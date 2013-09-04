На сегодняшний день 25% россиян, пользующихся Интернетом, производят оплату по средствам электронных систем. Таким образом, получается, что каждый 8-й житель нашей страны пользуется системами электронных денег и электронными банковскими переводами.

Лидогенерация (от англ. Lead generation — «генерирование лидов») — генерация лидов, способ поиска и привлечения клиентов через Интернет, целенаправленный Интернет-маркетинг, формат интернет-рекламы.

2013 год стал годом адаптивного веб-дизайна. Волна адаптивных сайтов затронула различные аспекты бизнеса. Интернет магазины, сайты мобильных и тур операторов. Постепенно возможность использовать сайт не только на стационарном компьютере стала необходимостью. Пользователи заходят в интернет в поисках той или иной информации с самых разных носителей, и от того, насколько удобно и быстро он может получить ее именно от вас, зависит успех вашего бизнеса. Не исключением является и банковская среда.Создание трех разных сайтов для различных устройств – компьютера, мобильных телефонов и, так называемых, таблеток – это серьезный удар по бюджету. И в данном случае адаптивный сайт, самостоятельно подстраивающийся под каждое устройство и размер экрана, является оптимальным выходом. Ведь зачастую мобильная версия может обойтись вам в половину стоимости основного сайта. Помимо разработки так же потребуется поддержка и наполнение контентом каждой версии сайта по отдельности. К тому же мобильная версия не всегда удобна в использовании. Ее тяжело масштабировать, она редко может подстроиться под различные разрешения экрана. Увеличить, уменьшить, прокрутить влево, прокрутить вправо, вернуться назад и попытаться попасть на крошечную ссылку – не самое лучшее решение для сохранения лояльности пользователя. При использовании адаптивного сайта такой проблемы не стоит вообще.Ко всему прочему, по статистике только треть из всех имеющихся в сети ресурсов может похвастаться наличием мобильных пользователей на своем основном сайте. Стоит ли ради этого создавать отдельную мобильную версию, отдавая за нее внушительную сумму, если ее практически никто не увидит? Да и она не всегда может «включаться» под то или иное устройство.Адаптивный веб-дизайн - это метод проектирования и разработки веб-сайтов, позволяющий воспроизводить один и тот же сайт на различных устройствах, сохраняя при этом его удобство для пользователя. На сегодняшний день при наличии различных устройств на IOS, Android, BlackBerry и Windows это довольно выгодное предложение. При использовании такого дизайна компания имеет один код, один продукт для управления, который воспроизводится без потери информации и качества вне зависимости от того, какой смартфон и планшет использует пользователь. У вас есть только один сайт, и он приспосабливается ко всему. Вам больше не потребуется тратить неимоверные деньги при необходимости осуществить редизайн или внедрить новый раздел. С адаптивным дизайном любое изменение автоматически появится на всех носителях, ведь это будет один и тот же сайт. Делая ставку на адаптивный веб-дизайн, вы страхуете себя от появления новых и новых устройств, под которые так же потребуются свои собственные версии сайта.Однако скептики считают, что подобное проецирование на все носители не нужно не только банкам, но и компаниям другого сектора. Основной из причин данного мнения считается неудобство для пользователя, который заходит с мобильного устройства, ведь на сайте может быть много лишней информации, которая совершенно не нужна клиенту. Но данная проблема решается. И решаться она должна на уровне программирования. При правильной структуре и разработке адаптивного сайта, вся первостепенная информация будет предоставляться пользователю сразу.На самом деле существует еще одна немаловажная причина, по которой банкам и любым другим секторам бизнеса выгодно иметь адаптивный сайт. И заключена она, как ни странно, в рекламе. Решив ее, вы сможете значительно сократить свои денежные затраты.Для продвижения собственных услуг банки помимо привычной работы с брендом, наружной и медийной рекламы, часто используют такой инструмент как лидогенерация.Используя мобильную версию сайта в процессе привлечения потенциального клиента на сайт того или иного банка или на страницу лидов, вы можете существенно увеличить цену за одного привлеченного пользователя. Переход с мобильного устройства на полноценный сайт снижает конверсию, автоматически повышая цену привлечения. В случае с адаптивным сайтом такого не происходит, поскольку переход осуществляется на сайт, готовый к работе с пользователем вне зависимости от устройства, с которого был осуществлен вход. Аналогичная ситуация происходит и для иных видов интерне-рекламы. Привлечение мобильного трафика на неадаптивный сайт приводит к падению конверсии.Таким образом, основные преимущества адаптива для банковского сайта заключаются в лидогенерации, юзабилити и стоимости., крупнейший банк в Дании, является одним из самых творческих и прогрессивных финансовых институтов в Европе. Запуск адаптивного сайта был сделан в 2012 году.насчитавает более чем 800 000 клиентов по всей Новой Зеландии. Поскольку он является относительно новым банком, то процесс внедрения адаптивного сайта прошел для него проще, чем для более ранних игроков рынка.(Army Aviation Center Federal Credit Union) основан в Алабаме и насчитывает более 107 000 членов. И хотя это всего лишь небольшой кредитный союз, их новый адаптивный сайт показывает, что они способны заглянуть в будущее банковской индустрии.так же принял решение пересмотреть свой маркетинговый опыт и разработать отзывчивый сайт, который автоматически подстраивается под различные размеры экрана. Их новый сайт помогает пользователям найти нужную им информацию быстро и легко на всех платформах и устройствах., прокомментировал это решение президент и генеральный директор, Джеймс Кристенсен.Западные игроки банковского рынка давно оценили преимущества и перспективы адаптивного дизайна. И можно смело утверждать, что через какое-то время их оценят и российские коллеги.