Мой сказ о том, что есть профессиональный имидж-консалтинг в России и чем он отличается от ПИФ

Так уж вышло исторически, что мой путь в имидж-консалтинг пролегал через фондовый рынок, где мне довелось поруководить управляющими и инвестиционными компаниями.



Вы удивитесь, но рынок профессиональных имидж-услуг несильно отличается от рынка паевых инвестиционных фондов…. Что у них общего? Оба они – молодые и растущие, со всеми сопутствующими проблемами emerging markets )):

o невысокая осведомленность о сути каждого из этих продуктов,

o большой разброс цен и качества,

o продвижение услуг на этих формирующихся рынках происходит через предварительное обучение целевой аудитории.



Неужели есть отличие, может быть, спросите вы?

Отличие в красоте! Делать деньги из воздуха (при удачном стечении обстоятельств) и оказывать людям осязаемую помощь – две большие разницы.

Тем более когда результат виден сразу. И этот результат дает эмоциональную отдачу, теплую обратную связь от клиента и очень неплохой доход.



Кто же такой профессиональный имидж-консультант в нашем понимании вопроса?

Это специалист, который в зависимости от целей клиента с учетом его:

• психологического типа личности,

• особенностей фигуры,

• социума,

• характера работы,

• рабочего дресс-кода и степени его жесткости,

наиболее наглядным и убедительным для клиента способом, подберет для него оптимальную цветовую палитру и лучшие стилистические решения. Наша задача убедить клиента в правильности своих рекомендаций – в этом случае он действительно будет им следовать.



Задача консультанта – помочь своему клиенту в достижении его целей, используя имидж, как инструмент. Профессионал, как правило, имеет команду профильных мастеров, специализирующихся на грамотной речи, навыках самопрезентации, постановке походки, а также парикмахеров, визажистов и пр.

И такой комплексный подход способен дать человеку реальный инструмент для формирования продуманного, ориентированного на результат имиджа.



Я так и не стал имидж-консультантом, но, как менеджеру вливание в новую отрасль вышло весьма органичным.

Мне доводится регулярно бывать в Европе и, с удовольствием констатирую - в России один из самых интересных рынков имидж-консалтинга в мире.

Назову 3 предпосылки для роста нашего рынка:

• Традиции хорошего вкуса и навыки формирования гардероба были подорваны в нашей стране на генном уровне (в отличие, например, от итальянцев).

• У наших людей есть деньги, при очень большом выборе одежды и аксессуаров.

• Потребность производить впечатление в нашей стране по-прежнему велика (в отличие, от той же старушки-Европы).

Индикатором роста рынка могут служить передачи на ТВ. Еще несколько лет назад на телевидении было всего несколько шоу-программ по имиджу («Модный приговор» или «Снимите это немедленно»). Сейчас подобные телепроекты плодятся на каждом канале.



Очень интересно прикладывать усилия в развитии профессии, в условиях слабо-регулируемого рынка, отсутствии авторитетных и признаваемых ассоциаций (в отличие от британского рынка, где вступление в ассоциацию имидж-консультантов стандартизовано государством). В имидж-консалтинге в России нет единых технологий, используются устаревшие методы, в т.ч. сезонный метод цветового анализа.



Как когда-то, при оценке великих перспектив рынка коллективных инвестиций, считалось, что лавинообразный рост отрасли начнется тогда, когда количество тех, кто распробовал этот продукт достигнет критической массы (10% от целевой аудитории).

В аналогичную перспективу, правда с гораздо более высокой степенью реалистичности, мы верим для услуг профессиональных имидж-консультантов, допуская массовый спрос в течение нескольких лет.



В отличие от тех же паевых инвестиционных фондов, чья бесславная история закончилась похоже в том же 2008 году ☺.