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I-pad - терминатор

13.07.2010 12:00 22 3 278 просмотров
Последние две недели я наслаждаюсь общением с произведением "искусства информационных технологий" (кто не догадался, я говорю про I-pad), созданным гением Стива Джобса. То, что он гений, лично у меня никаких сомнений не вызывает. smile:) можно даже провести параллель с такими звездами, как Пушкин, Цезарь, Наполеон и т.п. Вполне вероятно, что влияние на историю человечества товарища Джобса окажется гораздо значительнее, чем у всех других знаменитых людей. Роль личности в истории в наше время возросла до катастрофических масштабов, потому что никогда раньше не было возможности у одного человека воздействовать сразу на все страны, на миллиарды людей и менять целые отрасли.

Многие представители молодежи сейчас уже и не подозревают, что когда-то были фотопленки в фотоаппаратах, а ведь я лично столько их нащелкал, напроявлял и назакреплял (давно забытые слова, не правда ли). Да и сам фотоаппарат вместе с видеокамерой тоже становится вымирающим видом. Скоро они останутся только в узком кругу профессионалов, все остальные будут пользоваться камерами, встроенными в телефоны и в другие гаджеты...
Вернемся к I-pad. Поприветствуйте появление терминатора многих отраслей мировой экономики. smile:D Хочу сразу уточнить терминологию: под исчезновением отрасли я подразумеваю очень значительное, экспоненциальное (в большинстве случаев в разы) уменьшение выпуска продукции и услуг в течение одного-двух лет. Начнем с персональных компьютеров... Наши столы очень скоро опустеют, их покинут эти динозавры. Сейчас во многих СМИ ведется дискуссия по этому поводу, поэтому не хочу повторяться, но уверен, что их ждет участь фотоаппаратов. PC останутся только в узком кругу некоторых профессионалов и любителей антиквариата и ностальгии smile:)
Уверен, что следующая версия I-pad уничтожит отрасль производства мобильных телефонов. А зачем они нужны, если можно просто добавить наушник или беспроводную гарнитуру к I-pad?
Следующие жертвы терминатора - это книги, газеты и журналы... Но про смерть книги я уже писал в одном из предыдущих постов, поэтому хочу только отметить, что чтение книг в этом гаджете - особенно приятное удовольствие, это надо всем попробовать smile:D
Да, чуть не забыл... Что касается печатной продукции, то еще исчезнут и географические карты, потому что электронные карты гораздо информативней и удобней в использовании. И еще календари-органайзеры, блокноты и все словари иностранных языков (словарь терминатора имеет еще и звуковое сопровождение, а также несколько уровней сложности).
Переходим к фильмам smile:) Удобный экран, отличное качество и смерть DVD-дискам! А ведь это огромная отрасль. Вместе с дисками исчезнут коробочки и различные книжки-футляры для них... А еще ведь кто-то производил переносные DVD-плееры.
По поводу CD-дисков и различных музыкальных плееров все аналогично: на свалку smile:D
Но и это еще не все! Компасы, калькуляторы, приборы по контролю за качеством строительства, краски, карандаши и многое другое.
А потом I-Pad возьмется за офисное строительство... Зачем большинству офисных работников часами добираться до работы, если сейчас можно полноценно и эффективно работать в любом месте и в любой стране? Кстати, этот текст я писал на I-рad, а в это время ехал в машине из Лондона в Йорк... smile:D

Комментарии 22

Андрей Щербак  (prostoandrey)
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То, что он гений, лично у меня никаких сомнений не вызывает

Ну сразу уж гений! Крепкий профессионал - компилятор, фанат своего дела - да,но не более. Другое дело, что профессионалов поубавилось, а тех кто остался,сразу гениями объявляем.Такой же гений как Игорь Сутягин - нарыл в открытых источниках инфу о подлодках,с любовью скомпилировал, и пожалста - объявили шпионом!

