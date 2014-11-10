Популярные сообщения

Так уж вышло исторически, что мой путь в имидж-консалтинг пролегал через фондовый рынок, где мне довелось поруководить управляющими и инвестиционными компаниями.
Вы удивитесь, но рынок профессиональных имидж-услуг несильно отличается от рынка паевых инвестиционных фондов…. Что у них общего? Оба они – молодые и растущие, со всеми сопутствующими проблемами emerging markets )):
o невысокая осведомленность о сути каждого из этих продуктов,
o большой разброс цен и качества,
o продвижение услуг на этих формирующихся рынках происходит через предварительное обучение целевой аудитории.
Неужели есть отличие, может быть, спросите вы?
Отличие в красоте! Делать деньги из воздуха (при удачном стечении обстоятельств) и оказывать людям осязаемую помощь – две большие разницы.
Тем более когда результат виден сразу. И этот результат дает эмоциональную отдачу, теплую обратную связь от клиента и очень неплохой доход.
Кто же такой профессиональный имидж-консультант в нашем понимании вопроса?
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