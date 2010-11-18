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Промо-сайт для банка «Открытие»

18.11.2010 14:27 11 4 953 просмотра
Очередной совместный проект банка «Открытие» и Бюро Пирогова – яркий промо-сайт для сотрудников Банка, который приурочен к празднованию нового 2011 года.
Бюро Пирогова разработало новогодний промо-сайт, с помощью которого сотрудники банка «Открытие» могут принять участие в насыщенной корпоративной программе по случаю нового года. Он объединит на своих страницах десятки городов присутствия банка, ожидается регистрация более семи тысяч сотрудников. На базе данного сайта на данный момент проходит ежедневная лотерея и творческий конкурс «Зажигаем звезды «Открытия», где зарегистрированные пользователи смогут добавить аудио и видео- файлы с демонстрацией своих вокальных, хореографических и инструментальных способностей, а также проголосовать за понравившихся конкурсантов. Промо-сайт на данный момент является инструментом для развития корпоративной культуры, личностного роста и развития сотрудников Банка.
Он был разработан в рекордно кратчайшие сроки – всего за десять дней, имеет систему голосования и комментирования, кроме того, снабжен инструментами добавления аудио и видео- файлов. Промо-сайт выполнен в соответствии с фирменным стилем Банка и ярким новогодним настроением.

Комментарии 11

Paul Efalovski  (efal)
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А где посмотреть-то?smile;) Или это на внутреннем хосте?

Что-то подобное мы делали в Номосе - тоже за две недели. http://nomoskonkurs.ru/
Василий Пирогов  (vpirogov)
#
на внутреннем, конечно. посмотреть к сожалению нельзя(
Пенсионер  (Пенсионер)
#
Позитивненько, понравилось.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Ага... И всё. Если учесть, что большинство работников сайт ващще не могут просмотреть (ни на работе, ни дома), а те, у которых (алилуя!) получилось, жалуются на какчество звука и на нефосможность добавить файл.
В целом, Открытие снова пропиарило мост с одной полосой движения, где баранам не разойтись. smile:D
Василий Пирогов  (vpirogov)
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Сайт прекрасно работает, клиент доволен, не понимаю о чем вы.
Paul Efalovski  (efal)
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кстати, мы по этой причине и выносили в Номосе проект наружу, преследуя цели:
1. Обеспечить доступ к ресурсу сотрудникам Группы компаний, в которой IT-инфраструктура различна
2. Позволить сотрудникам принять активное участие в свободное время - из дома и пр.
3. Дать возможность посмотреть участников конкурса близким сотрудников
Ирина Смирницкая  (aaaaairina)
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Позвольте задать вам два вопроса. На честный ответ не надеюсь, но вдруг...
1) Это правда, что Открытие за свой логотип заплатило вам почти 2 млн долларов?
2) Сколько стоил сайт банка?
Василий Пирогов  (vpirogov)
#
1. smile:D мы не делали этот логотип, но слухи ходят лестные))
2. это конфиденциальная информация. скажу лишь, что сумма вполне разумная
Allan05  (Allan05)
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Надо же! В конце 2010 года уже можно делать сайты, на которые можно грузить аудио и видео файлы и устраивать голосовалки! Вот это прогресс!
Андрей  (Собакевич)
#
И да, билет на корпоратив так и не пришел на почту.
Варвара Мяэотс  (varvara_m)
#
Василий, а расскажите нам, пожалуйста, про основной сайт КБ Открытие. http://www.pirogov.ru/content/projects/592/ Как сами оцениваете свою работу? Юзабилити, функционал и дизайн, конечно.
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