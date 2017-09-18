ФКБ или ВА завтра в Бине?

Тут намекают, что с Бином завтра вопрос решен.

Интересно, в сторону ФКБ или ВА? И нафига там Давыдович? Сдал - принял одним днем?

Что то не верю я, мое чутье подсказывает, что до зимы Бин должен потрепыхаться, прежде чем ляжет, или скупит кто его остатки.

Хотя, кому тут нужны его бренные остатки? Отделения и АБС шоле?

Опять же, интересный вопрос, что будет с имуществом САФМАР? Там много всего интересного, но на триллион не тянет, по моему.