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Приветствую всех посетителей сайта banki.ru!

02.11.2009 18:18 60 5 061 просмотр
В первую очередь объясню причины появления моего личного блога на этом ресурсе. Разумеется, это прежде всего желание наладить постоянную двустороннюю связь с нашими клиентами. У нас уже больше 20 тысяч частных клиентов, и встретиться с каждым желающим, выслушать пожелания и вопросы в реальности невозможно, но учитывать их в нашей работе просто необходимо.

К тому же формат блога дает возможность не только реагировать на какие-то замечания и отвечать на вопросы (с этим может справиться, например, Горячая линия БПФ, которая также запускается с ноября и ждет ваших обращений), но и получать живую информацию непосредственно от вас, наших клиентов. Для меня это очень важно и интересно, тем более что такого опыта у меня еще не было. Я думаю, что именно живое общение поможет лучше понимать друг друга и обмениваться полезной информацией, потому что искренне считаю – ваши отзывы не менее полезны, чем мои финансовые советы, которыми, в том числе, я предполагаю делиться с гостями блога.

И начать свой блог мне хочется с приглашения. Я недавно был в Риме, где видел очень интересную коллекцию монет, которая включает в себя экспонаты начиная с 350-го года до нашей эры и до самых современных. Она произвела на меня очень сильное впечатление, так что сразу захотелось создать свою коллекцию. Я надеюсь, это будет интересно и нашим клиентам, и сотрудникам банка.

Собственно, начало коллекции уже положено. Мы патриотично начали с российских денег и ценных бумаг – в нашем офисе на Речном вокзале размещена коллекция под названием «Время и деньги». Это практически полная история кредитно-денежного обращения на территории бывшей Российской Империи, СССР и Российской Федерации в XIX-XX веках. В экспозиции находятся подлинные бумажные денежные знаки, боны, ценные бумаги в виде облигаций, акций и лотерей, а также монеты. Думаю, редко где можно увидеть такое полное собрание.

Приходите, выставка совершенно бесплатная и работает каждый будний день с 10 до 18 часов в нашем офисе по адресу: Москва, Ленинградское шоссе, д. 59.

Буду рад, если поделитесь своими впечатлениями.

Комментарии 60

Сергей  (250874)
#
Александр, а можете организовать фото-выставку в своем блоге? Очень интересно.
Александр Плющенко  (plyuschenko)
#
Мы над этим работаем. Скоро фотографии всех стендов, отдельных монет и банкнот будут выложены в специальном разделе нашего сайта www.bpf.ru. По поводу размещения здесь - посмотрим, насколько это будет возможно.
Сергей  (250874)
#
Спасибо! Будем ждать!
Ахмад Масуд  (поляк)
#
Музей это отлично. Тем более что на Речном вокзале работает прекрасный Музей коньяка. Но время для посещения у вас очень неудобное. Мало кто успеет к вам в рабочий день до 18-00. Так же мало я думаю бывает и посетителей в десять утра. Так что либо сместите время к вечеру, либо работайте хотя-бы в субботу. А иначе эффект от проекта окажется ниже ожидаемого !
qaq  (qaq)
#
Надо какой то бонус делать , для тех кто придёт на выставку.
Ну ,к примеру значок с логотипом банка? smile:D




Flora  (aquaglo)
#
ага, значок "я посетил выставку монет в бпф, хочешь спросить меня как?" smile:D
Александр Плющенко  (plyuschenko)
#
Спасибо вам за хорошее предложение по поводу времени работы выставки банкнот и монет.. Со следующей недели, то есть с 21 ноября можно будет ее посмотреть до 19 часов в будние дни и еще в субботу с 10 до 16 часов. кстати, на следующей неделе ожидаются новые интересные поступления, например, купюра номиналом в 1000 долларов США, номиналом 500 долларов, несколько (9) абсолютно разных вариантов банкнот номиналом 2 доллара и много другого интересного.
@mike  (@mike)
#
Был вчера как раз на Речном. Но вот блог (увы!) прочитал только сегодня. Отсюда вопрос: как может обычный посетитель отделения банка узнать об экспозиции?

Скажу больше - если бы операционистка предложила бы мне посмотреть на коллекцию, вполне вероятно, что я бы не отказался от долгой оперции по приобретению современных монеток - "Победоносцев" smile:) И нашел бы, чем занять себя во время оформления документов.

