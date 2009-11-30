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Есть ли конкуренты у доллара?

30.11.2009 22:26 8 3 252 просмотра
В силу специфики моей деятельности очень часто приходится отвечать на вопросы о деньгах, которые задают мне и клиенты, и друзья. Много спрашивают о курсах валют, о том, что будет с евро, с долларом, с рублем. Возможно читателям моего блога тоже будет интересно мое мнение на этот счет.

Лично я считаю, что в ближайшее время доллар будет укрепляться по отношения к рублю и к евро, но незначительно. Я вижу курс примерно 1,3 – 1,4 к евро и 30-33 рубля за доллар. Такой прогноз позволяет мне делать мысль о том, что Америка начнет восстанавливаться после кризиса первой. В общем-то, этот процесс уже начался. Все крупнейшие корпорации Америки уже списали свои убытки, показали их в финансовой отчетности, а дальше лишь начнется восстановление резервов, которые создавались под эти убытки, наращивание объемов операций, наращивание прибыли. Америка на данный момент производит 25-30% международного ВВП, об этом некоторые почему-то забывают, когда хотят совсем уж списать со счетов доллар. Я читал такие трагические статьи о том, что доллар умер, Америка больше не является страной резервной валюты, нужно срочно искать, куда теперь вкладываться, какую-то новую валюту и так далее. Я бы не стал так драматизировать, при всех проблемах Америки по-прежнему нет никого, кто мог бы конкурировать с ней. Рассматривать серьезно конкуренцию со стороны Европы или Китая, я считаю, не стоит. И, кстати, я только укрепился в этом мнении после недавнего своего трипа в Нью-Йорк.

Почему я не вижу юань в качестве резервной валюты в ближайшие годы? Да просто потому, что в Китае очень сложная проблема с политической системой. Нельзя забывать о том, что рано или поздно коммунистическая система войдет в противоречие с бурным развитием рыночной экономики. Это уже периодически происходит, но пока ограничивается локальными «перекосами», столкновениями этих двух несовместимых систем. Но в будущем это может вылиться в коллапс китайской экономики, и нет никаких сомнений, что в ближайшем будущем Китаю придется менять политическую систему, а любое настолько глобальное изменение обязательно будет сопровождаться катаклизмами в экономике. Возможно, Китаю удастся осуществить этот переход плавно, но даже такой переход к демократическому управлению все равно приведет к серьезным изменениям и экономическим проблемам. Так что китайскому юаню вряд ли стоит приписывать роль резервной валюты, ему до этого еще очень далеко.

В Европе тоже все не так гладко, как пытаются представить некоторые политики. Европа очень разнородна, есть и совсем нищие страны Восточной Европы, которые принимают и принимают в Евросоюз из политических соображений, есть благополучные экономически страны, которые не очень хотят тянуть на себе бремя чужих проблем. Нужно учитывать и то, что сейчас внутри Евросоюза идут серьезные политические дебаты, есть серьезные пробуксовки в экономике – это первая причина пессимизма по поводу евро. Вторая в том, что у дорогого евро есть огромная проблема - умирание европейских экспортеров. При таких ценах катастрофически падают продажи, и экспортные отрасли Европы действительно сильно страдают. Снижаются обороты и в туристической сфере, почти умерло тяжелое машиностроение, огромный спад автомобильного производства. Так что в ближайшее время мы увидим обратную реакцию в европейской экономике – когда из-за уменьшения притока экспортной выручки будет падать внутренний спрос, и, соответственно, будет слабеть евро. Я уверен, что в ближайшем будущем европейская экономика сильно ослабнет.

Так что доллар хоронить рано. Не вижу никакой реальной альтернативы доллару в качестве резервной валюты в ближайшее время...

Комментарии 8

Дмитрий Фирсов  (negoro)
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Александр, а йену, хотя бы как отчасти конкурент доллара, быть может и местного азиатского значения, не рассматриваете вообще?
Про евро согласен с Вами, я еще бы добавил, что рубль даже по отношению к евро будет только слабеть. Ну, мое имхо такое. А доллар вообще может на какое-то время даже и сильнее укрепиться, чем 1.3-1.4 за доллар, к весне например.
А про доллар Вы ведь рассуждаете в среднесрочной перспективе, если я Вас правильно понял. Что там будет дальше, у меня уже не столь оптимистично, хотя посмотрим
Александр Плющенко  (plyuschenko)
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Нет, йену не рассматриваю вообще в качестве резервной валюты, считаю японскую экономику совершенно не сопоставимой с американской. Потенциал Китая существенно больше, особенно если брать уровень местного азиатского значения.
Про доллар в долгосрочной перспективе у меня те же прогнозы, во всяком случае примерно на 2-3 года вперед.
Юрий Матвеев  (matra)
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Александр Поздравляю с открытием Блога
Как всегда ты молодец ("продвинутый")!

Ю.Матвеев Инвестбанк Калининград
Денис  (Alternik)
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Добрый вечер!
На счёт того, что доллар как резервная валюта ещё долго будет таковой согласен. Однако я бы не говорил, что в Китае есть сейчас риск политических сил в развитии глобальной экономики. У Китая появилось время, пока буксует самый важный потребитель (Америка) развивать внутреннее производство и потребление. И они пока этим пользуются имхо хорошо. И когда накаченная деньгами Америка наконец начнёт восстанавливаться (имхо уже было положено начало в начале этого года...) тогда китай уже будет занимать очень весое место в глобальной экономике.
С уважением, Денис.
Люся Иванова  (Асяя)
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Добрый день!
Ваш банк планирует открывать филиал в Санкт-Петербурге?
Алена Власова  (Банк Проектного Финансирования)
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Добрый день!
Если позволите, отвечу на Ваш вопрос вместо Александра Ивановича - в ближайшее время таких планов нет.
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