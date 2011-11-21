Вечером 17 ноября фойе театра Et Cetera было переполнено роскошной публикой в стиле Private Banking. Поводом послужила проводимая в третий раз церемония вручения премии CHIVAS SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2011.
Идея премии и ее реализация лежала на плечах Александра Гафина, главного редактора журнала SPEAR’S Russia (тираж журнала 21 000 экземпляров для очень состоятельных людей или которые таковыми планируют стать). Жюри – “top celebrities” (известные все люди). Успела пообщаться с членом жюри Кристианом Кремером, который раньше занимал позицию президента ВМW Group Russia, а теперь - вице-президент Mercury. Впечатления остались очень приятные.
Если бы делались ставки на угадывание победителей номинаций, побила бы все рекорды. «Лучший российский банк», предоставляющий услуги частного банковского обслуживания и управления большими капиталами, - конечно, ВТБ24 Private Banking. «Лучшим иностранным банком, предоставляющим услуги частного банковского обслуживания и управления большими капиталами для российских клиентов на территории РФ», был назван Credit Suisse. Herculis Partners - это «Лучший старт года». «Налоговым консультантом года» без сюрпризов стал Ernst & Young. «Страховая компания года» - несомненно «РЕСО-Гарантия». Лучшая инвестиционная компания, предоставляющая услуги в сфере альтернативных инвестиций (WEALTH BOUTIQUE), - «Третий Рим».
Искренне была рада услышать и увидеть компанию «Добровинский и Партнеры» в номинации «Юридический консультант года»: поскольку они являются клиентами нашего рекрутингового агентства. Вне всякий сомнений, победа осталась за Александром Добровинским!
Ольга Дегтярева из «УралСиб банка» очаровала искренней и позитивной речью с благодарностью своей команде. Вне всяких сомнений, она – «Первая леди индустрии частного банковского обслуживания и управления большими капиталами». При знакомстве с Ольгой, ей сразу захотелось отдать все свои капиталы или частично отдать.
Приз "Легенда отрасли" из рук генерального директора Pernod Ricard Rouss Эрика Лаборда получил глава "Тройки Диалога" Рубен Варданян. Полностью согласна, Рубен Варданян – это человек–легенда.
В общем, судя по премии, с Private Banking в России все хорошо.
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