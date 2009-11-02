Приветствую всех посетителей сайта banki.ru!

В первую очередь объясню причины появления моего личного блога на этом ресурсе. Разумеется, это прежде всего желание наладить постоянную двустороннюю связь с нашими клиентами. У нас уже больше 20 тысяч частных клиентов, и встретиться с каждым желающим, выслушать пожелания и вопросы в реальности невозможно, но учитывать их в нашей работе просто необходимо.
К тому же формат блога дает возможность не только реагировать на какие-то замечания и отвечать на вопросы (с этим может справиться, например, Горячая линия БПФ, которая также запускается с ноября и ждет ваших обращений), но и получать живую информацию непосредственно от вас, наших клиентов. Для меня это очень важно и интересно, тем более что такого опыта у меня еще не было. Я думаю, что именно живое общение поможет лучше понимать друг друга и обмениваться полезной информацией, потому что искренне считаю – ваши отзывы не менее полезны, чем мои финансовые советы, которыми, в том числе, я предполагаю делиться с гостями блога.
И начать свой блог мне хочется с приглашения. Я недавно был в Риме, где видел очень интересную коллекцию монет, которая включает в себя экспонаты начиная с 350-го года до нашей эры и до самых современных. Она произвела на меня очень сильное впечатление, так что сразу захотелось создать свою коллекцию. Я надеюсь, это будет интересно и нашим клиентам, и сотрудникам банка.
Собственно, начало коллекции уже положено. Мы патриотично начали с российских денег и ценных бумаг – в нашем офисе на Речном вокзале размещена коллекция под названием «Время и деньги». Это практически полная история кредитно-денежного обращения на территории бывшей Российской Империи, СССР и Российской Федерации в XIX-XX веках. В экспозиции находятся подлинные бумажные денежные знаки, боны, ценные бумаги в виде облигаций, акций и лотерей, а также монеты. Думаю, редко где можно увидеть такое полное собрание.
Приходите, выставка совершенно бесплатная и работает каждый будний день с 10 до 18 часов в нашем офисе по адресу: Москва, Ленинградское шоссе, д. 59.
Буду рад, если поделитесь своими впечатлениями.
Комментарии 60
http://www.banki.ru/news/video/?id=1450078
Я уверена, что широкая популярность интернет-банкинга в России еще придет и время это в принципе не за горами.
Ну ,к примеру значок с логотипом банка?
Скажу больше - если бы операционистка предложила бы мне посмотреть на коллекцию, вполне вероятно, что я бы не отказался от долгой оперции по приобретению современных монеток - "Победоносцев" И нашел бы, чем занять себя во время оформления документов.
@.
Тогда и pr эффект от экспозиции будет максимальный, и доп.клиенты тут же в мини-офис пойдут.
Вообще, при правильном промо эта экспозиция может стать одной из достопримечательностей города (как экскурсия в метро для иностранцев или музей водки в Питере).
Да, и мини-офисы в торговых центрах - тоже ниша не до конца освоенная.
Коллекция монет это конечно замечательно..., но в период скажем так "кризиса" не целесообразнее ли банку все таки наладить обслуживание в ДО банка,(посетила Ваш офис в центре и решила отказаться от размещения вклада) и постараться развить свою филлиальную сеть, ведь посмотрите какими темпами развивается даже не Москва, а область. Но проблема обслуживания возникает не только в Вашем банке, но и у остальных коллег (замечаю как банковский сотрудник). плохо налажена сеть банкоматов и г Москве и тем более по области. Наверное как и у остальных существует ряд други замечаний. И тем более не лучше ли простимулировать работу операционистов (материально), чем запускать коллекцию монет (не думаю что это дешовое удовольствие). Заранее спасибо, надеюсь на ответ.
Наши эксперты постараются решить любую проблему, после чего, мы надеемся, Вы измените свое мнение, и возможно, все же станете нашим клиентом.
С уважением,
Калиниченко Наталья,
начальник Пресс-службы БПФ
Еще совет - поменять фото, слишком формальное для блога, тоже с годового отчета?
Кстати, как часто вы планируете обновлять свою ленту?
Что касается фотографии - в этой области царят жесткие требования редакторов сайта (вы можете ознакомиться с фотографиями других владельцев блогов для сравнения).
В настоящее время я нахожусь в Нью-Йорке, поэтому не имею возможности часто обновлять ленту. Как только вернусь - с удовольствием продолжу дискуссию с Вами и монолог в блоге.
Вернетесь, расскажете впечатление от NY? Будет весьма любопытно увидеть в вас не финансиста, а просто человека, который пусть и в силу своей работы, много путешествует )))
Кстати, есть идеи - о чем будут ваши последующие монологи?
Напишите, пожалуйста, на ei-eurasia@bk.ru
C уважением
Хотелось бы обратиться немного к истории, когда вы были молодым и перспективным Председателем Правления Банка Платинум, я нашел фотографию того времени... в том молодом парнишке вас сразу и не узнать) Но если просто набрать слова Банк Платинум в интернете, то выпадает довольно много ссылок, которые так характеризуют деятельность банка Платинум под вашим руководством:
"Платинумбанк невозвратил кредиты 23 банкам, а также участвовал в афере с хищением 20 млрд (старыми) у Татэнерго. Вырученные таким образом средства, Платинумбанк через свои структуры вложил в банк Восход и затем инсценировал свое банкротство, а банк Восход вскоре переименовывается в Банк Проектного Финансирования." Что же там на самом деле произошло? И почему рухнул перспективный банк Платинум, с которым работали многие ведущие банки России?
