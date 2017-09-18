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ФКБ или ВА завтра в Бине?

18.09.2017 23:21 6 611 просмотров
Тут намекают, что с Бином завтра вопрос решен.
Интересно, в сторону ФКБ или ВА? И нафига там Давыдович? Сдал - принял одним днем?
Что то не верю я, мое чутье подсказывает, что до зимы Бин должен потрепыхаться, прежде чем ляжет, или скупит кто его остатки.
Хотя, кому тут нужны его бренные остатки? Отделения и АБС шоле?
Опять же, интересный вопрос, что будет с имуществом САФМАР? Там много всего интересного, но на триллион не тянет, по моему.

Комментарии 6

Камо Haiku_OS_User  (камо)
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С учетом дыры Роста по результатам работы ВА может быть реализован вариант НЕсанации.
Иван Карпухин  (piroman)
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Будет прикольно, если завтра так и случиться.
Я, за страхование счетов юрлиц наравне с физиками и ип, и да, не сложилось, значит не судьба, лишать банк лицензии и банкротить или балинить там, но с личной ответственностью собственников и руководства.
Но не судьба, пока, видима.
Камо Haiku_OS_User  (камо)
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Цитата
Иван Карпухин пишет:
Будет прикольно, если завтра так и случиться.
Я, за страхование счетов юрлиц наравне с физиками и ип, и да, не сложилось, значит не судьба, лишать банк лицензии и банкротить или балинить там, но с личной ответственностью собственников и руководства.
Но не судьба, пока, видима.


Размер санации ЦБ предварительно(!) оценил в 300-350 млрд. рублей - якобы выгоднее, чем отзыв и АСВ. За чей счет банкет для семьи Гуцериевых организован?
Зять Шишханов сейчас сбросил все свои активы и резко обеднел, это жжжжжж... неспроста.
Камо Haiku_OS_User  (камо)
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Интересно - какой величины дыра обнаружится по результатам работы ВА?
Иван Карпухин  (piroman)
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Ставлю на половину МДМ до покупки . Да и ЦБ, где то так, оценил.
А ведь до покупки в МДМ еще и легендарный сервис был. А тут , банк купили, команду и доходных клиентов разогнали, включили пылесос для пенсионеров любящих очереди. А на вид сплошные недоделки. Мобильный банк для корпартов, нопример включается через с задний проход, зачем? Зарплатные карты выдаются по блин, бумажной анкете заполняемой в ворде, не могут всем банком родить формы для заполнения.
Сайт роста до сих пор не причесан, блин, это неделя работы и 100 тр максимум.

В самом Бине был неплохой сервис и даже амбиции, где то до покупки москомпривата. А вот как купили, надорвались, или вирус наплевательства подхватили, не знаю
Камо Haiku_OS_User  (камо)
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«Я до конца буду сидеть здесь, потому что хочу всем показать, что не воровал деньги и не выводил активы. Вот пока мне ЦБ не скажет, что он в моих услугах не нуждается, я буду здесь сидеть и заставлять всех работать», — заявил Шишханов.

Шишханов не исключает, что по итогам работы временной администрации ЦБ к нему могут предъявить какие-то претензии. «Я слукавлю, если скажу, что не опасаюсь. Конечно, опасаюсь, поэтому и хочу быть максимально прозрачным и честным. Я искренне хочу показать и объяснить, как эти убытки сформированы», — сказал основной владелец Бинбанка.

ЗЫ и быть максимально бедным - на случай претензий в суде... smile:D
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