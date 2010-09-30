ЮниКредит Банк - анализ сайта

Сегодня анализируем сайт unicreditbank.ru . Напомню, что анализом в данном случае является оценка выполнения простых пользовательских сценариев - я попытаюсь как частное и юридическое лицо взять кредит и открыть вклад.
Итак, дизайн сайта не отражает фирменного стиля Банка, и у меня даже нет предположений, как и почему такое могло произойти.
Главная страница поражает обилием пунктов меню! Я насчитал 60 активных пунктов, на которые можно кликнуть! Их должно быть максимум 15-20 вместе с главным меню, контактами, банкоматами и так далее.
На одном из самых заметных мест сайта, в верхнем правом углу стоит загадочная аббревиатура «ААА» - уверен, что это обозначение для многих не понятно. С помощью этого инструмента можно увеличить шрифты и некоторые пункты меню. Однако этих сложностей можно было бы вовсе избежать, если сократить меню главной страницы.
Карта сайта поразила своей разветвленностью! Не совсем ясно, зачем перегружать сайт таким обилием информации.
Новостной блок наверняка не функционален, исключение, пожалуй, составляет последнее объявление, выделенное красным.
Попытался взять кредит – два клика и уже предложено оставить заявку – это очень хорошо. Однако калькулятор кредита при этом находится внизу, за зоной сгиба, что не совсем удобно для пользователей.
Открыть вклад, напротив, оказалось не совсем просто. В представленном списке вкладов очень трудно найти процентную ставку плюс опять-таки неудобное расположение калькулятора вклада. Не совсем продуман интерфейс маршрутов пользователя. В этом разделе и вообще на сайте очень мелкие шрифты и длинные невыразительные тексты, которые сливаются в единый поток скучных предложений. Нет ярких акцентов на выгоды пользователей, нет прямоты и лаконичности.
Отдельного внимания заслуживают иллюстрации. На главной странице в блоке «кредитные карты» стоит, на мой взгляд, совершенно неудачная картинка – она одинаково не ясна как при первом, так и при последующем рассмотрении. Раздел «корпоративным клиентам» вообще поразил своей иллюстрацией - означает ли она то, что банк поможет выбраться клиентам из пропасти финансового кризиса? Или в ней заложены иные смыслы?)
Комментарии 6
прокомментируйте, пожалуйста, ваше творение и почему возникают такие моменты
И где можно найти отделения/банкоматы на карте Москвы?
1."Дизайн сайта не отражает фирменного стиля Банка" - бред. Все сайты группы UniCredit выполнены в одном стиле.
2."Их должно быть максимум 15-20 вместе с главным меню, контактами, банкоматами и так далее" - должно быть где? Это стандарт "пирогов и копыт"?
3. Печально, конечно, что карта сайта такая разветвленная. А особенно печально, что на сайте так много инфо. Зачем кредитной организации перегружать своих клиентов информацией? Пусть они в счастливом неведении лучше любуются мишками и единорогами а-ля «красивые решения для бизнеса»: http://www.pirogov.ru/html/portfolio/
4.«Новостной блок наверняка не функционален» - а вы пробовали? Или «наверняка»?)
Все остальные «аргументы» - голая вкусовщина с отсылкой к мишкам.
Василий, полазив по сайтам, выполненным Вашей компанией, мне стали понятны Ваши предпочтения: чтобы было просто, по-детски , с умилительными иллюстрациями. У ЮКБ Вы этого не нашли, и слава богу.
А кто-то сделал другие выводы:
http://unicreditbank.ru/rus/about/awards/award.wbp?id=600ea6c8-4aab-43f7-844f-5a70c6efa062
Но вряд ли Вы это знали)
Василий Пирогов в данном случае лажанулся. Особо порадовало замечание "Дизайн сайта не отражает фирменного стиля Банка" - возможно, тоже самое он отметит в адрес otpbank.ru, у которого также все сайты выполнены по гайдам группы.
Лично мне этот сайт нравится - и я не вижу в нем никаких серьезных проблем. Кроме одной!... весьма грубой юзабилити-ошибки - странно, что ее не отметил Василий. Это нав-бар, прибитый к верхнему краю браузера, который сливается с навигацией самого браузера - поэтому и не очевиден
Ждем следующий обзор - "МДМ. Ремикс"
Согласен с критикой данного поста.
Хотя автор и акцентирует внимание на том, что слово "анализ" он понимает как-то по-своему, лучше бы все-таки избежать его использования в данном (и не только данном) случае. Особенно жутко сопоставлять заголовок поста с его содержанием человеку, у которого первое образование техническое. Если бы название звучало, например, как "Экспресс-оценка сайта Юникредит банка" - не было бы никаких вопросов. Потому что явно сайт просматривался максимум в течение 2-х минут, плюс 5 минут на "анализ".