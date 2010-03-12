О вреде пословиц...

Мне кажется, пословицы необходимо запретить так же, как курение в общественных местах.Если кому-то очень нравится бросаться красивыми и глупыми афоризмами, то не надо при этом забивать ими общественное сознание, лучше делать это уединённо…На мой взгляд, пословицы и поговорки — это рудименты средневековья и основа крестьянско-пролетарского лексикона. А так как городских жителей на планете стало гораздо больше деревенских, то пора бы уже всерьёз заняться изменением лексикона и развитием системного аналитического мышления.Основной вред в исторически устоявшихся фразах (т. е. в пословицах и поговорках) — это их очевидная догматичность и претензия на абсолютную истину, а это архиопасно при рассмотрении каких-либо конкретных ситуаций, т. к. нет истины, а есть лишь точка зрения. И это касается абсолютно всех сфер человеческой деятельности.Приведу примеры из экономической области, а точнее из банковской.Так, существует много пословиц, осуждающих развитие кредитования: «В долг берёшь — себе на шею ярмо кладёшь», «Лучше нужду неси, а взаймы не проси», «Не тот богач, кто имя это носит, а кто взаймы не просит»… А в то же время все развитые страны много десятилетий выстраивают культуру потребления большинства граждан на основе разнообразных кредитов: ипотека, автокредитование, потребкредитование, благодаря которым люди получают возможность обладать материальными благами в текущий момент, а не в конце жизни.Также много пословиц о том, что платить по кредитам вовсе и необязательно, что оправдывает поведение непорядочных заёмщиков: «Год не неделя, отдам не теперя, а станешь приставать, так вовек не видать», «Должен, не спорю, отдам не скоро; когда захочу, тогда и заплачу».А вот ещё такая забавная пословица: «Плут, кто берёт, а глуп, кто даёт» (за банкиров обидно!).Так что, на мой взгялд, с таким догматическим словесным мусором надо начинать бороться ещё в школе, чтобы не появлялись у политиков фразы типа «Хотели как лучше, получилось как всегда».Как сказал Людвиг Фейербах: «Догма есть не что иное, как прямой запрет мыслить» — и это не пословица, а цитата.