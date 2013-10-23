Удобный банковский сайт: 12 вопросов к Евгению Фонталину

На сегодняшний день банки активно используют лидогенерацию, так называемые посадочные страницы, которые постепенно заменяют сам корпоративный сайт. Именно поэтому у многих накопились вопросы, связанные непосредственно с разработкой сайта. Не стоит забывать, что на главную страницу сайта приходит уже лояльный покупатель и на данном этапе главное сделать ее и весь сайт максимально удобным. О том, как именно заставить ваш сайт работать на вас, рассказывает генеральный директор «Бюро Пирогова» Евгений Фонталин.



1. Нужен ли калькулятор на главной странице?



Безусловно, на главной странице необходимо разместить не один, а все основные калькуляторы, используемые банком. Ведущей задачей проектировщика является расположить калькуляторы так, чтобы они не нагромождали пространство и были при этом доступны. Подобный ход позволит увеличить вероятность совершения «целевого действия» со стороны пользователя сайта.



2. Необходимо ли размещать анонсы основных программ банка на главной странице?



На мой взгляд, такое размещение возможно, но не является обязательным. Многие корпоративные и банковские сайты сейчас грешат тем, что активно размещают на главной странице огромное количество баннеров, которые сменяют друг друга с бешеной скоростью. Как результат – пользователь отвлекается, внимание рассеивается, и человек просто не может сосредоточиться на основной задаче оформления заявки на ту или иную услугу. Если же вы все-таки хотите известить пользователя о предлагаемых Вами программах, то информация о них должна идти фоном, а не быть центральной. Для этой цели вполне подойдут небольшие баннеры.



Главная страница сайта становится сервисной страницей, используемой для вывода основной информации, необходимой постоянным клиентам банка (банкоматы, отделения, оформления кредитов, личный кабинет и многое другое).



3. Сколько полей лучше всего делать в калькуляторах и формах кредита?



Поскольку обычно служба безопасности банка не пропускает форму, в которой содержится менее 10-15 обязательных вопросов, выходом из этой ситуации является трехшаговая форма содержащая в себе по 5-6 вопросов. Выполняя какие-то действия постепенно, в несколько этапов, мы перестаем пугаться объемов свалившейся на нас информации, а значит, легче справляемся с ней. К тому же это помогает внимательней относиться к заполнению полей и дает возможность быстрее проверить правильность вводимой информации. При заполнении такой формы пользователю нет нужды использовать скролл, все поля сразу же выводятся у него перед глазами. Это увеличивает конверсию.



4. Что предпринять, если рекламные сообщения ведут на главную страницу, а конверсия при этом низкая?



В первую очередь, не нужно всех вести на главную. Главная страница вряд ли поможет вам продать свои услуги. Она предназначена для уже лояльных к вашему продукту посетителей или тех, кто что-то слышал о ваших услугах. Проще говоря, главная страница для тех, кто будет переходить по прямой ссылке. Для рекламных же сообщений существуют специально разработанные 2-3 страницы, которые и предназначены непосредственно для продаж. Они заранее построены так, чтобы побудить человека совершить целевое действие. Главная страница, как правило, редко бывает настроена непосредственно под продажи.



5. Для чего нужна ipad версия?



Ipad версия, прежде всего, нужна для сервиса. В обычной ситуации человек вряд ли зайдет на сайт с ipad версии. К этому его побуждают определенные жизненные ситуации, в которых быстрее и проще воспользоваться планшетом, недели стационарным компьютером. В подобных случаях им в первую очередь нужна информация, касающаяся банковских телефонов, банкоматов, отделений, платежных терминалов. Специально разработанная под ipad версия позволяет организовать сайт так, что вся необходимая информация всегда находится в зоне доступа. Однако, хочу напомнить, что сильно менять дизайн не стоит.



6. Стоит ли использовать мобильную версию?



Позиция по данному вопросу индивидуальна и очень сильно зависит от рекламной активности банка. В редких случаях можно определить сразу, нужна ли мобильная версия тому или иному ресурсу. Хочу сказать только, что на сегодняшний день мобильный трафик составляет 10%. Через два года эта цифра увеличится до 30%. Использовать мобильную версию сайта или нет, решать вам.



7. В чем главное правило разработки успешного сайта и продающей главной страницы?



Всегда необходимо синхронизировать действия с рекламой. Любая разработка должна быть не просто удобной и качественной, она должна учитывать все аспекты продвижения продукта и уметь гибко подстраиваться под различные ситуации. Сюда же стоит добавить, что от каналов, по которым будет осуществляться продвижение, зависит и структура сайта, его концепция и определенные «фишки». Для контекста нужно одно, для SEO другое, для продвижения по средствам видео-роликов совершенно третье. И добиться максимальной отдачи в этом вопросе можно только при слаженной работе команды разработчиков и рекламного отдела.



8. Можно ли доверить создание сайта одной компании, а рекламную компанию – другой?



Можно, если вы хотите долго и упорно мучиться, тратя деньги на неэффективную рекламу. Ресинхронизация действий в случае непонимания рабочих команд неизбежна. Сайт, который будет разработан веб-компанией, будет сильно отличаться от нужд рекламного агентства. Не потому что компания плохая, а потому что зачастую разработчики не имеют необходимой экспертизы в рекламе. В результате все ваши усилия сведутся к поведению лебедя, рака и щуки из басни Крылова.



9. Как вы решаете такие проблемы для клиентов?



Среди наших партнеров, есть рекламное агентство Primax, которое является неотъемлемой частью Бюро. Все специалисты находятся в постоянном контакте между собой. Веб-менеджеры напрямую контактируют с менеджерами рекламных проектов. Таким образом, мы убиваем двух зайцев, проектируя и разрабатывая сайт специалистами одной из ведущих компаний по веб-разработке под чутким руководством рекламного агентства, которое в свою очередь знает все рекламные нужды клиента. При таком режиме все действия выполняются слаженно и четко. Две разные команды работают как один слаженный организм. Разумеется, результат говорит сам за себя.



10. Как выглядят посадочные страницы под рекламу?



Посадочные страницы или landing page в первую очередь должны отвечать современным стандартам, о которых мы обмолвились выше. И никогда не стоит забывать, что на такой странице должно быть все, что способно мотивировать к покупке и оформлению вашей услуги. Проектируя такую страницу необходимо грамотно продать услугу, не вызывая при этом негативных эмоций, а наоборот дружески подталкивая к необходимому действию.



11. Есть ли примеры удачных рекламных кампаний с использованием landing page?



Таким примеров множество. Например, из нашей практики для банков в среднем конверсия таких страниц достигает более 5%, для других категорий товаров и услуг она составляет более 10%. Это очень хороший результат.



12. Должна ли подключаться аналитика к главной странице и любым другим не продающим?



Аналитика подключаться должна, поскольку на многих страницах собирается основной трафик, который впоследствии при грамотном управлении можно монетизировать и распределить между страницами услуг банка. В этом вам поможет системный и правильный анализ стандартных метрик.