@.
Екатерина Суворова  (28_888)
#
А почему выставку монет было решено выставить именно в допофисе на Речном вокзале, а не где-то поближе к центру? С удовольствием бы посетила, но совершенно не по пути, нужно делать большой крюк... smile:)
Алексей Пучков  (ardneh)
#
А ведь - действительно - была бы экспозиция "по-центрее" и я б заехал посмотреть с удовольствием. С другой стороны, слишком большой наплыв любопытствующих может парализовать работу офиса, а до Речного вокзала "не всякая птица долетит". smile:)
Александр Плющенко  (plyuschenko)
#
Просто на Речном Вокзале достаточно места для экспозиции.
Алексей Кузьмин  (alexk7a)
#
Все же лучше экспозицию делать в центре в проходном месте. Например, в ТРЦ (как ювелирные магазины сейчас в торговых центрах располагаются) +мини-офис Вашего банка рядом (на 9-12 кв.м, скажем) - как бы случайно smile;) .
Тогда и pr эффект от экспозиции будет максимальный, и доп.клиенты тут же в мини-офис пойдут.
Вообще, при правильном промо эта экспозиция может стать одной из достопримечательностей города (как экскурсия в метро для иностранцев или музей водки в Питере).
Да, и мини-офисы в торговых центрах - тоже ниша не до конца освоенная.
Ахмад Масуд  (поляк)
#
Любое дело требует профессионализма. Казалось бы чего проще - открыть музей. Ан нет, на поверку то оказывается, что даже самый маленький музей требует очень большого внимания. Просто люди часто следуют некой моде. Вот например до дефолта 1998 г. у банков было модно покупать дорогие картины и создавать из них даже корпоративные галереи. В начале XXI века появилась мода на небольшие музеи. Причем постоянно появляющаяся в СМИ информация о все новых и новых открывающихся музеях создает иллюзию, что дело это простое, нехлопотное, да еще глядишь и прибыль какую-никакую может принести. И многие даже не подозревают, что в стране действует специальный Федеральный закон о музейном деле и еще куча документов к нему, выпущенных Министерством культуры. И все из-за того, что музей, картинная галерея, да даже обычная выставка это весьма и весьма сложный информационный проект и он совсем не похож на домашнее собирание почтовых марок, значков и открыток.
Злостный_аноним  (Злостный_аноним)
#
Добрый день Александр!
Коллекция монет это конечно замечательно..., но в период скажем так "кризиса" не целесообразнее ли банку все таки наладить обслуживание в ДО банка,(посетила Ваш офис в центре и решила отказаться от размещения вклада) и постараться развить свою филлиальную сеть, ведь посмотрите какими темпами развивается даже не Москва, а область. Но проблема обслуживания возникает не только в Вашем банке, но и у остальных коллег (замечаю как банковский сотрудник). плохо налажена сеть банкоматов и г Москве и тем более по области. Наверное как и у остальных существует ряд други замечаний. И тем более не лучше ли простимулировать работу операционистов (материально), чем запускать коллекцию монет (не думаю что это дешовое удовольствие). Заранее спасибо, надеюсь на ответ.
Алена Власова  (Банк Проектного Финансирования)
#
Уважаемая Юлия, просим Вас описать, какие проблемы возникли во время Вашего посещения офиса БПФ, в Горячей Линии БПФ. Она находится по ссылке: http://www.banki.ru/services/questions-answers/?id=1529076#tags
Наши эксперты постараются решить любую проблему, после чего, мы надеемся, Вы измените свое мнение, и возможно, все же станете нашим клиентом.

