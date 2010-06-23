Тимбилдинг в Бирме

Традиционно в июне выезжали с сотрудниками на тимбилдинг, на этот раз в Бирму. До этого Банк Проектного Финансирования уже побывал в Непале, во Вьетнаме, Коста-Рике, Иордании и Кении. Предваряя вопросы о выборе Мьянмара, скажу, что просто хотел коллегам показать эту самобытную и действительно крайне экзотическую страну, которая оставила сильные впечатления во время моей предыдущей поездки.
Программа была очень насыщенная: мы прилетели в Янгон и отправились смотреть на знаменитую пагоду Шведагон. Размах действительно впечатляет: этот буддистский храм около 103 метров высотой покрыт практически полностью 55 тоннами золота и украшен более чем 4300 драгоценных камней.
Вечером уже перелетели в Баган – древнюю столицу одноименного царства в Бирме, которую 800 лет назад практически уничтожил Чингиз Хан. Люди ушли, а пагоды в невероятном количестве остались на выжженной солнцем земле…
Далее по плану было озеро Инле, которое тянется на 22 км с севера на юг бирманского государства Шан. На сваях построены дома 17-ти деревень, узкие каналы тянутся через заболоченные берега в окружении лотосов и плантаций помидоров-черри , лодки-плоскодонки и каное в огромных количествах активно перевозят людей и всяческие товары. Здесь же имеются фабрики шелка, сигарет и серебра, а также плавучие рынки. Конечно, слово «фабрика» для двух комнат, где несколько женщин сидя прямо на полу с помощью первобытных деревянных станков ткут материю из ниток, получаемых из лотоса и шелкопрядов – это не совсем подходящее слово.. Но изделия, которые получаются у них в конце концов довольно красивы, современны и, как это ни странно, весьма приличного качества.
А вот с искусством в Бирме - совсем запущенно. С песнями и танцами в стране не сложилось дело категорически. Хуже 1,5-х часового концерта, который устроили нам владельцы гостиницы в Инле, было только шоу с кошками в одном отдельно взятом буддистском монастыре
После этого мы перелетели на Индийский океан, Адаманское море, Бенгальский залив – предпоследняя точка нашего маршрута Ngapali Beach: километровые пустынные пляжи, невероятные закаты, морская рыбалка в шторм..
Ночь в Бангкоке завершила эту насыщенную поездку.
Думаю, что коллегам будет что вспомнить
Комментарии 15
Фотографии шикарные, особенно понравилась фотография местной жительницы, очень колоритно и фото пейзажей!
Просто невероятно, как повезло Вашим сотрудникам с руководителем
тимбилдинг в таком месте - сказка!!
«Шоу с кошками в буддистском монастыре». Там кошка случаем не священное животное?.. Можно подробнее об этом?
Честно говоря, про кошек не уверен. Судя по их внешнему виду (крайне стройному) за священных животных их там почитают вряд ли.
Шоу с кошками - это видимо тоже древнее название забавы "Монах скудно кормит сухариками зверюшек, а они за еду прыгают через его сложенные домиком руки". Вот и все шоу
С большим интересом читаю блог. Фото просто великолепны!
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