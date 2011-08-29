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Не шесть степеней отчуждения

29.08.2011 16:45 44 2 082 просмотра
Один мой знакомый банкир так описал причины своего призвания: «Если хочешь зарабатывать деньги, то и думать не надо – следует деньгами и заниматься. Так уже после школы я из схемы товар – деньги – товар выкинул товар безвозвратно. Теперь я продаю, покупаю, меняю и сдаю в аренду собственно деньги».

Многим приходит в голову заниматься тем же ремеслом. При этом далеко не всегда имеют место к этому разумные основания: любовь к математике, систематичность, точность, стрессоустойчивость и профессиональные навыки. Зачастую притягивает сам социальный статус, значительные пакет гарантий и стимулов, возможности роста, личного контакта с сильными мира сего. А банкиры богаты – ни дать ни взять. При этом трудно поспорить и с тем доводом, что работа непыльная, обычно строго регламентированная с точки зрения графика, престижная к тому же.

Следует здесь развенчать некоторые мифы о работе в банковском секторе. Украсть здесь нельзя. Стремительного роста по карьерной лестнице ожидать тоже не стоит. Ваше мнение едва ли примут во внимание до того, как Вы посвятите работе годы жизни. Процессы здесь также строго регламентированы, то есть проявить инициативу в таком вопросе, как например, выдача ипотечного кредита не только невозможно, но и чревато увольнением.

Банки, как известно, хранят банковскую тайну. Деньги, что понятно, любят тишину. А значит, банки, пожалуй, - самый предвзятый работодатель. Будьте уверены в том, что резюме Ваше изучат под микроскопом, передадут в службу безопасности, позвонят бывшим работодателям.

Банковский рынок – самый развитый рынок в условиях современной России. Банки ссуживают друг друга деньгами, плотно взаимодействуют. Профессионалы встречаются на семинарах, конференциях и иных мероприятиях. То есть, все друг друга знают. И это уже не «шесть степеней отчуждения», а максимум один человек в цепочке знакомства каждого с каждым. То есть наследить удастся лишь однажды, и закрытое профессиональное сообщество не только захлопнет перед Вами двери, но и, возможно, навсегда испортит Вашу кредитную историю.

Комментарии 44

Костя  (Kosty)
#
Ну, все испугали студента, теперь он вместо, продавца банковских продуктов, пойдет в Макдональдс или лучше сварщиком, стране рабочие нужны. Правильно. Наверно ваш знакомый Банкир, сказал, напиши, что не будь, а то куда не плюй одни банкиры.
А если по существу, то в Банках работают, не математики, не мечтатели о больших деньгах и уж точно не ради престижа. А обычные люди, которые просто работают и получают деньги, за свою работу. Мы все офисный планктон и не важно, кто мы, Банкиры, Специалисты по канцелярским кнопкам и т.д.
iamvs  (iamvs)
#
Хотелось бы почитать про жизненные ситуации, а не теоретические измышления.
Практика- критерий истины. Нельзя украсть? Даже не смешно... Тишину любят только грязные или неположенные деньги, что понятно... Банковской рекламой забито информационное пространство, какая там тишина! И т.д.
Orest  (Orest)
#
Цитата
Украсть здесь нельзя.

Неужели?
Кажется, у нас есть отдельный банк, специализирующийся именно на этом. ВТБ с его "эффективными менеджерами".
Цитата
Стремительного роста по карьерной лестнице ожидать тоже не стоит.

Сын Патрушева возглавил Россельхозбанк в 32 года, до этого был вице-президентом упомянутого ВТБ.
Хотя подозреваю, что резюме в кадровые агентства он не рассылал.
Случай не единичный, а как раз-таки совершенно типичный.
Цитата
проявить инициативу в таком вопросе, как например, выдача ипотечного кредита не только невозможно, но и чревато увольнением.

Погодите. Если это невозможно, то как же оно может быть чревато? Или одно, или другое.
Впечатление такое, что вы либо пишите о другой стране, либо шутите.

Виталий  (миссия невыполнима)
#
Про сына Патрушева сильно smile:D , только сын Патрушева не собирался с рождения пользоваться служебной лестницей, он уже давно на лифте заехал, случай конечно вы правы не единичный, но пример сам по себе неудачный.
Виктория  (111vfz)
#
Господа,

Мы все про всех знаем, так о чем это все?
Марина (mashen)  (mashen)
#
smile:!:
Читайте смайлик как "зачет!" (аналог плюсов и прочих способов выражения одобрения).