С уважением,
Калиниченко Наталья,
начальник Пресс-службы БПФ
lolipop  (lolipop)
#
По-моему вам нужно сменить пиарщиков - очень топорно они пишут от вашего лица, скучно, как предисловие для годового отчета, вы в жизни тоже так разговариваете?.. "Живое общение" подразумевается с двух сторон, пока живы только комментаторы, а вы, уж извините, как-то не очень.
Еще совет - поменять фото, слишком формальное для блога, тоже с годового отчета?
Кстати, как часто вы планируете обновлять свою ленту?
Александр Плющенко  (plyuschenko)
#
Понимаете, я - финансист, а не писатель, к тому же довольно приличное количество лет занимаю топ-менеджерскую позицию. Может быть поэтому моя письменная речь кажется вам столь консервативной? Как я разговариваю в жизни - можно послушать в видео-интервью, оно представлено на этом сайте.
Что касается фотографии - в этой области царят жесткие требования редакторов сайта (вы можете ознакомиться с фотографиями других владельцев блогов для сравнения).
В настоящее время я нахожусь в Нью-Йорке, поэтому не имею возможности часто обновлять ленту. Как только вернусь - с удовольствием продолжу дискуссию с Вами и монолог в блоге.
lolipop  (lolipop)
#
Спасибо, что ответили.
Вернетесь, расскажете впечатление от NY? Будет весьма любопытно увидеть в вас не финансиста, а просто человека, который пусть и в силу своей работы, много путешествует )))
Кстати, есть идеи - о чем будут ваши последующие монологи?
Владимир Баранин  (vlabar)
#
Уважаемый Александр Иванович!
Напишите, пожалуйста, на ei-eurasia@bk.ru
C уважением
Алексей Кузьмин  (alexk7a)
#
Александр, как специалист, занимающийся пиаром и копирайтингом несколько лет, могу успокоить: фото совершенно нормальное для публикации и с письменной речью - порядок - в меру живая. Не каждое мнение объективно - у каждого свое восприятие.
Catrin  (shoren)
#
Александр, добрый день! Заранее прошу простить за вопрос не имеющий отношения к Вашему блогу: Я являюсь клиентом банков-один из нихБанк «БФГ-Кредит» в Москве. Тк сейчас улетаю на несколько дней в Санкт Петербург - буду признательна получить адрес фелиала банка в СПб. Это конечно не Нью-Йорк, который люблю по-своему, но в данный момент СПб меня интересует больше! С наилучшими пожеланиями! Заранее спасибо!
qaq  (qaq)
#
Банками не ошиблись? smile:D
Catrin  (shoren)
#
Все возможно... Надеюсь, что право на ошибку есть у каждого smile:) Но меня сейчас интересует только один банк. Всех благ!
Catrin  (shoren)
#
В целом блог и сайт - хорош и доступен. Не хватает только мультимедийного и конвергентного подхода. Одного видео и текста для "глубины" не достаточно:вчерашний день. С другой стороны - цели у все разные. Но уверена, что и вы к этому рано или поздно придете. Если кто-либо заводит блог,значит уже готов к творчеству. Успехов!
Apolonius  (Apolonius)
#
Добрый день Александр!
Хотелось бы обратиться немного к истории, когда вы были молодым и перспективным Председателем Правления Банка Платинум, я нашел фотографию того времени... в том молодом парнишке вас сразу и не узнать) Но если просто набрать слова Банк Платинум в интернете, то выпадает довольно много ссылок, которые так характеризуют деятельность банка Платинум под вашим руководством:
"Платинумбанк невозвратил кредиты 23 банкам, а также участвовал в афере с хищением 20 млрд (старыми) у Татэнерго. Вырученные таким образом средства, Платинумбанк через свои структуры вложил в банк Восход и затем инсценировал свое банкротство, а банк Восход вскоре переименовывается в Банк Проектного Финансирования." Что же там на самом деле произошло? И почему рухнул перспективный банк Платинум, с которым работали многие ведущие банки России? smile:?:
Александр Плющенко  (plyuschenko)
#
Конечно, эта история абсолютно не про меня ..В Платинум Банк я пришел еще будучи студентом, но уже на должность Начальника Валютного Управления. До этого я уже год возглавлял Валютное управление в другом банке, поэтому накопил соответствующий опыт.. Платинум Банк к тому времени получил "валютную" лицензию, и я занялся установлением корреспондентских отношений с иностранными банками, открытием обменных пунктов, сопровождением экспортных и импортных контрактов его клиентов.. Через некоторое время мне предложили стать Заместителем Председателя Правления, но поучаствовать в управлении банка я не успел.. Буквально через два месяца после моего назначения Платинум банк потерял ликвидность и прекратил платежи.. Банк был действительно перспективным, но некоторые проблемы остановили его развитие: во-первых, Правление Банка не обладало достаточной банковской квалификацией, а во-вторых, акционеры не могли выработать общую стратегию развития. Поэтому после остановки Платинум банка его акционеры разошлись в разные стороны. Многих из них я не видел с тех пор ни разу. Но один акционер был собственником еще и банка "Восход", который и предложил мне возглавить. На тот момент банк "Восход" представлял из себя комплект документов, четыре сотрудника и две арендованных комнаты. Этот акционер, по-моему, и сам не очень верил, что у меня что-то с этим получится, поэтому предложил мне в случае успеха большой пакет акций в подарок. Так я стал одним из акционеров банка "Восход", а через некоторое время выкупил все оставшиеся акции. С тех пор "Восход" не имеет абсолютно никакой связи с Платинум банком. После консолидации пакета акций я принял решение о ребрендинге, потому что очень уж "совковое" было название. Мы провели конкурс и именно так стали Банком Проектного Финансирования.



