Популярные сообщения

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Елена Попова 09.02.2012 14:23 Eelleennaa
Народная-Блатная-Хороводная
"Уж сколько раз твердили миру, что ложь гнусна, вредна, но только все не впрок". Посещение углового обменного пункта напротив столичного ЦУМа навеяло мне строки великого баснописца Крылова. Читать далее
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Елена Попова 30.01.2012 14:03 Eelleennaa
Лицом к Огнедышащему Дракону
Ушедший год Пугливого Кролика запомнился банкам и финансам нестабильностью в зоне евро, оттоком западных банков из России, зарплатами, так и не приблизившимися к докризисным. Читать далее
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Елена Попова 29.12.2011 16:10 Eelleennaa
С наступающим Новым 2012 годом!
Поздравляю с наступающим Новым годом! Пусть 2012-й откроет Вам радужные бизнес перспективы, обеспечит стабильные деловые отношения, наладит прочные профессиональные связи, подарит незабываемые мгновения личного счастья. Мира и Добра!
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Елена Попова 21.11.2011 15:51 Eelleennaa
Награды мира Private Banking в России
Вечером 17 ноября фойе театра Et Cetera было переполнено роскошной публикой в стиле Private Banking. Поводом послужила проводимая в третий раз церемония вручения премии CHIVAS SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2011. Читать далее
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Елена Попова 09.11.2011 19:51 Eelleennaa
QIWI-Кошелек, или «Шайтан-машина»
Электронные деньги – это удобно, но не всегда. Иногда – это сказка с непредсказуемым концом. Спешу ее и рассказать. Читать далее
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Елена Попова 21.10.2011 17:59 Eelleennaa
«ИНТЕЗА» И Ястржембский – вне конкуренции
Новый бизнес-сезон порадовал красочностью и лаконизмом рекламных кампаний банков. Оставлю профессионалам судить о максимизации полезности, ДНК и весе бренда, тайных потребностях покупателя, демографическом сегментировании и прочем. Хочу просто поделиться впечатлениями. Читать далее
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Елена Попова 06.10.2011 14:07 Eelleennaa
Банковская жизнь Вдовы Клико
Забавно, но факт, бизнес-гуру могут быть успешными в одном деле и абсолютно невезучими в другом! История знаменитой бизнес леди Барб-Николь - «Вдовы Клико» является подтверждением. Считается, что современное общество зародилось вместе с Французской революцией. Барб-Николь была ребенком, пережившая Революцию в родной Шампани. Она родилась в 1777 году, в 27 лет похоронила любимого мужа и с редким рвением и азартом взялась за производство шампанского, продолжив семейное дело. Шампанскому «Вдова Клико» уже почти 250 лет! Читать далее
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Елена Попова 06.09.2011 18:50 Eelleennaa
Кандидаты в стиле эпохи 3D
Время меняет все, и психологию соискателей банковско-финансового сектора тоже. Время до кризиса, собственно кризиса и посткризисный период наложили свой отпечаток на отношение кандидатов к процессу трудоустройства. К тому же до кризиса это был рынок кандидата, после – работодателя. Читать далее
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Елена Попова 29.08.2011 16:45 Eelleennaa
Не шесть степеней отчуждения
Один мой знакомый банкир так описал причины своего призвания: «Если хочешь зарабатывать деньги, то и думать не надо – следует деньгами и заниматься. Так уже после школы я из схемы товар – деньги – товар выкинул товар безвозвратно. Теперь я продаю, покупаю, меняю и сдаю в аренду собственно деньги». Читать далее
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