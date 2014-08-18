Популярные сообщения

Меня всегда забавляла реклама, где говорится, что Tefal думает обо мне. Конечно, в ней каким-то высокооплачиваемым маркетологом заложен глубокий смысл, действующий на клиентов на уровне подсознания, и т.д., и т.п. Но для меня тефаль - это сковородка, а думающая сковородка - это LOL.
Но т.к. меня вряд ли можно отнести к активным пользователям сковородок, то мне неинтересны их мысли обо мне. Зато я активно пользуюсь сервисами интернет-банкинга. И вот тут мне бы хотелось, чтобы обо мне действительно думали побольше.
Большинство современных интернет-банков примерно похожи. У них одни и те же функции, интерфейс, по большому счету, тоже весьма одинаков. Но чего пока нет в системах ДБО, так это индивидуального подхода.
Все говорят, что клиента надо знать. И банки знают очень много: ФИО, адрес, паспортные данные, даже марку машины и кол-во детей. Конечно, про вкладчика банк знает гораздо меньше, а вот заемщик вынужден выкладывать всю подноготную. Сейчас у некоторых из вас, должно быть, всплыл сакраментальный вопрос: "
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