lolipop  (lolipop)
#
Кульбит с разоблачением почти удался.
Ахмад Масуд  (поляк)
#
Так а почему все-таки такое название у банка - "проектного финансирования" ? Вы что изобрели что-то новое в банковской сфере ?? Или просто такое название показалось и солидным и оригинальным одновремено ???
Игорь Антонов  (Игорь Антонов)
#
Александр, здравствуйте!
Всё чаще слышу из СМИ о том, что количество заложенного имущества, которое переходит в распоряжение банков, увеличивается. Каким образом его можно купить и где. Слышал, что на Урале банкиры открыли специальный проект, который если не ошибаюсь, называется «магазин залогов». Будут ли такие проекты в Москве и как скоро?
Александр Плющенко  (plyuschenko)
#
По поводу залогов вы абсолютно правы. Имущества перешло банкам очень!!! много. некоторым банкам даже приходится вывешивать его на аффилированные структуры, потому что существуют нормативные ограничения по обьему основных средств, которые банк может "повесить" себе на баланс. Мне даже кажется (после общения со знакомыми банкирами, а их у меня очень много), что на данный момент банки стали крупнейшими девелоперами в России, а также крупнейшими владельцаим активов и во многих других сферах экономики.. Что касается магазина залогов, то таких проектов на данный момент реализуется уже много, но мне кажется они малоперспективны, потому что все залоги очень индивидуальны с точки зрения истории, юридического оформления, перекрестных обязательств и т.п., поэтому унифицировать их и создать аналог биржевой торговли очень сложно.. К тому же все банки трепетно относятся к информации о своих клиентах и залоговых ньюансах.. Если вы хотите что-то прикупить по дешевке из заложенного имущества, то вам лучше обращаться напрямую в банки в те Управления или аффилированные структуры,которые занимаются контролем за непрофильными активами. В БПФ эти функции возложены на Управление проектного финансирования и отдел специальных проектов. У нас тоже есть квартиры, офисы и земля на продажу, которые были в залоге.
lolipop  (lolipop)
#
Есть ощущение, что банкам не выгодно выставлять залоги с дисконтом на открытый рынок, иначе предложений было бы масса. Видимо хорошие залоги рассовываются по своим, плохие киснут до китайсой пасхи как раз на сайтах или в магазинах залогов.
Скажите, Александр, что препятствует сейчас выставлению на продажу квартир, чьи хозяева не смогли погашать кредит по ипотеке? Почему нет прозрачной схемы покупки такой квартиры?
Александр Плющенко  (plyuschenko)
#
Частные банки не разделяют залоги на хорошие (для своих) и плохие (для лохов) smile:) .. Есть совокупная залоговая масса, которая является непрофильной для банка и которую надо максимально эффективно (с точки зрения соотношения цена-время) реализовать. Поэтому не стесняйтесь, звоните в банки и я думаю, что можно найти много привлекательных вариантов квартир. К тому же и банкам выгодней продавать напрямую, без посредников-риэлтеров..
Aristarch  (Aristarch)
#
Похоже, что квартиры не выставляются потому, что банкиры считают себя специалистами в розничных продажах недвижимости smile:) ! Да уже одно то, что квартиру на вторичке продает банк, отпугивает потенциальных покупателей. Неужели правда клиенты засыпали звонками банки о залоговых квартирах и банковские менеджеры активно их продают, успешно совмещая эту деятельность, стесняюсь предположить, с проектным финансированием?
Игорь Антонов  (Игорь Антонов)
#
Александр Иванович, согласен с Вами в том, что у Банков есть такие сложности! Раскрою карты: я представляю компанию, которая работает исключительно с банками, в тех направлениях, которые сегодня для Банка являются непрофильными, но Банки вынуждены ими заниматься. Изначально мы обратили свое внимание на недвижимость (в продолжение Ваших слов: «…банки стали крупнейшими девелоперами в России…»). Сейчас мы управляем двумя объектами (ТРЦ) в интересах Банков. В процессе согласования еще несколько объектов. Мы увидели, что работа с Банками, это совсем другая работа, нежели работа с прочими собственниками. У них повышенные требования (относительно других) к отчетности. И уверен, далеко не все управляющие компании могут работать с Банками по причине их непонимания.
Следующее направление, которое мы стали осваивать – работа по продаже предметов залога. Соглашусь с Вами что: «…все залоги очень индивидуальны с точки зрения истории, юридического оформления, перекрестных обязательств и т.п, поэтому унифицировать их и создать аналог биржевой торговли очень сложно…» Но, Александр Иванович, мы не боимся сложностей и готовы пройти тот тернистый путь, который ведёт к результату, устраивающий банк. В любом случае, для решения этого вопроса нужно что-то предпринимать. Само ничего не произойдет. Мы понимаем эти процессы. И создали ресурс: название не пишу, не хочу чтобы это звучало как реклама)). На первый взгляд, он может показаться «Одним из ..», но таких нет (по крайней мере сейчас). Это все равно, что говорить: банков много и они все одинаковые, но это не так! Мы занялись этим не потому что появился такой трэнд на рынке и мы захотели при минимальных вложениях заработать, а потом если не получиться – закрыть проект, а потому что увидели потребность и хотим создать систему, которая позволит банку вести свой бизнес ещё эффективней.

