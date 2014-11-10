Так уж вышло исторически, что мой путь в имидж-консалтинг пролегал через фондовый рынок, где мне довелось поруководить управляющими и инвестиционными компаниями.
Вы удивитесь, но рынок профессиональных имидж-услуг несильно отличается от рынка паевых инвестиционных фондов…. Что у них общего? Оба они – молодые и растущие, со всеми сопутствующими проблемами emerging markets )):
o невысокая осведомленность о сути каждого из этих продуктов,
o большой разброс цен и качества,
o продвижение услуг на этих формирующихся рынках происходит через предварительное обучение целевой аудитории.
Неужели есть отличие, может быть, спросите вы?
Отличие в красоте! Делать деньги из воздуха (при удачном стечении обстоятельств) и оказывать людям осязаемую помощь – две большие разницы.
Тем более когда результат виден сразу. И этот результат дает эмоциональную отдачу, теплую обратную связь от клиента и очень неплохой доход.
Кто же такой профессиональный имидж-консультант в нашем понимании вопроса?
Это специалист, который в зависимости от целей клиента с учетом его:
• психологического типа личности,
• особенностей фигуры,
• социума,
• характера работы,
• рабочего дресс-кода и степени его жесткости,
наиболее наглядным и убедительным для клиента способом, подберет для него оптимальную цветовую палитру и лучшие стилистические решения. Наша задача убедить клиента в правильности своих рекомендаций – в этом случае он действительно будет им следовать.
Задача консультанта – помочь своему клиенту в достижении его целей, используя имидж, как инструмент. Профессионал, как правило, имеет команду профильных мастеров, специализирующихся на грамотной речи, навыках самопрезентации, постановке походки, а также парикмахеров, визажистов и пр.
И такой комплексный подход способен дать человеку реальный инструмент для формирования продуманного, ориентированного на результат имиджа.
Я так и не стал имидж-консультантом, но, как менеджеру вливание в новую отрасль вышло весьма органичным.
Мне доводится регулярно бывать в Европе и, с удовольствием констатирую - в России один из самых интересных рынков имидж-консалтинга в мире.
Назову 3 предпосылки для роста нашего рынка:
• Традиции хорошего вкуса и навыки формирования гардероба были подорваны в нашей стране на генном уровне (в отличие, например, от итальянцев).
• У наших людей есть деньги, при очень большом выборе одежды и аксессуаров.
• Потребность производить впечатление в нашей стране по-прежнему велика (в отличие, от той же старушки-Европы).
Индикатором роста рынка могут служить передачи на ТВ. Еще несколько лет назад на телевидении было всего несколько шоу-программ по имиджу («Модный приговор» или «Снимите это немедленно»). Сейчас подобные телепроекты плодятся на каждом канале.
Очень интересно прикладывать усилия в развитии профессии, в условиях слабо-регулируемого рынка, отсутствии авторитетных и признаваемых ассоциаций (в отличие от британского рынка, где вступление в ассоциацию имидж-консультантов стандартизовано государством). В имидж-консалтинге в России нет единых технологий, используются устаревшие методы, в т.ч. сезонный метод цветового анализа.
Как когда-то, при оценке великих перспектив рынка коллективных инвестиций, считалось, что лавинообразный рост отрасли начнется тогда, когда количество тех, кто распробовал этот продукт достигнет критической массы (10% от целевой аудитории).
В аналогичную перспективу, правда с гораздо более высокой степенью реалистичности, мы верим для услуг профессиональных имидж-консультантов, допуская массовый спрос в течение нескольких лет.
В отличие от тех же паевых инвестиционных фондов, чья бесславная история закончилась похоже в том же 2008 году ☺.
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