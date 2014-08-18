Популярные сообщения

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Евгений Подбельский 18.08.2014 12:03 podbelskiy
ИТ в небе. Основано на реальных событиях
Всем известный кинематографический штамп показался мне забавным и вполне подходящим для заголовка этого поста. Интрига в том, что речь сегодня не о банкинге. Вас ждет гораздо более эмоциональный рассказ. В нашей команде есть любитель всякого экстрима по имени Дмитрий. В один прекрасный день он заявил, что летал на дельталете (раньше это называлось мотодельтапланом). Т.к. я с детства испытывал тягу к авиации и даже пытался построить настоящий планер, то данное известие пробудило во мне детские мечты и твердое желание полетать. Вообще, дельтаплан (это только крыло, без мотора, но тоже летает) - штука для настоящих романтиков, которые еще не все вымерли в наше прагматичное время. Но на дельтаплане надо прыгать с горы, а дельталет - это когда к крылу дельтаплана приделывают одно- двухместную тележку с мотором, что позволяет ему взлетать с ровной площадки небольшого размера. Тем, кто привык летать на боингах и прочих эйрбасах, такая конструкция покажется смешной, но именно эта штука сможет подарить ощущение полета, которое очень слабое в больших самолетах. Читать далее
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Евгений Подбельский 02.07.2014 13:33 podbelskiy
Банк, а ты думаешь о нас?
Меня всегда забавляла реклама, где говорится, что Tefal думает обо мне. Конечно, в ней каким-то высокооплачиваемым маркетологом заложен глубокий смысл, действующий на клиентов на уровне подсознания, и т.д., и т.п. Но для меня тефаль - это сковородка, а думающая сковородка - это LOL. Но т.к. меня вряд ли можно отнести к активным пользователям сковородок, то мне неинтересны их мысли обо мне. Зато я активно пользуюсь сервисами интернет-банкинга. И вот тут мне бы хотелось, чтобы обо мне действительно думали побольше. Большинство современных интернет-банков примерно похожи. У них одни и те же функции, интерфейс, по большому счету, тоже весьма одинаков. Но чего пока нет в системах ДБО, так это индивидуального подхода. Все говорят, что клиента надо знать. И банки знают очень много: ФИО, адрес, паспортные данные, даже марку машины и кол-во детей. Конечно, про вкладчика банк знает гораздо меньше, а вот заемщик вынужден выкладывать всю подноготную. Сейчас у некоторых из вас, должно быть, всплыл сакраментальный вопрос: " Читать далее
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Евгений Подбельский 19.06.2014 13:31 podbelskiy
Ненавязчивый банкинг
Интернет возводит человеческие слабости в абсолют. И больше всего – лень. Казалось бы, один клик мышкой - самая малозатратная операция, однако, каждый клик, по статистике, уменьшает трафик на 30%. Успех Твиттера вообще полностью основан на лени. Любой поисковик пытается подсказать слова, которые ты ему вводишь.Все, что упрощает жизнь пользователя, приводит к успеху, все, что требует лишних телодвижений, может загубить даже очень хорошую идею. Банкам тоже придется жить по законам Интернета, максимально упрощая жизнь своих клиентов. Например, создав нечто вроде интеллектуальной среды, учитывающей даже неосознанные потребности. Допустим, пришла к вам в голову идея наладить общение клиентов не только с банком, но и между собой. Эдакий клиентский социальный сервис, в котором будут устанавливаться контакты как клиентов с сотрудниками банка, так и деловые/личные отношения с другими клиентами. Вы делаете сайт с движком соц.системы и начинаете приглашать ваших клиентов там зарегистрироваться. Читать далее
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