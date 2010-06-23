Тимбилдинг в Бирме

Традиционно в июне выезжали с сотрудниками на тимбилдинг, на этот раз в Бирму. До этого Банк Проектного Финансирования уже побывал в Непале, во Вьетнаме, Коста-Рике, Иордании и Кении. Предваряя вопросы о выборе Мьянмара, скажу, что просто хотел коллегам показать эту самобытную и действительно крайне экзотическую страну, которая оставила сильные впечатления во время моей предыдущей поездки.Программа была очень насыщенная: мы прилетели в Янгон и отправились смотреть на знаменитую пагоду Шведагон. Размах действительно впечатляет: этот буддистский храм около 103 метров высотой покрыт практически полностью 55 тоннами золота и украшен более чем 4300 драгоценных камней.Вечером уже перелетели в Баган – древнюю столицу одноименного царства в Бирме, которую 800 лет назад практически уничтожил Чингиз Хан. Люди ушли, а пагоды в невероятном количестве остались на выжженной солнцем земле…Далее по плану было озеро Инле, которое тянется на 22 км с севера на юг бирманского государства Шан. На сваях построены дома 17-ти деревень, узкие каналы тянутся через заболоченные берега в окружении лотосов и плантаций помидоров-черри, лодки-плоскодонки и каное в огромных количествах активно перевозят людей и всяческие товары. Здесь же имеются фабрики шелка, сигарет и серебра, а также плавучие рынки. Конечно, слово «фабрика» для двух комнат, где несколько женщин сидя прямо на полу с помощью первобытных деревянных станков ткут материю из ниток, получаемых из лотоса и шелкопрядов – это не совсем подходящее слово.. Но изделия, которые получаются у них в конце концов довольно красивы, современны и, как это ни странно, весьма приличного качества.А вот с искусством в Бирме - совсем запущенно. С песнями и танцами в стране не сложилось дело категорически. Хуже 1,5-х часового концерта, который устроили нам владельцы гостиницы в Инле, было только шоу с кошками в одном отдельно взятом буддистском монастыреПосле этого мы перелетели на Индийский океан, Адаманское море, Бенгальский залив – предпоследняя точка нашего маршрута Ngapali Beach: километровые пустынные пляжи, невероятные закаты, морская рыбалка в шторм..Ночь в Бангкоке завершила эту насыщенную поездку.Думаю, что коллегам будет что вспомнить