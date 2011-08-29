Один мой знакомый банкир так описал причины своего призвания: «Если хочешь зарабатывать деньги, то и думать не надо – следует деньгами и заниматься. Так уже после школы я из схемы товар – деньги – товар выкинул товар безвозвратно. Теперь я продаю, покупаю, меняю и сдаю в аренду собственно деньги».
Многим приходит в голову заниматься тем же ремеслом. При этом далеко не всегда имеют место к этому разумные основания: любовь к математике, систематичность, точность, стрессоустойчивость и профессиональные навыки. Зачастую притягивает сам социальный статус, значительные пакет гарантий и стимулов, возможности роста, личного контакта с сильными мира сего. А банкиры богаты – ни дать ни взять. При этом трудно поспорить и с тем доводом, что работа непыльная, обычно строго регламентированная с точки зрения графика, престижная к тому же.
Следует здесь развенчать некоторые мифы о работе в банковском секторе. Украсть здесь нельзя. Стремительного роста по карьерной лестнице ожидать тоже не стоит. Ваше мнение едва ли примут во внимание до того, как Вы посвятите работе годы жизни. Процессы здесь также строго регламентированы, то есть проявить инициативу в таком вопросе, как например, выдача ипотечного кредита не только невозможно, но и чревато увольнением.
Банки, как известно, хранят банковскую тайну. Деньги, что понятно, любят тишину. А значит, банки, пожалуй, - самый предвзятый работодатель. Будьте уверены в том, что резюме Ваше изучат под микроскопом, передадут в службу безопасности, позвонят бывшим работодателям.
Банковский рынок – самый развитый рынок в условиях современной России. Банки ссуживают друг друга деньгами, плотно взаимодействуют. Профессионалы встречаются на семинарах, конференциях и иных мероприятиях. То есть, все друг друга знают. И это уже не «шесть степеней отчуждения», а максимум один человек в цепочке знакомства каждого с каждым. То есть наследить удастся лишь однажды, и закрытое профессиональное сообщество не только захлопнет перед Вами двери, но и, возможно, навсегда испортит Вашу кредитную историю.
Комментарии 44
А если по существу, то в Банках работают, не математики, не мечтатели о больших деньгах и уж точно не ради престижа. А обычные люди, которые просто работают и получают деньги, за свою работу. Мы все офисный планктон и не важно, кто мы, Банкиры, Специалисты по канцелярским кнопкам и т.д.
Практика- критерий истины. Нельзя украсть? Даже не смешно... Тишину любят только грязные или неположенные деньги, что понятно... Банковской рекламой забито информационное пространство, какая там тишина! И т.д.
Неужели?
Кажется, у нас есть отдельный банк, специализирующийся именно на этом. ВТБ с его "эффективными менеджерами".
Сын Патрушева возглавил Россельхозбанк в 32 года, до этого был вице-президентом упомянутого ВТБ.
Хотя подозреваю, что резюме в кадровые агентства он не рассылал.
Случай не единичный, а как раз-таки совершенно типичный.
Погодите. Если это невозможно, то как же оно может быть чревато? Или одно, или другое.
Впечатление такое, что вы либо пишите о другой стране, либо шутите.
Мы все про всех знаем, так о чем это все?
Читайте смайлик как "зачет!" (аналог плюсов и прочих способов выражения одобрения).
[QUOTE]Многим приходит в голову заниматься тем же ремеслом. При этом далеко не всегда имеют место к этому разумные основания: любовь к математике, систематичность, точность, стрессоустойчивость и профессиональные навыки. [UNQUOTE]
Резюме: "Торговое училище № 20 гостеприимно открыл свои двери для абитуриентов".
Я серьезно, все эти "разумные основания" идеально подходят к портрету плакатного работника прилавка, хоть и имеют мало общего с реальным продавцом (с реальным банковским служащим тоже).
может все-таки ссуживают?
вот из-за таких "банкиров" мы и закупаем более половины продуктов заграницей, а наше сельское хоз-во в нечерноземных регионах находится в глубокой...
читайте и делайте выводы
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0
50 лет уже прошло, а мало что изменилось(((
Но воруют же,при том миллардами.
но, видимо, в PennyLanePersonnel об этом не знают
истинных "хозяев". А миллиардами воруют "хозяева".
Начинать нужно не с кредитного эксперта в банке, а начать собственный бизнес, раскрутить его, выгодно продать, потом раскрутить новый и опять выгодно продать, а там уж и банчок какой прикупить и опять же его раскрутить. Ну а дальше делай с миллиардами что хочешь
Только мелочи все это. Посмотрел недавно фильм об Федеральном Резерве США. С удивлением для себя узнал, что это частный банк имена акционеров которого не разглашаются. И банк Англии такой же. Здорово придумано: частный банк, печатающий зеленые бумажки в любом количестве и ссужающий их под проценты. Тут деньги даже не из денег делаются, а из пустого места вообще, так как обеспечение "бумажек" никто не контролирует. И это есть мировая финансовая система
Не толшько хозяева воруют...
Спасибо, отвечу честно, не по блату, честным трудом.
Вопрос к Вам, случаем не в МДМ работаете?
Аналогично.
Айда туда!
слишком категоричны, ты не находишь?
Для примера - мой бывший начальник "вырос" за 4 года с должности главного специалиста до должности директора департамента. А мнение специалистов мы принимаем во внимание вне зависимости от стажа работы, если это действительно специалист. Кстати, есть люди, которые все посвЕщают и посвЕщают годы своей жизни карьере, а их мнение по-прежнему никто не принимает во внимание. Ибо никаких разумных мыслей они не высказывают.
Прочитал пост автора, лично у меня он не вызвал такую бурю эмоций, даже комментировать далее не хотел. Но дочитав до конца все комментарии, не смог удержаться, чтобы не высказать свое мнение.
Больше позитива люди , нельзя так яростно атаковать, откуда столько злости и негатива.
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Спасибо!
А вообще чего бы я ждал от блога рекрутинг агентства, так это практические советы 1. Удачное резюме 2. Как пройти собеседование. Там ошибки претендентов, а не умозаключения, как тяжек банковский труд
Меня зовут Елена Попова, Виктория (в переводе - победа), как в фильме: Я - Железный человек. поменяем account и все встанет на свои места. Готовы консультировать по резюме, готовим своих кандидатов (как успешно проходить собеседования у наших клиентов).
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Удачи!
Елена, а почему у вас не получается написать со своего профиля?