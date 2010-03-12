О вреде пословиц...

Мне кажется, пословицы необходимо запретить так же, как курение в общественных местах.
Если кому-то очень нравится бросаться красивыми и глупыми афоризмами, то не надо при этом забивать ими общественное сознание, лучше делать это уединённо…
На мой взгляд, пословицы и поговорки — это рудименты средневековья и основа крестьянско-пролетарского лексикона. А так как городских жителей на планете стало гораздо больше деревенских, то пора бы уже всерьёз заняться изменением лексикона и развитием системного аналитического мышления.
Основной вред в исторически устоявшихся фразах (т. е. в пословицах и поговорках) — это их очевидная догматичность и претензия на абсолютную истину, а это архиопасно при рассмотрении каких-либо конкретных ситуаций, т. к. нет истины, а есть лишь точка зрения. И это касается абсолютно всех сфер человеческой деятельности.
Приведу примеры из экономической области, а точнее из банковской.
Так, существует много пословиц, осуждающих развитие кредитования: «В долг берёшь — себе на шею ярмо кладёшь», «Лучше нужду неси, а взаймы не проси», «Не тот богач, кто имя это носит, а кто взаймы не просит»… А в то же время все развитые страны много десятилетий выстраивают культуру потребления большинства граждан на основе разнообразных кредитов: ипотека, автокредитование, потребкредитование, благодаря которым люди получают возможность обладать материальными благами в текущий момент, а не в конце жизни.
Также много пословиц о том, что платить по кредитам вовсе и необязательно, что оправдывает поведение непорядочных заёмщиков: «Год не неделя, отдам не теперя, а станешь приставать, так вовек не видать», «Должен, не спорю, отдам не скоро; когда захочу, тогда и заплачу».
А вот ещё такая забавная пословица: «Плут, кто берёт, а глуп, кто даёт» (за банкиров обидно! ).
Так что, на мой взгялд, с таким догматическим словесным мусором надо начинать бороться ещё в школе, чтобы не появлялись у политиков фразы типа «Хотели как лучше, получилось как всегда».
Как сказал Людвиг Фейербах: «Догма есть не что иное, как прямой запрет мыслить» — и это не пословица, а цитата.
Комментарии 28
ВыстраивалИ, наверно в курсе к чему это привело?
Не забывайте, у них кредиты на 1-2% дороже инфляции. У нас если инфляция 11-12%, то почему то потреб.кредитование от 18% и выше... Так что пословицы в тему все!
""то пора бы уже всерьёз заняться изменением лексикона и развитием системного аналитического мышления. ""
Да уж.... системность нашего топ-менеджмента известна.....))) И странно слышать такие слова от их сословий)))
А то, что «в долг берешь – себе на шею ярмо кладешь» - очень точное замечание, о котором помнят ответственные и забывают безответственные заемщики. Т.е. ответственный понимает, что кредит – это регулярное погашение основного долга и ежемесячная выплата процентов, а безответственные, не зная этой прекрасной поговорки, забывают отложить на платежи по кредиту, а в худшем варианте идут в другой банк и подают документы на еще один кредит. Это безответственные воспитаны «культурой потребления», а ответственные не только знакомы с потреблением, но еще и про культуру производства, что-то слышали.
«Если кому-то очень нравится бросаться красивыми и глупыми афоризмами…» Бросаться глупыми мыслями я бы запретила, а народная мудрость, живущая веками, переживет любую борьбу «с … догматическим словесным мусором…».
Не отменять поговорки надо, а придумывать новые, актуальные. Только в такой форме люди "среднего" образования и понимают, в большинстве своём.
Если вдруг пересмотрите свою точку зрения и подкинете идею маркетологам, могла бы получиться хорошая рекламная кампания.
"берёшь чужие и на время, а отдаёшь свои и навсегда"
Уважаемый Александр, А Вы то сами чьих будете? Уж не из Рюриковичей ли?
«Нет такого преступления, на которое не пошел бы капитал ради 300% годовых»
P.s. Вы уже окончательно решили по поводу меня?
вот вам пословица про банки:
"мягко стелёт, да жёстко спать"