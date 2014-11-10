Популярные сообщения

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Андрей Попов 10.11.2014 21:31 popov_a
Мой сказ о том, что есть профессиональный имидж-консалтинг в России и чем он отличается от ПИФ
Так уж вышло исторически, что мой путь в имидж-консалтинг пролегал через фондовый рынок, где мне довелось поруководить управляющими и инвестиционными компаниями. Вы удивитесь, но рынок профессиональных имидж-услуг несильно отличается от рынка паевых инвестиционных фондов…. Что у них общего? Оба они – молодые и растущие, со всеми сопутствующими проблемами emerging markets )): o невысокая осведомленность о сути каждого из этих продуктов, o большой разброс цен и качества, o продвижение услуг на этих формирующихся рынках происходит через предварительное обучение целевой аудитории. Неужели есть отличие, может быть, спросите вы? Отличие в красоте! Делать деньги из воздуха (при удачном стечении обстоятельств) и оказывать людям осязаемую помощь – две большие разницы. Тем более когда результат виден сразу. И этот результат дает эмоциональную отдачу, теплую обратную связь от клиента и очень неплохой доход. Кто же такой профессиональный имидж-консультант в нашем понимании вопроса? Читать далее
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Андрей Попов 02.08.2011 16:57 popov_a
Сыворотка итальянского мачо
Намедни, мне довелось понаблюдать за итальянцами из кафе, в самом центре Милана. В потоке людей выделялись отлично одетые и стильные итальянские мужчины. Про себя я назвал их офисными мачо, хотя степень их офисности вовсе не очевидна – водитель нашего автобуса несильно проигрывал на их фоне. И я задумался, можно ли вычленить составляющие этого итальянского образа, чтобы сделать сыворотку хоть как-нибудь пригодную для отечественного применения. Читать далее
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Андрей Попов 20.07.2011 21:37 popov_a
Эффект Моны Лизы
Вы помните цвет платья Моны Лизы? А что там было на заднем плане? Скорей всего вам вспомнится общее впечатление от картины. Нет, она не была одета в черное платье… Читать далее
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Андрей Попов 27.06.2011 14:49 popov_a
Скрытые инстинкты или кто-такой имидж-консультант
Вы не замечали общей склонности к камуфляжу? Эволюция человечества всегда была сопряжена со всякими опасностями, а умение сливаться с пейзажем давно передается с молоком матери. И это обстоятельство весьма роднит нас с животным миром. Читать далее
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