I-pad - терминатор

Последние две недели я наслаждаюсь общением с произведением "искусства информационных технологий" (кто не догадался, я говорю про I-pad), созданным гением Стива Джобса. То, что он гений, лично у меня никаких сомнений не вызывает.можно даже провести параллель с такими звездами, как Пушкин, Цезарь, Наполеон и т.п. Вполне вероятно, что влияние на историю человечества товарища Джобса окажется гораздо значительнее, чем у всех других знаменитых людей. Роль личности в истории в наше время возросла до катастрофических масштабов, потому что никогда раньше не было возможности у одного человека воздействовать сразу на все страны, на миллиарды людей и менять целые отрасли.Многие представители молодежи сейчас уже и не подозревают, что когда-то были фотопленки в фотоаппаратах, а ведь я лично столько их нащелкал, напроявлял и назакреплял (давно забытые слова, не правда ли). Да и сам фотоаппарат вместе с видеокамерой тоже становится вымирающим видом. Скоро они останутся только в узком кругу профессионалов, все остальные будут пользоваться камерами, встроенными в телефоны и в другие гаджеты...Вернемся к I-pad. Поприветствуйте появление терминатора многих отраслей мировой экономики.Хочу сразу уточнить терминологию: под исчезновением отрасли я подразумеваю очень значительное, экспоненциальное (в большинстве случаев в разы) уменьшение выпуска продукции и услуг в течение одного-двух лет. Начнем с персональных компьютеров... Наши столы очень скоро опустеют, их покинут эти динозавры. Сейчас во многих СМИ ведется дискуссия по этому поводу, поэтому не хочу повторяться, но уверен, что их ждет участь фотоаппаратов. PC останутся только в узком кругу некоторых профессионалов и любителей антиквариата и ностальгииУверен, что следующая версия I-pad уничтожит отрасль производства мобильных телефонов. А зачем они нужны, если можно просто добавить наушник или беспроводную гарнитуру к I-pad?Следующие жертвы терминатора - это книги, газеты и журналы... Но про смерть книги я уже писал в одном из предыдущих постов, поэтому хочу только отметить, что чтение книг в этом гаджете - особенно приятное удовольствие, это надо всем попробоватьДа, чуть не забыл... Что касается печатной продукции, то еще исчезнут и географические карты, потому что электронные карты гораздо информативней и удобней в использовании. И еще календари-органайзеры, блокноты и все словари иностранных языков (словарь терминатора имеет еще и звуковое сопровождение, а также несколько уровней сложности).Переходим к фильмамУдобный экран, отличное качество и смерть DVD-дискам! А ведь это огромная отрасль. Вместе с дисками исчезнут коробочки и различные книжки-футляры для них... А еще ведь кто-то производил переносные DVD-плееры.По поводу CD-дисков и различных музыкальных плееров все аналогично: на свалкуНо и это еще не все! Компасы, калькуляторы, приборы по контролю за качеством строительства, краски, карандаши и многое другое.А потом I-Pad возьмется за офисное строительство... Зачем большинству офисных работников часами добираться до работы, если сейчас можно полноценно и эффективно работать в любом месте и в любой стране? Кстати, этот текст я писал на I-рad, а в это время ехал в машине из Лондона в Йорк...