Вернемся к I-pad. Поприветствуйте появление терминатора многих отраслей мировой экономики

Прямо Хайтек Нью Васюки нарисовали smile:D Всё вроде бы логично, да вот боюсь не успеет айпед занести топор над всем перечисленным, как объвится айпедоубийца smile:cry:
Помнится телевидение обявляли убийцей театра..
Гектор  (Гектор)
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Да, интересный дивайс, спору нет. Одно не понимаю: почему нельзя подключить флэшку? Пока - это крупный минус (для меня). Относительно фотоаппаратов-мыльниц - согласен: они доживают свой век. А вот по поводу телефонов - нет. Неудобно все звонки делать с I-pad, размер не тот. Представьте себе: вы идете по склону горы и решили позвонить любимой девушке и поделиться впечатлениями. Будете доставать I-pad из рюкзака, подключать гарнитуру? Книги на бумажных носителях станут архаизмом, хотя любители полистать такую книгу не переведутся, я думаю, никогда.
Flora  (aquaglo)
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По поводу географических карт несогласная! Вот представьте себе, что заехали Вы в Нью Васюки, но внезапно у вас аккумулятор у I-pad сел, а желания общаться с местным населением ну никак не возникает. Что же делать? А тут вынул из кармана карту за рупь, развернул на коленке, сориентировался по-быстрому и дальше без проблем поехал...
Девайс отличный, только пока очень геморройно в него закачивать книги/фильмы и т.п. Надеюсь, что с годами эти проблемы будут успешно решены "гением Стива Джобса" smile:D
@mike  (@mike)
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Цитата
Начнем с персональных компьютеров... Наши столы очень скоро опустеют, их покинут эти динозавры. Сейчас во многих СМИ ведется дискуссия по этому поводу, поэтому не хочу повторяться, но уверен, что их ждет участь фотоаппаратов. PC останутся только в узком кругу некоторых профессионалов и любителей антиквариата и ностальгии

Если верить тому, что учили нас классики диалектического материализма, история развивается по спирали. И вновь наступит момент, когда компьютером будут обладать только "избранные". Правда в отличие от предыдущего, на этом витке эволюции остальные "низшие" тоже будут создавать информационный шум с помощью других коммуникационных девайсов. Но некоторые проблемы это исключит. Если, скажем, на тех самых автономных не-компьютерах будет окончательно решена проблема автоматического конфигурирования системы, вопросы вирусной безопасности и тому подобные моменты, создающие значительную головную боль админам, службам технической поддержки и иже с ними. И если за работу, предназначенную для профессионала за компьютером, будут браться реально таковые, а не абсолютно случайные люди, у которых почему-либо есть доступ к компу.
Цитата
но внезапно у вас аккумулятор у I-pad сел

Это не проблема. В обозримом будущем (я думаю, мы это несомненно застанем) появятся полностью автономные в плане питания устройства. Будет ли это подзарядка от солнечных батарей, суточных колебаний температуры, механического движения устройства или он станет заимствовать энергию у своего обладателя или же разработчики снабдят девайс "вечным" источником питания (а такие есть - смотрите изотопные энергетические установки на удалённых малообслуживаемых объектах типа маяков на берегу Северного ледовитого океана или атомные батарейки в спутниках-шпионах или межпланетных зондах, а немного из фантастики - это то, вокруг чего развернулся сюжет фильма "Рыцарь дня" или как его перевели на русский).

