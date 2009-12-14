Играть или копить?

В прошлом своем посте я поднял вопрос о курсах валют и роли доллара как резервной валюты. Хочется продолжить эту тему в прикладной плоскости.Меня также часто спрашивают, во что именно лучше вкладывать деньги – в какие вклады, какие валюты? Хотелось бы обобщить то, что я обычно отвечаю на такие вопросы, и дать несколько универсальных советов.Во-первых, не надо стараться быть дилером. Люди часто забываются и увлекаются погружением в историю валют, динамику и колебания их курсов, пытаются отслеживать малейшие изменения. Этого совсем не нужно делать, если вы не профессиональный дилер. Ведь даже профессионалы часто ошибаются, а когда дилингом начинает заниматься непрофессионал, в большинстве случаев это заканчивается неприятностями. Даже если вы несколько раз угадали тренд, не нужно обольщаться – по статистике непрофессиональные операции в этом секторе в большинстве имеют плачевный результат. Но обилие информации из газет, журналов, множество мнений по поводу курсов, тенденций и так далее – влияют на умы "непосвященных" граждан, человек под этим давлением начинает руководствоваться неверными посылками при размещении денег, думая, что главное – это угадать, что же вырастет, а что упадет. Это совершенно неправильный подход.Кроме долларов, евро и рублей, есть еще очень много валют, на колебаниях курсов которых можно зарабатывать. И когда люди расстраиваются, говоря: «Ой, вот евро вырос, а я так не вовремя переложился», я часто спрашиваю – а почему же вы не расстраиваетесь по поводу того, сколько за это время можно было бы заработать на японской йене или на монгольском тугрике? Да, если перекладываться вовремя, можно довольно неплохо зарабатывать, но это совсем другой вид бизнеса. Мы же будем думать, к примеру, о депозите.Депозит – это способ сохранения денег, а не заработка, и к нему нужно относиться соответственно, тогда будет гораздо проще размещать свои деньги.Второй совет: если все-таки колебания курсов валют очень беспокоят, проще сделать диверсификацию вложений. Разложить свои сбережения по трем основным валютам: рубль, доллар и евро, и этот вопрос автоматически снимается. Рубль дорожает – доллар дешевеет, и наоборот, баланс соблюдается, и вы никогда не проиграете. То есть если у вас есть свободные средства, разложите их по трем валютам и забудьте на полгода, год – на тот срок, в течение которого они вам не понадобятся, и не тратьте свое время и энергию на бесплодные вычисления.Третий совет: при выборе валюты вклада самый, пожалуй, важный критерий – в какой валюте вы собираетесь тратить. Например, если вы планируете поездки, учитывайте, какая валюта ходит в этих странах. Если доллары – вкладывайтесь в доллары, едете в еврозону – копите в евро. Точно так же привязывайте свои накопления к предполагаемым покупкам. Те же цены на машины сейчас всегда имеют привязку либо к доллару, либо к евро, так что здесь тоже легко ориентироваться.Четвертый момент, который многие недопонимают или упускают из виду – депозит выгоднее всего размещать на максимально длинные сроки. Если есть возможность вложить средства на длинный срок, лучше всего выбирать именно его, т.к. в подавляющем большинстве случаев для таких депозитов максимально высокая ставка. Часто люди боятся длинных сроков, и совершенно напрасно. Ведь свои деньги вы можете получить в любой момент, это гарантирует Гражданский Кодекс РФ. Самое большее, что можно потерять – это проценты при досрочном снятии, но если у вас есть понимание, что деньги вам не понадобятся в течение длительного времени, риск наступления какого-то форс-мажора невелик. Так что боязнь длительных сроков – это чисто психологическое явление. Грамотный инвестор видит в длинном сроке лишь преимущество…