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О вреде пословиц...

12.03.2010 13:30 28 4 910 просмотров
Мне кажется, пословицы необходимо запретить так же, как курение в общественных местах.

Если кому-то очень нравится бросаться красивыми и глупыми афоризмами, то не надо при этом забивать ими общественное сознание, лучше делать это уединённо…

На мой взгляд, пословицы и поговорки — это рудименты средневековья и основа крестьянско-пролетарского лексикона. А так как городских жителей на планете стало гораздо больше деревенских, то пора бы уже всерьёз заняться изменением лексикона и развитием системного аналитического мышления.


Основной вред в исторически устоявшихся фразах (т. е. в пословицах и поговорках) — это их очевидная догматичность и претензия на абсолютную истину, а это архиопасно при рассмотрении каких-либо конкретных ситуаций, т. к. нет истины, а есть лишь точка зрения. И это касается абсолютно всех сфер человеческой деятельности.

Приведу примеры из экономической области, а точнее из банковской.

Так, существует много пословиц, осуждающих развитие кредитования: «В долг берёшь — себе на шею ярмо кладёшь», «Лучше нужду неси, а взаймы не проси», «Не тот богач, кто имя это носит, а кто взаймы не просит»… А в то же время все развитые страны много десятилетий выстраивают культуру потребления большинства граждан на основе разнообразных кредитов: ипотека, автокредитование, потребкредитование, благодаря которым люди получают возможность обладать материальными благами в текущий момент, а не в конце жизни.

Также много пословиц о том, что платить по кредитам вовсе и необязательно, что оправдывает поведение непорядочных заёмщиков: «Год не неделя, отдам не теперя, а станешь приставать, так вовек не видать», «Должен, не спорю, отдам не скоро; когда захочу, тогда и заплачу».

А вот ещё такая забавная пословица: «Плут, кто берёт, а глуп, кто даёт» (за банкиров обидно! smile:)).

Так что, на мой взгялд, с таким догматическим словесным мусором надо начинать бороться ещё в школе, чтобы не появлялись у политиков фразы типа «Хотели как лучше, получилось как всегда». smile:)

Как сказал Людвиг Фейербах: «Догма есть не что иное, как прямой запрет мыслить» — и это не пословица, а цитата.

Комментарии 28

Константин Витч  (KWc)
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Вы такой простой. Мне показалось, будто вы думаете, что афоризмы, пословицы и тому подобные лексические конструкции в полной мере формируют национальное самосознание и т.н. традиции этой страны. Я думаю, вы правы лишь отчасти, но тут не пословицы надо подвергать чисткам, а систему, законы, нормы и образование. Имхо конечно же.
Денис  (Alternik)
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""А в то же время все развитые страны много десятилетий выстраивают культуру потребления большинства граждан на основе разнообразных кредитов"""
ВыстраивалИ, наверно в курсе к чему это привело?
Не забывайте, у них кредиты на 1-2% дороже инфляции. У нас если инфляция 11-12%, то почему то потреб.кредитование от 18% и выше... Так что пословицы в тему все!

""то пора бы уже всерьёз заняться изменением лексикона и развитием системного аналитического мышления. ""
Да уж.... системность нашего топ-менеджмента известна.....))) И странно слышать такие слова от их сословий)))
Gurgen  (Gurgen)
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На Сеньке шапка горит! smile:D
ratol  (ratol)
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"На мой взгляд, пословицы и поговорки — это рудименты средневековья и основа крестьянско-пролетарского лексикона."... - А также [B][I]слоганы и бренды... smile;)
Мария Якушкина  (spitza)
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Вы, батенька, говорите, да не заговаривайтесь. «Много пословиц о том, что платить по кредитам вовсе и необязательно…», а что ж не одну не привели в качестве примера? То, что Вы написали не пословицы.
А то, что «в долг берешь – себе на шею ярмо кладешь» - очень точное замечание, о котором помнят ответственные и забывают безответственные заемщики. Т.е. ответственный понимает, что кредит – это регулярное погашение основного долга и ежемесячная выплата процентов, а безответственные, не зная этой прекрасной поговорки, забывают отложить на платежи по кредиту, а в худшем варианте идут в другой банк и подают документы на еще один кредит. Это безответственные воспитаны «культурой потребления», а ответственные не только знакомы с потреблением, но еще и про культуру производства, что-то слышали.

