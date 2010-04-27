В апреле мы с друзьями путешествовали на джипах по двум интересным странам: Сирии и Ливану. Если говорить языком коэффициентов (см. пост "Путешествия продлевают жизнь"), то поездка получилась с k > 2
Дамаск, Пальмира, Алеппо... Особенно мне запомнился храмовый комплекс Баальбек (II-III в. н.э.), сохранившийся в отличном состоянии, и пещеры Джейта Гротто, наверное, самые красивые в мире...
Для меня лейтмотивом всей поездки стало обсуждение и обдумывание интересной книги А.П. Прохорова "Русская модель управления"(есть в нашей компании друзей такая традиция: если кто-то прочитал новую интересную книжку, он рассылает её всем нам, а потом в очередной поездке мы обсуждаем прочитанное)…
В книге тщательно анализируется история взаимоотношений между представителями государства (либо руководителями общин, предприятий) и русским народом со времён древней Руси (включая все основные реперные точки, такие как развитие христианства, Мировые войны, революция и т.п.) до нынешнего, путинского режима.
Большинство исторически сложившихся характеристик русской модели управления очевидны, и с ними сложно спорить: действительно, русское общество изначально имело неконкурентное устройство, а отсюда вездесущая лень…
Во все времена в наш генофонд вбивалась любовь к уравниловке, негативное отношение к богатству, склонность к воровству и заначкам…
Но при этом страна периодически добивалась огромных успехов и в войнах, и в науке, и в освоении новых территорий…
По мнению автора книги, основное объяснение этому феномену состоит в том, что российское (не только русское, это не описка) общество периодически меняет режим функционирования систем управления: от застойного (стабильного) состояния переходит в мобилизационный (нестабильный) режим , а затем, как маятник, возвращается обратно…
В период мобилизации происходит концентрация всех человеческих ресурсов и их перераспределение по особо важным направлениям, что, разумеется, сопровождается огромным количеством жертв, в том числе и в прямом смысле… (например, успехи Сталина и 30 млн репрессированных).
Да и выводы, в целом, мне кажется, в книге правильные. Для того, чтобы спасти Россию от развала в нынешнее время, необходимо передать инициативу мобилизации на уровень предприятий, а государству - ограничить вмешательсвто в экономику. Причём спасителями России смогут выступить только средние и малые предприятия, потому что крупные ФПГ не смогут перейти в мобилизационный режим работы без репрессивных мер…
А вот насчёт прогнозов темпов этих перемен я категорически не согласен с автором. Не могу удержаться от цитаты: "Процесс переноса "центра тяжести" системы управления с уровня государства на уровень кластерных единиц растянется на длительный период. За это время кластеры должны обрести уверенность в своих силах, государственный аппарат - освоить новые функции объективного арбитра и хранителя устоев, предприниматели - по капле выдавить из себя "нового русского", общественное сознание - научиться идентифицировать Россию не только с российским государством, но и с отдельно взятым предприятием или организацией, а там, глядишь, и с отдельным человеком."
К сожалению, нет у нас этого "длительно периода" на раскачку... Мир стал "плоским", как сказал Томас Фридман, а поэтому все события в нём происходят очень стремительно и границы между государствами исчезают, а руководить всем начинают транснациональные корпорации.
И ещё очень важное замечание к выводам книги... Для эктраполяции темпов и путей развития экономик в современном мире стало абсолютно бесполезно использовать исторические аналогии. Более того, это даже вредно и искажает правильное понимание ситуации…
Так что, к сожалению, у России только два варианта: либо срочно, без промедления, перевести страну в мобилизационный, авральный режим, передав инициативу на уровень предприятия и личности (потребителя), либо наше поколение станет свидетелем распада России на несколько "княжеств"…
Не хочется заканчивать пост на такой грустной ноте, поэтому вот несколько фотографий из джипинга Сирия-Ливан:
Комментарии 4
А фото отличные!
У меня в банке 2 вклада. Эх, может для заслуженных вкладчиков введут поощрительные путёвки по этому маршруту.....
"передав инициативу на уровень предприятия"
?
Вот прямо по пунктам, что надо? и как себе понимаете?
В том виде, котором понимаю я, этого категорически делать нельзя,
т.к. у наших руководителей бизнеса еще не привита культура ведения бизнеса, которая на западе уже на генном уровне передается