Всё чаще слышу из СМИ о том, что количество заложенного имущества, которое переходит в распоряжение банков, увеличивается. Каким образом его можно купить и где. Слышал, что на Урале банкиры открыли специальный проект, который если не ошибаюсь, называется «магазин залогов». Будут ли такие проекты в Москве и как скоро?
Скажите, Александр, что препятствует сейчас выставлению на продажу квартир, чьи хозяева не смогли погашать кредит по ипотеке? Почему нет прозрачной схемы покупки такой квартиры?
Следующее направление, которое мы стали осваивать – работа по продаже предметов залога. Соглашусь с Вами что: «…все залоги очень индивидуальны с точки зрения истории, юридического оформления, перекрестных обязательств и т.п, поэтому унифицировать их и создать аналог биржевой торговли очень сложно…» Но, Александр Иванович, мы не боимся сложностей и готовы пройти тот тернистый путь, который ведёт к результату, устраивающий банк. В любом случае, для решения этого вопроса нужно что-то предпринимать. Само ничего не произойдет. Мы понимаем эти процессы. И создали ресурс: название не пишу, не хочу чтобы это звучало как реклама)). На первый взгляд, он может показаться «Одним из ..», но таких нет (по крайней мере сейчас). Это все равно, что говорить: банков много и они все одинаковые, но это не так! Мы занялись этим не потому что появился такой трэнд на рынке и мы захотели при минимальных вложениях заработать, а потом если не получиться – закрыть проект, а потому что увидели потребность и хотим создать систему, которая позволит банку вести свой бизнес ещё эффективней.
Следующее направление, которое мы уже начали развивать – это реализация проектов незавершенного строительства. Дальше – это создание управленческих команд, для работы в бизнесах, которые Банки получили/получат в ближайшее время.
Александр Иванович, мы сейчас создали новое направление на Рынке. На рынке, которого раньше просто не было. Цель: работа со всеми Банками на всей территории РФ. Ваш Банк мне интересен. Еще большее значение для меня имеет возможность общения с Вами. Мне всегда было интересно общение с интересными людьми. Общение – как возможность достигать моих целей, целей моей компании. При этом я понимаю, что общение со мной, не должно быть для моего собеседника просто тратой времени. Поэтому оно возможно, если я могу что то сделать для него. Хочу продолжить общение с Вами в индивидуальном режиме (e-mail: maximm@ukmost.com).
Еще очень впечатляет энергетика города.. Она будто витает в воздухе, точнее бурлит: все много и интенсивно работают.. Кто-то как роботы, например, продавцы в кафе и в магазинах, таксисты, а кто-то смакует свою работу, например, консьержи, галеристы, банкиры.., но всем нравится работать..
Наверно, из-за этой энергетики мне и сны здесь снились особенные. Что ни сон, то готовый бизнес-план. вот только некоторые из них..
Сон первый: снится мне, что я обсуждаю с Членами Правления своего Банка вопросы кадастрирования предметов залога при кредитовании (стоимость рыночная, ликвидационная и залоговая). По принципу земельных кадастров я предложил унифицировать абсолютно все возможные залоги: корабли, оборудование, машины.. Сделать каталог, наподобие таможенного, который бы обновлялся каждый год.. Когда проснулся, идея показалась мне интересной, потому что подобный каталог может сильно упростить работу сотрудников банков, а также заемщиков. В дальнейшем можно сделать доступ для клиентов на сайте банка: зашел, вставил данные своего имущества и через минуту знаешь обьем потенциального кредита.
Сон второй: Я присутствую на пафосной презентации (кто-то из гостей сказал мне, что это мероприятие обошлось в 2 миллиона долларов) новой водки "Larshall". Эта водка уникальна тем, что обладает лечебным свойством в силу многих научно проработанных полезных добавок. Причем выпустили целую серию этой водки специально против разных болезней..
Сон третий: я обсуждаю варианты финансирования новой сети отелей под названием "Меридиан". Идея состоит в том, что отели сети будут сделаны вокруг всей планеты и находиться на долготе конкретного меридиана.. основная целевая аудитория - это люди, желающие сделать кругосветное путешествие и при этом останавливаться в понятных с точки зрения сервиса и ценах отелях. При этом каждый отель будет иметь музей про известных путешественников. Жаль, что наш банк пока не готов к таким к таким масштабным инвестициям.. Я кстати, уже осуществил кругосветное путешествие три года назад по маршруту Москва - Токио - Таити - Бора-Бора - архипелаг Факарава - Маркизские острова - остров Пасхи - Сантьяго де Чили - Мадрид - Москва. Это заняло три недели, было несложно с точки зрения акклиматизации, но при этом очень интересно..
Вот такие насыщенные сны на Манхэттэне!!
А вот то что водка с лечебными свойствами... это конечно интересно... особенно если выпить пару литров такого лекарства за вечер)).
Сам ещё не был в Манхэттене, но прочитав Ваши отзывы и вспомнив рассказы Дональда Трампа безумно захотел оказаться там. Наверно когда тебя окружает атмосфера повсеместного драйва - это потрясающие чувство, которое заряжает энергией и присутствует после возвращения в Россию.
Александр Иванович, чуть не забыл, укажите пожалуйста каким образом с Вами можно связаться через неделю.
maximm@ukmost.com
Кругосветка - просто супер!
Только играть в слоты с надеждой выиграть не советую - "процент возврата" там закручен так, что игра в основном в карман казино