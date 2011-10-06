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Банковская жизнь Вдовы Клико

06.10.2011 14:07 2 1 740 просмотров
Забавно, но факт, бизнес-гуру могут быть успешными в одном деле и абсолютно невезучими в другом! История знаменитой бизнес леди Барб-Николь - «Вдовы Клико» является подтверждением.

Считается, что современное общество зародилось вместе с Французской революцией. Барб-Николь была ребенком, пережившая Революцию в родной Шампани. Она родилась в 1777 году, в 27 лет похоронила любимого мужа и с редким рвением и азартом взялась за производство шампанского, продолжив семейное дело. Шампанскому «Вдова Клико» уже почти 250 лет!

Барб-Николь прошла все этапы эволюции “переделывания” семейной компании в промышленный гигант, работающий на международном рынке. А, как известно, расширение производства требует вложения средств. Банковская система в современном ее понимании в начале XVIII века только зарождалась. И вдова Клико рискнула открыть собственный банк. Как пишет Тилар Маццео в новой книге «Вдова Клико»: «Открытие банка было еще одним крупным шагом к вертикальной интеграции компании – а эта идея лежала в основе производственной модели Барб-Николь. Без кредитной линии иногда не хватало денег на производство нового шампанского, пока в подвалах вызревали старые запасы, и Барб-Николь выступала в роли собственного банкира на протяжении долгих лет».

Поначалу все шло хорошо: в банк поступали вклады. А потом грянул гром. Львиную долю денег банка Клико хранили в депозите солидной фирмы «Пупар де Нефлиз», которая зимой 1827 года оказалась на грани банкротства. Вкладчики запаниковали и резко потребовали вернуть деньги из банка вдовы Клико. И тут вдову Клико от разорения спасает Партнер. Опытный французский банкир ссудил компании Барб-Николь 2 миллиона франков наличными, что по нынешнему курсу составляет $ 44 mio. Вкладчиков банка Клико успокоили, кризисная ситуация разрешилась.

Тогда Барб-Николь потеряла $ 5,5 mio и приняла решение о ликвидации банка. Процесс затянулся почти на десять лет.

Так королева шампанского оказалась фрейлиной банковской системы. Отсюда мораль: банковское дело не у всякого промышленника выгорает.

Комментарии 2

user135773  (user135773)
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Цитата
в промышленный гигант, работающий


А не так: "в промышленного гиганта, работающего"?
Константин Поляков  (peter20100959)
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Госпожа Попова! Вы просто подтвердили, что правильные действия основываются на правильных знаниях ( а историю происхождения банковской сферы Вы не знаете), которыми сегодня ни РАН, ни российские ВУЗы типа ВШЭ, ИНСОР и ниже рангом не располагают.
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