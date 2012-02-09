Популярные сообщения

Забавно, но факт, бизнес-гуру могут быть успешными в одном деле и абсолютно невезучими в другом! История знаменитой бизнес леди Барб-Николь - «Вдовы Клико» является подтверждением.
Считается, что современное общество зародилось вместе с Французской революцией. Барб-Николь была ребенком, пережившая Революцию в родной Шампани. Она родилась в 1777 году, в 27 лет похоронила любимого мужа и с редким рвением и азартом взялась за производство шампанского, продолжив семейное дело. Шампанскому «Вдова Клико» уже почти 250 лет!
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