@.
Олег Трегубов  (TreOV)
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iPad развивает идею, которая возникла не вчера, а в начале 2000-х в виде некоего устройства, который кажется назывался GoGo. Уже тогда стало ясно, что будущее за многофункциональными устройствами, совмещающими в себе компьютер, телефон и т.д. и при этом достаточно компактными.
iPad - это первая "ласточка", которая должна, в первую очередь, заменить ноутбуки и нетбуки, но сотовй с его компактностью, пока никто не зменит.
Вообще я вижу, что устройства, типа iPad, должны заменитьнь нам ПОЛНОСТЬЮ печатную продукцию; книги, журналы, а также тетради, блокноты и т.д. Все идет к тому, что лет через 5-10 в школах и ВУЗах нам нужен будет лишь один (или два) iPad: он будет и учебником, и тетрадью, и библиотекой, и ... Я надеюсь, что революция в образовании уже не за горами. Нам же iPad заменит ежедневники, планинги, инструкции и т.д.
Останется только решить проблему с единым хранением наших документов и прочих файлов. В принципе для этого нужен лишь новый беспроводной протокол типа Блютуса, но со скоростью в сотни мегабит, для того, чтобы "в фоне" наш сотовый и iPad синхронизировались, или на крайний, случай видились бы нам единым дисковым пространством, когда они вместе.
Scud  (Scud)
#
"Вообще я вижу, что устройства, типа iPad, должны заменитьнь нам ПОЛНОСТЬЮ печатную продукцию; книги, журналы, а также тетради, блокноты и т.д."
Свежо, как говорится, предание. smile:D Помнится, лет 20-25 назад, с началом распространения персоналок, большое распрострение получил тезис о том, что бумажное делопроизводство скоро отомрет, т.к. все будет переведено в электронный вид. Результат, однако, налицо: потребление офисами бумаги не только не уменьшилось, но возросло в несколько раз.
Олег Трегубов  (TreOV)
#
Не следует путать периодику (газеты и журналы) с потреблением офисной бумаги. Последнее связано с доступностью и дешевостью печати. Альтернативы бумажному документообороту пока не видно, а вот книжная промышленность и периодика уже сильно страдает от Интернета и распространения электронных "читалок".
Я все-таки еще раз повторюсь: периодика и книги пойдут все стремительнее в электронные формы распространения, а вот бумажное делопроизводство: договоры, документация, отчеты и т.д. - здесь останется все, более-менее, в прежнем виде.
CreditWay  (CreditWay)
#
Да бред это все.
Или автору Джобс проплатил. smile:D
НИКОГДА.Никогда,лично меня,не заставите читать книгу или газету на любом носителе,кроме бумажного.
Это ритуал.Как и кофе.Хотя слышал, есть люди которые растворимый пьют или из кофемашин. smile:)
Не знаете,в планы Джобса не входит в последующие версии кофеварку запихать ? smile;)
Гектор  (Гектор)
#
CreditWay Это вопрос привычки и вкуса. Я, например, уже давно не читаю ни бумажных газет, ни книг. Только копьютерные версии. Кстати на I-Pad книги выглядят также, как бумажные версии, листаются с помощью пальца, очень многие снабжены хорошими иллюстрациями. И вмещается в тоненькую дощечку I-Pad сотни книг, и не весит она почти ничего. Удобно! Привыкните! С удобными вещами бороться почти невозможно.
CreditWay  (CreditWay)
#
Да не Гектор,бесполезно. smile:)
Говорю же - ритуал.Десятилетиями выработанный.
Допустим на компе или на телефоне,я могу прочитать заголовки.Дальше не буду,все равно покупаю скажем "Спорт-Экспресс".
Или книги.Скажем "Двенадцать стульев" у меня штук пять - разных издательств.
Но если перечитываю,то непременно одну любимую,потрепанную.Еще из детства.
А Вы говорите - I-Pad. smile:)
Scud  (Scud)
#
Помнится, Остап Бендер нарисовал не менее захватывающую картину развития Нью-Васюков. smile:D
Гектор  (Гектор)
#
А это как посмотреть. Я, например, теперь даже по Москве часто звоню друзьям по скайпу: визуальный контакт дорогого стоит! Новые технологии меняют нашу жизнь и человек, который слишком активно цепляется за старые привычки рискует остаться за бортом современной жизни. Можно ли сейчас жить не пользуясь персональным компьютером? Конечно можно! Только разве это жизнь? smile:)
Эдуард Катасонов  (Edward19)
#
Мне очень нравится то что делает Стив Джобс, хотя сам я не пользуюсь продуктами Apple. Но мои друзья и знакомые очень довольны. А его речь в университете перед студентами произвела на меня очень большое впечатление. Очень рекомендую: http://news.stanford.edu/news/2005/june15/jobs-061505.html

