше минуты.

Думаю если знать путь то можно быстро разобраться, намой взгляд не самый запутанный сайт видал и позапутнаей.

- один регион необходимо выбрать (один лишний клик)
Василий Пирогов  (vpirogov)
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Ну это вы по долгу службы мониторингом занимаетесь, а потребителям уверен трудновато)
Дмитрий  (asd1979)
#
Спасибо за интересную и содержательную статью smile:!:
Андрей Щербак  (prostoandrey)
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А у меня регион открылся автоматически - по IP определился? На главной странице есть ссылка - вклады (ниже картинки с "открыть вклады") ведущая сразу на список вкладов. Кстати сейчас сайт ещё ничего, а вот до объединения с УРСОЙ и ребрендинга, был просто жуток (правда проценты по депозитам были куда как аппетитнее, чем нынешние) smile:cry:
Василий Пирогов  (vpirogov)
#
Приятно то, что сайт действительно потихоньку меняется, видимо, он все еще в процессе разработки
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
интересно, спасибо за анализ, Василий.
кстати и у меня регион не определяется
Василий Пирогов  (vpirogov)
#
Спасибо, скоро буду готовить новый пост. есть какие-то пожелания относительно следующего сайта?
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
А не пора ли нам замахнуться на Вильяма понимаете ли..ой! Ну конечно на наше всё, Сбербанк smile:?:
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
А не рано ли? Там так часто что-нибудь меняется, что любой анализ рискует быть устаревшим вскоре после опубликования. Кстати, у Сбера вот форум появился: само по себе это уже большой жирный плюс, даже если всё остальное ужасно.
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Там так часто что-нибудь меняется, что любой анализ рискует быть устаревшим вскоре после опубликования

Ну направление тренда изменений можно попытаться проанализировать smile:idea:



Дмитрий  (asd1979)
#
Сайт банка Москвы
Николай Волков  (Unixmet)
#
Попробуйте сходить на сайт этого банка: http://www.hsbc.ru/1/2/ и попробуйте там найти ставки по сберегательным вкладам и ставки по депозитам, буду Очень признателен smile:wall:
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
Было очень интересно почитать. Жду продолжения. А потом - обобщения.
Paul Efalovski  (efal)
#
Василий, осталось ждать совсем немного))) В ближайшее время на месте текущего сайта появится совсем новая история в области банковских сайтов smile;)
Apolonius  (Apolonius)
#
Из плюсов
1. Банк выставил фотографии и опыт работы членов Правления и Совета. а также раскрыл структуру акционеров достаточно подробно.
2. Банк хоть какой-то баланс представил, хоть неподробный, но с расчетом капитала, что важно, так как на сайте ЦБ мы капитал банка не увидим, а подробный баланс без проблем.

Минусы
1. Не нашел ежеквартальных отчетов по ценным бумагам, где подробно деятельность банка расписывается, это вызывает сомнение в прозрачности
2. Отчетность по МСФО открываешь главу на русском, а там сюрприз, она уже почему-то на английском, как буд-то больше некому её оценивать, кроме иностранцев
3. Раздел - Принципы информационной прозрачности банку не стоит делать на сайте, пока нет доступа к ключевой финансовой информации

Если кто найдет ежеквартальную отчетность по ценным бумагам и Отчетность по МСФО на русском, то минусы готов снять
Василий Пирогов  (vpirogov)
#
Я бы вот скорее минусы отнес к плюсам, очень не хотелось бы мне, простому потребителю, все это находить smile:)
Мне вот никогда не было понятно зачем выставлять фотографии генеральных директоров, членов Правления и Советов. Объясните пожалуйста
Костя  (Kosty)
#
Даешь Сбер на линч smile:)
Костя  (Kosty)
#
Это на закуску smile:)
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
Хе... Не знаю, кто как, а лично я обед обычно начинаю с закуски. Иногда ею и ограничиваюсь. Так что закуска уже была: МДМ. Пора переходить к первому блюду.
smile:D
Костя  (Kosty)
#
Закуска это не обед, закуска это молодой картофель посыпанный лучком с маслом, селедочка и зеленые и крепкие помидоры, закуска это культура, удовольствие, так что мне жаль, что вы начинаете обед с закуски, во-первых, так и спиться не долго, во вторых закуску надо употреблять как можно реже, что бы ловить кайф от её вкуса о от напитка, к который, по сути диктует состав закуски. По этому, МДМ для меня не закуска, а бизнес ланч. Жду все таки Сбер на первое smile:) На второе ВТБ 24, Компот Банк Москвы, десерт Джи мани smile:D Потом уже можно и десерт smile8)
Skeptik  (Skeptik)
#
Я уже 2 года как зарплатный клиент этого банка, на сайт захожу 1-2 раза в месяц, путаюсь до сих пор... Возможно из-за того, что сайт слишком часто меняется. Регион у меня определяется, но не тот - почему-то Ярославль вместо Москвы/МО. Проверяя изредка выписки в интернет-банке, регулярно ошибаюсь при входе - не понятно, что выбирать - вход "в Личный кабинет" или "МДМ-клиент" и какая между этими ссылками разница.
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