Кандидаты в стиле эпохи 3D

Время меняет все, и психологию соискателей банковско-финансового сектора тоже. Время до кризиса, собственно кризиса и посткризисный период наложили свой отпечаток на отношение кандидатов к процессу трудоустройства. К тому же до кризиса это был рынок кандидата, после – работодателя.
Соискатели стали более тщательны в подготовке резюме, внимательнее к дресс-коду, максимально позитивны в построении коммуникаций. Рекрутерам не стало легче работать с соискателями, но определенно - приятнее.
По гендерному признаку кандидатов в нашем сегменте нынче классифицировать просто: соотношение женщин и мужчин примерно 50х50. Так что в этом смысле по тонкому льду преференций работодателей скользить не приходиться. Иностранным языкам последние два года банковские служащие среднего и высшего звена стали обучаться охотнее и, может, даже с сердечным пламенем, интеллектуальным азартом, карьерным аппетитом.
Удивило, что я стала меньше слышать пусть и не глубоких, но все-таки ламентаций, сетований и элементарно обид на экс-руководителей, которые не особо двигали по службе, чем и сподвигли на смену места работы. Т.е. сотрудники стали шире и объемнее, в стиле эпохи 3D, смотреть на офисную ситуацию и бизнес в целом. Воистину спасение утопающих – дело рук самих утопающих…
Коллеги из FMCG, рекламы, производства показывают фото на пляже и с мохнато-пернатыми питомцами и прочие изыски в резюме кандидатов, а мне впору хвастаться: деловой стиль соблюдается соискателями последние 1,5-2 года почти безупречно.
Уровень профессиональных знаний кандидатов растет! Вместе с желанием обсуждать практически реализуемые профессиональные возможности на новом месте, а не только золото и платину социальных пакетов и бонусов.
Конечно, любой рекрутер старается подготовить кандидата к встрече с потенциальным работодателем. И сегодня ситуация в трудоустройстве такова, что нам всем – и рекрутерам, и соискателям, и работодателям – стало легче коммуницировать.
Комментарии 4
А я вот всё чаще слышу не только про непродвижение про службе, а про элементарное кидалово с деньгами. Елена, расскажите сейчас много работников с маленьким стажем работы на последнем месте? Я имею ввиду срок в 2-3 месяца.
Конечно, такие специалисты попадаются, дело в том, что мы как правило, не сможем представить своим клиентам людей, которые не прошли испытательного срока или имеют плохие рекомендации. Мы представляем кандидатов, у которых не "рваное" резюме, которые работают по 2-3 года и более на разных местах работы. Все нужно рассматривать индивидуально. Был случай, когда банкира из топового Российского банка уволили по той простой причине, что он осмелился задать "не правильный" вопрос на конференции про плохие кредиты, если не ошибаюсь. Его не брали на работу в течение 9 месяцев. Кандидат произвел яркое впечатление, отношу подобных кандидатов к разряду "звездных", сейчас он работает на руководящей позиции в государственной структуре не без нашей помощи.
Соискатели может конечно и стали лучше готовить резюме, но профессионалов своего дела по прежнему днем с огнем не сыскать
Рекрутеров "дурят" своим безупречным видом, манерами говорить, но рекрутер не специалист в банковской сфере! Он не может задать профессиональный вопрос соискателю и понять глубину его знаний!
Я, например, на рекрутеров создаю не самое лучшее впечатление, но когда говорю с банкирами - все ОК. Сейчас идет нестыковка с теми возможностями, которые могут предложить работодатели. В последнее время меня вызывали на собеседование несколько раз, были довольны мной, звали работать, но когда узнавали сколько я хочу получать, отказывали мне. В итоге брали значительно менее опытного, как правило молодого и на ЗП раза в два меньше нормальной. Часто, после полгода-года его меняют на такого же и т.д.
Все хотят иметь у себя профессионала, но не все хотят платить ему за это соответствующе. В итоге банкиры уходят из банковской сферы, туда где больше платят. Например, у нас в городе руководителю доп. офиса среднего банка платят около 1000-1500$ в мес., а более 2000$ почти никто не получает, тогда как на предприятии можно зарабатывать, без лишней головной боли, эти деньги работая простым сотрудником ИТР.