Следующее направление, которое мы уже начали развивать – это реализация проектов незавершенного строительства. Дальше – это создание управленческих команд, для работы в бизнесах, которые Банки получили/получат в ближайшее время.
Александр Иванович, мы сейчас создали новое направление на Рынке. На рынке, которого раньше просто не было. Цель: работа со всеми Банками на всей территории РФ. Ваш Банк мне интересен. Еще большее значение для меня имеет возможность общения с Вами. Мне всегда было интересно общение с интересными людьми. Общение – как возможность достигать моих целей, целей моей компании. При этом я понимаю, что общение со мной, не должно быть для моего собеседника просто тратой времени. Поэтому оно возможно, если я могу что то сделать для него. Хочу продолжить общение с Вами в индивидуальном режиме (e-mail: maximm@ukmost.com).
Александр Плющенко  (plyuschenko)
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Если вы,Игорь, уже работаете с банками и "не боитесь сложностей", то с удовольствием с вами пообщаюсь в индивидуальном режиме после возвращения из Нью-Йорка, то есть на следующей неделе.
Александр Плющенко  (plyuschenko)
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Кстати, по поводу Нью-Йорка хотелось бы поделиться некоторыми впечатлениями, пока они еще свежи в памяти. Не планировал находиться здесь так долго, но задержался по делам больше, чем на две недели. Не буду повторять избитые штампы про город контрастов, про скорость и т.п. Я уже третий раз в этом городе, но постоянно у меня первым появляется ощущение, что в Манхэттене не хватает для законченности образа летающих машин.. Жизнь здесь бурлит на многих уровнях и кажется, что сейчас к окну на 42-м этаже должна подлететь машина с прдавцом пиццы или китайских вкусняшек.. smile:) (как в фильме "Пятый элемент"). Кстати, летающие машины уже есть (не в России, к сожалению) и один мой друг приносил проект финансирования их производства. Тема очень интересная и перспективная, но еще очень сырая, много нужно вкладывать в доработки..
Еще очень впечатляет энергетика города.. Она будто витает в воздухе, точнее бурлит: все много и интенсивно работают.. Кто-то как роботы, например, продавцы в кафе и в магазинах, таксисты, а кто-то смакует свою работу, например, консьержи, галеристы, банкиры.., но всем нравится работать..
Наверно, из-за этой энергетики мне и сны здесь снились особенные. Что ни сон, то готовый бизнес-план. smile:) вот только некоторые из них..
Сон первый: снится мне, что я обсуждаю с Членами Правления своего Банка вопросы кадастрирования предметов залога при кредитовании (стоимость рыночная, ликвидационная и залоговая). По принципу земельных кадастров я предложил унифицировать абсолютно все возможные залоги: корабли, оборудование, машины.. Сделать каталог, наподобие таможенного, который бы обновлялся каждый год.. Когда проснулся, идея показалась мне интересной, потому что подобный каталог может сильно упростить работу сотрудников банков, а также заемщиков. В дальнейшем можно сделать доступ для клиентов на сайте банка: зашел, вставил данные своего имущества и через минуту знаешь обьем потенциального кредита.
Сон второй: Я присутствую на пафосной презентации (кто-то из гостей сказал мне, что это мероприятие обошлось в 2 миллиона долларов) новой водки "Larshall". Эта водка уникальна тем, что обладает лечебным свойством в силу многих научно проработанных полезных добавок. Причем выпустили целую серию этой водки специально против разных болезней.. smile:)
Сон третий: я обсуждаю варианты финансирования новой сети отелей под названием "Меридиан". Идея состоит в том, что отели сети будут сделаны вокруг всей планеты и находиться на долготе конкретного меридиана.. основная целевая аудитория - это люди, желающие сделать кругосветное путешествие и при этом останавливаться в понятных с точки зрения сервиса и ценах отелях. При этом каждый отель будет иметь музей про известных путешественников. Жаль, что наш банк пока не готов к таким к таким масштабным инвестициям.. Я кстати, уже осуществил кругосветное путешествие три года назад по маршруту Москва - Токио - Таити - Бора-Бора - архипелаг Факарава - Маркизские острова - остров Пасхи - Сантьяго де Чили - Мадрид - Москва. Это заняло три недели, было несложно с точки зрения акклиматизации, но при этом очень интересно..
Вот такие насыщенные сны на Манхэттэне!! smile:)
Игорь Антонов  (Игорь Антонов)
#
Идея про отели - супер!
А вот то что водка с лечебными свойствами... это конечно интересно... особенно если выпить пару литров такого лекарства за вечер)).
Сам ещё не был в Манхэттене, но прочитав Ваши отзывы и вспомнив рассказы Дональда Трампа безумно захотел оказаться там. Наверно когда тебя окружает атмосфера повсеместного драйва - это потрясающие чувство, которое заряжает энергией и присутствует после возвращения в Россию.

