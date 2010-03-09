«Сочи 2014»: спор на полмиллиона долларов

Год назад, в апреле 2009, мы с друзьями путешествовали на джипах по Йемену… Очень колоритная страна, оружия в стране (стрелкового) в 2 раза больше, чем населения, включая стариков и детей. А все мужчины круглый день жуют листья, которые называются «кат», и пребывают в лёгком наркотическом опьянении… Смотрится очень забавно: ходят с пакетиками листьев и набивают ими рот, становясь похожими на хомяков:)В этой стране и состоялся очень забавный спор. Вечером, за ужином обсуждая дневные впечатления, мы отметили, что в некоторых местах дорога была просто идеальная — с подсветками, бортиками, стоками для воды и т. п. Для нищего Йемена — просто удивительно.Наш гид всё расставил на свои места — оказывается, эти участки дороги строила Германия по какой-то программе помощи.Так незаметно разговор перешел к теме строительства, а потом и к Олимпиаде-2014 в Сочи.И тут мнения нашей компании категорически разошлись. Некоторые считали, что сочинская Олимпиада является хорошей возможностью отпиарить Россию, значительно улучшить основной курорт и т. п. Другие же настаивали на том, что эта затея — огромная проблема для России, которая может обернуться национальным позором. Двое из моих друзей зашли особенно далеко: один из них заявил, что олимпиады вовсе не будет в связи с неготовностью спортивных обьектов в срок и ее придется проводить в другой стране, а другой предложил поспорить на пятьсот тысяч долларов, что она все-таки состоится в России. Решили поспорить, разбили руки и договорились, что выигравший направит деньги на строительство спортивного обьекта на территории России. Утром на завтраке все решили уточнить серьезность спора, потому что он происходил при употреблении некоторого количества виски.Но оба участника пари подтвердили, что все в силе.Что касается меня, то я придерживался тезиса о том, что Олимпиада, конечно, состоится, но…На прошлой неделе я летал в Сочи вместе со своим клиентом по делам и решил, пользуясь оказией, «проинспектировать» строительство олимпийских обьектов и был просто потрясен. Все еще только начинается, причем очень вяло, очень несистемно. Многие обьекты тут же размываются, ломаются, замораживаются в связи с ошибками в расчетах и т. п. И это при том, что финансирование, действительно, астрономическое. Даже аэропорт до сих пор старый и очень позорный. Классические Потемкинские деревни. И теперь я стал сильно сомневаться в том, кто же из моих друзей выиграет спор.Будем внимательно следить за развитием событий.