«Если кому-то очень нравится бросаться красивыми и глупыми афоризмами…» Бросаться глупыми мыслями я бы запретила, а народная мудрость, живущая веками, переживет любую борьбу «с … догматическим словесным мусором…».
Александр  (alnev)
#
пословицы и поговорки - есть часть народного творчества, имеющего многовековые корни. считая их "рудиментами" вы понижаете себя в глазах других людей. Нельзя забывать свои корни и историю, иначе это ведет к тому, что итоги начинаются переиначивать и тп. А про пословицы, они есть и такие и бываю в противовес. Наример есть пословицы, прославляющие работу и осуждающие бездействие, а есть и наоборот. Что не стоит торопится. Про анковское дело, если окунуться в иторию, то на заре становления религий, практически все они возражали против "процентов" за использование денежных средств, но все равно называя те же вещи иными словами все работало. Предложение "заняться изменением лексикона и развитием системного аналитического мышления" при нашей политике перегибов до добра не доведет. Вспомним недавнюю "реформу правил русского языка". Ничего хорошего, и переход к жаргону не есть выход. На западе, куда често смотрит так называемая "элита общества", как и везде , есть и плюсы и минусы, но о втором мы часто забываем. Потребительское воспитание, навязываемое нам сверху и идеология имеет и свои отрицательные черты, в итоге мы жертвуем некоторыми качествами, которые выделяли нашу национальсть и наш народ, делая его самобытным и способным на многие вещи, которые недоступны были западной цивилизации(примеров в истории море).
Александр Сергеев  (sergeevalex)
#
2 А.П.
Не отменять поговорки надо, а придумывать новые, актуальные. Только в такой форме люди "среднего" образования и понимают, в большинстве своём.
Если вдруг пересмотрите свою точку зрения и подкинете идею маркетологам, могла бы получиться хорошая рекламная кампания. smile8)

"берёшь чужие и на время, а отдаёшь свои и навсегда" smile:evil:
AMAlexander  (КЕКС)
#
"На мой взгляд, пословицы и поговорки — это рудименты средневековья и основа крестьянско-пролетарского лексикона."...

Уважаемый Александр, А Вы то сами чьих будете? Уж не из Рюриковичей ли?
Василий Тёркин  (pravonet)
#
Чушь, конечно, полная! Может автор нас провоцирует? Что значит "...нет истины, а есть лишь точка зрения. И это касается абсолютно всех сфер человеческой деятельности..." А как же по Вашему заповеди? Не убей,например? Или это тоже с чьей точки зрения смотреть? У того кто убил есть варианты посмотреть по разному, а как быть с убитым? Он однозначно против (если конечно нормальный человек), и другой точки зрения тут быть не может! Истина, однако! Проституция - плохо, педофилия - плохо, украсть - плохо и т.д. Или, всё же, у вас другая точка зрения?
Андрей Е  (Ermand)
#


«Нет такого преступления, на которое не пошел бы капитал ради 300% годовых»
smile:)
Gordon Gekko  (x4all)
#
ХОРОШО СКАЗАНО!!!
serenada  (serenada)
#
"На мой взгляд, пословицы и поговорки — это рудименты средневековья и основа крестьянско-пролетарского лексикона." Если вы забыли, то именно эти люди производят РЕАЛЬНЫЙ продукт, в отличие банкиров, производящих только инфляцию за счет ссудного процента и паразитирующих на чужом труде. Пословицы и поговорки это не рудименты, а вековая мудрость народа, которая несет в себе истинное знание, а не то, что навязывает пропогандистская машина "свободного" рынка.
Кристина Берн  (aylarova)
#
В чем-то вы, Александр, и правы! Над этим стоит подумать!

P.s. Вы уже окончательно решили по поводу меня? smile:)
Андрей Е  (Ermand)
#
вы спутали причины и следствия
ANPolter ANPolter  (ANPolter)
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Мне кажется здесь ошибочка.. smile:) Афоризмы и пословицы это две совершенно разные вещи. Пословица - это лаконичное выражение какой-либо мысли, жизненного опыта и т.п. Не зря говорят "в пословицах мудрость народная". А афоризм - это короткая фраза с нарушенной логической связью, которая вызывает лёгкое "зависание" в мозгу. Типа:"Почему удар в спину наносят те, кого, как правило, защищаешь грудью?". Чуть-чуть задумавшись легко заметить, что утверждение это не верное. smile:)
Александр Селезнёв  (masterflash)
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лучше бы Вы это системное аналитическое мышление применяли в работе, например что-то реально сделали для малого бизнеса

вот вам пословица про банки:

"мягко стелёт, да жёстко спать"
vital2010  (vital2010)
#
Александр, мне кажется что Вы все просчитали, размещая такие мысли на столь уважаемом сайте, и учитывая цензуру. Иначе Вас бы "разорвали". ! за все что пишут Ваши читатели выше благодарите сайт. Такого снобизма поискать еще! Точно никогда не буду Вашим клиентом, потому как из пролетариата! Не думаю что ы далеко ушли...
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