Хочу поинтересоваться, бумажное письмо нашло адресата?
Vlаd  (Vlаd)
#
Что-то я не понял к айпаду прикладывается бесплатный скоростной канал в нет? Если нет, то с чего смерть продуктам перечисленным в заметке.
Alexander  (sshd)
#
ни для одной моей задачи (кроме просмотра сайтов) этот девайс не подходит.
так что говорить что он хотя бы частично может заменить компьютеры - это бред.
пока там не появится клавиатуры, говорить о каком-то реальном его использовании вообще странно.
Людмила  (вкладчик2)
#
Добрый день, Александр! Поскольку являюсь вкладчиком БПФ, хочу выразить пожелание почаще видеть Ваши сообщения в блоге. Как-то нет спокойствия, извините.
Vladimir Vladim0rovich  (auimos)
#
Цитата
можно даже провести параллель с такими звездами, как Пушкин, Цезарь, Наполеон и т.п.


Да чего уж там, давайте тогда уж с Иисусом, Авраамом, Адамом сравним... smile:D
valentina_iv  (valentina_iv)
#
Всё-таки пахнущие типографской хрустящие страницы книжки намного приятнее... Хотя не спорю, что подобные вещи удобны и упрощают жизнь.. Но вряд они делают её содержательней...!
Артур  (Artur_A)
#
Стив Джобс настоящая акула бизнеса... да он войдёт в историю.. и все эти гаджеты тоже войдут в историю.. - только за счёт пиара и рекламы! но я приведу пример на основе айфона... да да да продажи айфона в России сделала реклама! И самое интересное реклама от сотовых операторов. Немного истории про продаваемость айфона: на родине айфон с самого начала не пользовался ажиотажным спросом, все лишь приглядывались к нему, но покупали мало... В России же сразу три крупных оператора связи решили закупить этот гаджет ожидая огромный спрос на него - они просчитались! да и у нас никто не хотел брать айфоны... но благодаря срочно разработанным спец. тарифным планам и активной рекламе этого продукта (я просто боюсь себе представить сколько они потратили денег на рекламу) он стал продаваться, сначала мало, потом всё больше и больше...
Что касается книг, плёночных фотоаппаратов и прочего..
Нет они не исчезнут! Да они станут дороже... они станут как цениться так же как ягуар 48-ого года выпуска, как коньяк, который со временем становится только дороже...
Юджин Кошарский  (kotre)
#
Хрень.
Камеры встроенные в мобильники никогда не сравнятся по качеству картинки даже с быдлоцифромыльницами.
Тоже самое могу сказать про симбиоз книги и мобильника
aurelius marcus  (aurelius marcus)
#
...терминатор, не терминатор, но основных (да практически всех) производителей систем интеграции и управления системами жизнеобеспечения и комфорта в здании (то, что в просторечье зовётся Умным домом) заставил если не потесниться, то задуматься. Цена вопроса для конечного пользователя - при той же диагонали экрана - на порядок меньше. Это факт.
Софты производители на апплстори все разместили, для андроида пишут (кстати, уж не будущий ли апплубийца? smile:D ), инсталляторы инсталлируют, заказчики радуются внезапно образовавшейся экономии, но..пироги должен печь пирожник, не? Под газеты и книги есть ридеры, смартфоны прекрасно умещаются в кармане, писи smile:oops: (PC) как класс только развиваются и вглубь и вширь... так и панели управления в доме должны быть "родными" и профессиональными, ну а айпад в качестве органа управления только как опция, не более.
С уважением - Сергей
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