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Тимбилдинг в Бирме

23.06.2010 09:41 15 2 542 просмотра
Традиционно в июне выезжали с сотрудниками на тимбилдинг, на этот раз в Бирму. До этого Банк Проектного Финансирования уже побывал в Непале, во Вьетнаме, Коста-Рике, Иордании и Кении. Предваряя вопросы о выборе Мьянмара, скажу, что просто хотел коллегам показать эту самобытную и действительно крайне экзотическую страну, которая оставила сильные впечатления во время моей предыдущей поездки.
Программа была очень насыщенная: мы прилетели в Янгон и отправились смотреть на знаменитую пагоду Шведагон. Размах действительно впечатляет: этот буддистский храм около 103 метров высотой покрыт практически полностью 55 тоннами золота и украшен более чем 4300 драгоценных камней.

Вечером уже перелетели в Баган – древнюю столицу одноименного царства в Бирме, которую 800 лет назад практически уничтожил Чингиз Хан. Люди ушли, а пагоды в невероятном количестве остались на выжженной солнцем земле…
Далее по плану было озеро Инле, которое тянется на 22 км с севера на юг бирманского государства Шан. На сваях построены дома 17-ти деревень, узкие каналы тянутся через заболоченные берега в окружении лотосов и плантаций помидоров-черри smile:D , лодки-плоскодонки и каное в огромных количествах активно перевозят людей и всяческие товары. Здесь же имеются фабрики шелка, сигарет и серебра, а также плавучие рынки. Конечно, слово «фабрика» для двух комнат, где несколько женщин сидя прямо на полу с помощью первобытных деревянных станков ткут материю из ниток, получаемых из лотоса и шелкопрядов – это не совсем подходящее слово.. Но изделия, которые получаются у них в конце концов довольно красивы, современны и, как это ни странно, весьма приличного качества.
А вот с искусством в Бирме - совсем запущенно. С песнями и танцами в стране не сложилось дело категорически. Хуже 1,5-х часового концерта, который устроили нам владельцы гостиницы в Инле, было только шоу с кошками в одном отдельно взятом буддистском монастыре smile:D
После этого мы перелетели на Индийский океан, Адаманское море, Бенгальский залив – предпоследняя точка нашего маршрута Ngapali Beach: километровые пустынные пляжи, невероятные закаты, морская рыбалка в шторм..
Ночь в Бангкоке завершила эту насыщенную поездку.
Думаю, что коллегам будет что вспомнить smile:)





















































Комментарии 15

Елена  (kapella)
#
Александр, добрый день!

Фотографии шикарные, особенно понравилась фотография местной жительницы, очень колоритно и фото пейзажей!

Просто невероятно, как повезло Вашим сотрудникам с руководителем smile:)
тимбилдинг в таком месте - сказка!!
Алексей  (IFRS expert)
#
наверное Ваш банк единственный кто возит своих сотрудников по столь экзотическим местам, которые на мой взгляд стоит приобщаться многим.. долой обыденность=)
Вадим Пикулин  (pqline)
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Буддийский храм «Шведагон». Очень символично… smile:) Но простите, зачем же они шведов оттуда гонят, не хорошо как-то. А вообще закономерно, что русскому хорошо, то шведу… smile:)

«Шоу с кошками в буддистском монастыре». Там кошка случаем не священное животное?.. Можно подробнее об этом?
Александр Плющенко  (plyuschenko)
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"Шве" - значит на бирманском золото, а "дагон" - это древнее название Янгона. Ничего оригинального smile:D
Честно говоря, про кошек не уверен. Судя по их внешнему виду (крайне стройному) за священных животных их там почитают вряд ли.
Шоу с кошками - это видимо тоже древнее название забавы "Монах скудно кормит сухариками зверюшек, а они за еду прыгают через его сложенные домиком руки". Вот и все шоу smile:D
Алексей Борякин  (Brein)
#
Для правильного тимбилдинга, наверно, нужно с собой и рядовых вкладчиков захватывать......
smile;)
Iriema  (Iriema)
#
Интересно, были ли на этом тимбилдинге "рядовые сотрудники"? smile:)
Александр Плющенко  (plyuschenko)
#
Конечно были. В путешествие может поехать любой сотрудник банка, успешно прошедший испытательный срок, вне зависимости от занимаемой должности.
Наталья Кошелева  (natka_k)
#
Добрый день, Александр!

С большим интересом читаю блог. Фото просто великолепны!
Андрей  (Den1318)
#
Жаль, что в нашем регионе нет представительства Вашего банка. А то Сбербанк уже .....
Андрей  (Den1318)
#
Жаль, что в нашем регионе нет представительства Вашего банка. А то Сбербанк уже .....
Андрей  (Den1318)
#
Жаль, что в нашем регионе нет представительства Вашего банка. А то Сбербанк уже .....
Андрей  (Den1318)
#
Жаль, что в нашем регионе нет представительства Вашего банка. А то Сбербанк уже ..... smile:cry: smile:cry: smile:cry:
Андрей  (Den1318)
#
Жаль, что в нашем регионе нет представительства Вашего банка. А то Сбербанк уже ..... smile:cry: smile:cry: smile:cry:
RETTI RETTI  (RETTI)
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Назар Коломиец  (nazarion)
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приятно, что компания заботиться о своих сотрудниках. Обычно в таких путешествиях команда стает сплочение и ещё дружнее
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