[QUOTE]Многим приходит в голову заниматься тем же ремеслом. При этом далеко не всегда имеют место к этому разумные основания: любовь к математике, систематичность, точность, стрессоустойчивость и профессиональные навыки. [UNQUOTE]
Резюме: "Торговое училище № 20 гостеприимно открыл свои двери для абитуриентов".
Я серьезно, все эти "разумные основания" идеально подходят к портрету плакатного работника прилавка, хоть и имеют мало общего с реальным продавцом (с реальным банковским служащим тоже).
Orest  (Orest)
#
Цитата
"Торговое училище № 20 гостеприимно открыл свои двери для абитуриентов".

smile:D
A B  (AndreyBT)
#
Банки суживают друг друга деньгами, плотно взаимодействуют. smile:D
может все-таки ссуживают?
A B  (AndreyBT)
#
Один мой знакомый банкир так описал причины своего призвания: «Если хочешь зарабатывать деньги, то и думать не надо – следует деньгами и заниматься. Так уже после школы я из схемы товар – деньги – товар выкинул товар безвозвратно.

вот из-за таких "банкиров" мы и закупаем более половины продуктов заграницей, а наше сельское хоз-во в нечерноземных регионах находится в глубокой...
читайте и делайте выводы
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0­%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D­0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
50 лет уже прошло, а мало что изменилось(((
pretty woman  (2308)
#
это наша история и все по-разному приходили в профессию в 90 годах. Факт в том, что сейчас выпускники думают и выбирают профессию. А раньше как было, иду учиться в институт, потому что рядом или куда взяли. И обращать внимание, что в 32 года уже управляют банком, ну и ладно. Во все времена,ставили сначало своих.Что изменилось, что не все хотят быть банкирами, ребята стали смотреть и другие профессии, вот это важно!!
qaq  (qaq)
#
"Украсть здесь нельзя"

Но воруют же,при том миллардами.
A B  (AndreyBT)
#
ярдами баксов и триллионами! рублей smile:evil:

но, видимо, в PennyLanePersonnel об этом не знают smile:)
Виктория  (111vfz)
#
В Penny Lane Personnel знают все, и даже больше )
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Дак PennyLane про обычных служащих говорит, а не про
истинных "хозяев". А миллиардами воруют "хозяева".
Начинать нужно не с кредитного эксперта в банке, а начать собственный бизнес, раскрутить его, выгодно продать, потом раскрутить новый и опять выгодно продать, а там уж и банчок какой прикупить и опять же его раскрутить. Ну а дальше делай с миллиардами что хочешь
Только мелочи все это. Посмотрел недавно фильм об Федеральном Резерве США. С удивлением для себя узнал, что это частный банк имена акционеров которого не разглашаются. И банк Англии такой же. Здорово придумано: частный банк, печатающий зеленые бумажки в любом количестве и ссужающий их под проценты. Тут деньги даже не из денег делаются, а из пустого места вообще, так как обеспечение "бумажек" никто не контролирует. И это есть мировая финансовая система
qaq  (qaq)
#
Цитата
А миллиардами воруют "хозяева".


Не толшько хозяева воруют...
Сергей Попов  (sonnert)
#
Расстроила меня "сестрёнка" smile:( Видимо, в кадровых конторах тоже по блату начальниками становятся smile:((
Виктория  (111vfz)
#
Уважаемый Сергей,

Спасибо, отвечу честно, не по блату, честным трудом.
Вопрос к Вам, случаем не в МДМ работаете?
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Ну, что набросились-то на автора? smile:) Писать вообще нелегко, вот я бы много интересного написал бы про США, которые за 3 недели в очередной раз объехал...но прям времени нет и ленюсь smile:( И в ураган попал еще на заре его становления
Костя  (Kosty)
#
Да, просто автор, ошибся контингентом, тут конечно не Снобщество, но тоже не школьники инфанты smile8) Я в банковском котле 9 лет варюсь и многие здесь, так что, посты в стиле, дуйте на горячее молоко, вызывают раздражение smile:nunu:
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Да, Костя, это понятно. Надо глубже в проблему входить. Но первый вступительный пост же. smile:) А то закритикуют, да, публика грамотная и привередливая к качеству контента
Костя  (Kosty)
#
Жду вашего поста из одноэтажной smile:D
Iriema  (Iriema)
#
Цитата
Я в банковском котле 9 лет варюсь и многие здесь, так что, посты в стиле, дуйте на горячее молоко, вызывают раздражение

Аналогично.
A B  (AndreyBT)
#
да и фоток с описанием тоже не видать( предлагаю начать флудить в комментах в том самом блоге smile:D
Сергей Попов  (sonnert)
#
"ПисАть, как и пИсать надо тогда, когда уже нет сил терпеть" М.М.Жванецкий
Iriema  (Iriema)
#
Дима, не набросились пока что. Просто подобные утверждения
Цитата
Стремительного роста по карьерной лестнице ожидать тоже не стоит. Ваше мнение едва ли примут во внимание до того, как Вы посвятите работе годы жизни.

