Промо-сайт для банка «Открытие»

Очередной совместный проект банка «Открытие» и Бюро Пирогова – яркий промо-сайт для сотрудников Банка, который приурочен к празднованию нового 2011 года.
Бюро Пирогова разработало новогодний промо-сайт, с помощью которого сотрудники банка «Открытие» могут принять участие в насыщенной корпоративной программе по случаю нового года. Он объединит на своих страницах десятки городов присутствия банка, ожидается регистрация более семи тысяч сотрудников. На базе данного сайта на данный момент проходит ежедневная лотерея и творческий конкурс «Зажигаем звезды «Открытия», где зарегистрированные пользователи смогут добавить аудио и видео- файлы с демонстрацией своих вокальных, хореографических и инструментальных способностей, а также проголосовать за понравившихся конкурсантов. Промо-сайт на данный момент является инструментом для развития корпоративной культуры, личностного роста и развития сотрудников Банка.
Он был разработан в рекордно кратчайшие сроки – всего за десять дней, имеет систему голосования и комментирования, кроме того, снабжен инструментами добавления аудио и видео- файлов. Промо-сайт выполнен в соответствии с фирменным стилем Банка и ярким новогодним настроением.
Комментарии 11
Что-то подобное мы делали в Номосе - тоже за две недели. http://nomoskonkurs.ru/
В целом, Открытие снова пропиарило мост с одной полосой движения, где баранам не разойтись.
1. Обеспечить доступ к ресурсу сотрудникам Группы компаний, в которой IT-инфраструктура различна
2. Позволить сотрудникам принять активное участие в свободное время - из дома и пр.
3. Дать возможность посмотреть участников конкурса близким сотрудников
1) Это правда, что Открытие за свой логотип заплатило вам почти 2 млн долларов?
2) Сколько стоил сайт банка?
2. это конфиденциальная информация. скажу лишь, что сумма вполне разумная