Александр Иванович, чуть не забыл, укажите пожалуйста каким образом с Вами можно связаться через неделю.
maximm@ukmost.com
lolipop  (lolipop)
#
Классные сны )))
Кругосветка - просто супер!
Алексей Кузьмин  (alexk7a)
#
Обязательно побывайте в Лас-Вегасе. Тоже интересное и удивительное по энергетике место (особенно при первом визите). И красиво (рукотворные чудеса, особенно поющие фонтаны у Беладжо!), и интересно наблюдать, как там организована работа огромных гостинично-торгово-развлекательных комплексов 24/7.
Только играть в слоты с надеждой выиграть не советую - "процент возврата" там закручен так, что игра в основном в карман казино smile:)
Алексей Кузьмин  (alexk7a)
#
Да, фото из поездки в NY в блоге стоит выложить. Лучше один раз у видеть место, где снятся инвестиционно привлекательные сны об инновациях.
Кристина Берн  (aylarova)
#
А я не клиент БПФ, но можно все равно здесь поприсутствую? smile:)
Кристина Берн  (aylarova)
#
Видеоинтервью очень понравилось. Красный галстук так идет. smile:)
Михаил С  (mikst)
#
Александр Иванович, привет тебе огромный от всех выпускников Финансовой Академии 1995 г.в.! Мы тебя помним, ценим, уважаем и гордимся тобой! Удачи и развития тебе и твоему Банку! Михаил Стависский. smile:)
Александр Плющенко  (plyuschenko)
#
Спасибо большое, Миша! Я тронут, что мои однокурсники не только помнят обо мне, но и следят за моей карьерой! Еще раз спасибо, не ожидал, если честно.
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