слишком категоричны, ты не находишь?
Для примера - мой бывший начальник "вырос" за 4 года с должности главного специалиста до должности директора департамента. А мнение специалистов мы принимаем во внимание вне зависимости от стажа работы, если это действительно специалист. Кстати, есть люди, которые все посвЕщают и посвЕщают годы своей жизни карьере, а их мнение по-прежнему никто не принимает во внимание. Ибо никаких разумных мыслей они не высказывают.
Виталий  (миссия невыполнима)
#
Да..... жестко ряспяли, можно сказать последнего романтика smile:) , а смысл мне кажется был в чем то другом. Ну типа: никто не обещает что будет легко, но если очень постараться ..... Дальше в зависимости от фантазии, у кого как сработает.
Прочитал пост автора, лично у меня он не вызвал такую бурю эмоций, даже комментировать далее не хотел. Но дочитав до конца все комментарии, не смог удержаться, чтобы не высказать свое мнение.
Больше позитива люди smile:D , нельзя так яростно атаковать, откуда столько злости и негатива.
pretty woman  (2308)
#
и мне кажется, автор указал историю из практики. а не призыв!!! к карьере банковских служащих.
qaq  (qaq)
#
К стати, в "клиентах" на сайте PennyLanePersonnel , я не нашёл ни одного банка.
Виктория  (111vfz)
#
Уважаемый коллега,

Смотрите в наших активных вакансиях.
Спасибо!
Костя  (Kosty)
#
Виктория, а Елена не может за себя ответить. Или не барское smile:)
А вообще чего бы я ждал от блога рекрутинг агентства, так это практические советы 1. Удачное резюме 2. Как пройти собеседование. Там ошибки претендентов, а не умозаключения, как тяжек банковский труд smile;)
Виктория  (111vfz)
#
Константин, добрый день!

Меня зовут Елена Попова, Виктория (в переводе - победа), как в фильме: Я - Железный человек. поменяем account и все встанет на свои места. Готовы консультировать по резюме, готовим своих кандидатов (как успешно проходить собеседования у наших клиентов).
Обращайтесь, мы всегда рады!
qaq  (qaq)
#
Елена,в активных вакансиях нет названий банков.
user135773  (user135773)
#
Скрывают названия банков по многим причинам, одна из самых распространенных - хотят подвинуть какого-нибудь сотрудника, но не хотят, чтобы он об этом узнал раньше времени.
Костя  (Kosty)
#
Странно, я привык, что когда комментирует автор, то видно, что это автор, а тут другое, ну да ладно. Мне, конечно, не корректно вас учить, просто первые посты в Блогах, начинаются с приветствия и с того, что автор планирует писать в будущем. Так начинали многие уважаемые Блогеры. Удачи!
Елена Попова  (Eelleennaa)
#
Константин, Вам отдельное спасибо за проницательность, острый ум, Ваше терпение, за всевидящее и всезнающее око. Польщена.
Виталий  (миссия невыполнима)
#
Добрый день Виктория smile:) , честно говоря насчет Елены Поповой и Виктории получилось сильно smile:D , я сам пришел в немалое замешательство когда прочитал этот ваш пост. В скобках ведь прописывается имя и фамилия, надо было ник писать Виктория (хотя конечно сразу оговорюсь - это не мое дело). Но получилось прикольно +5.
qaq  (qaq)
#
В вакансиях агенства недвижимости? Опять не вижу smile:) .
Виктория  (111vfz)
#
Уважаемый коллега,

Смотрите сайт: www.personal.pennylane.ru
Удачи!
qaq  (qaq)
#
Ну да ладно не суть.
Елена, а почему у вас не получается написать со своего профиля?
Елена Попова  (Eelleennaa)
#
Все поправили, спасибо за живые комментарии, это говорит о том, что тема затронула до глубины человеческой, банкирской души. Те, кто не хотели писать - начали комментировать (даже имея 9-летний опыт работы в банках). Стало быть, тема злободневная, наболевшая, близкая к реальности. А то, что комментарии вышли немного "злобные" - добавляет некого "перчика" в нашу спокойную обыденную жизнь.
Константин Поляков  (peter20100959)
#
Госпожа Попова! Ради "процесса" - работают дилетанты, так как у них нет правильных знаний, что не позволяет им гарантировать получение ранее обозначенного интереса, а профессионалы своей работой гарантируют получение нужного результата. Поэтому и комментарии получаются "ни о чём". Вы добивались именно этой цели?
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